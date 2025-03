Odjeci saveznih izbora u Nemačkoj

Fridrih Mercova izborna parola ‘’Germany is back’’, dala je sjajne rezultate na održanim vanrednim izborima u februaru napisala je Biljana Šahrimanjan Obradović, a njen autorski tekst prenosimo u celosti.

Osnovne teme predizborne kampanje bile su ekonomija, migracija, bezbednost, unutrašnja politika, stagnacija u ekonomiji, ali i rast cena osnovnih životnih namirnica brine Nemce. Kao tema nije izostao rat u Ukrajini, kao i odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama.

U samoj Nemačkoj bila je rekordna izlaznost od 83,5 odsto , s tim da u dijaspori u kojoj živi preko 3 miliona nemaca, situacija je pomalo drugačija. Svega 200 hiljada se registrovalo za glasanje, što u prevodu znači mala izlaznost. Prema rečima nemačkih građana, moglo se zaključiti da su ovi izbori kao nikada do sada od velikog značaja za njih. Oni žele kako kažu sačuvati demokratiju i da se izvrše određene reforme. Nemački sociolozi su objavili statistiku koja pokazuje 20 odsto neopredeljenih glasača, to jest onih koji do samog trenutka dolaska na biračko mesto bilo neopredeljeno za koga će glasati. Prema drugim statistikama pak 42 odsto biračkog tela u Nemačkoj starije je od šezdeset godina.

Ubedljivu pobedu nakon prebrojanih glasova odneli su CDU/CSU osvojivši 28,5 odsto, drugi su bili AfD sa 20,8 odsto, treća stranka SPD sa 16,4 odsto. Pored ovih partija u Bundestag ulaze Levica 8,8 odsto i Zeleni 11,6 odsto, dok su BSW i FDP ostali ispod cenzusa.

Glavna intriga ovih izbora je bilo što je krajnje desničarskim partijama rasla brzo populanost, ali očigledno nedovoljno za pobedu, iako su se mnogi tome nadali.

Pobedom CDU/CSU nemački građani jasno su pokazali kakvu Nemačku žele, a to je prvenstveno Evropska Nemačka, plus demokratsks jaku i bezbednu državu, sa kancelarom poput Merca. Glasali su za real politiku, ne za teorije zavere, propagandu i spremne narativne sa ruskog istoka Evrope.

Ono što je najjači utisak ostavilo je debata sa kandidatima četiri glavne partije koja nije prošla bez rasprave. Kandidatkinja ispred AfD-a Alisa Vajdel najviše je svoj nastup posvetila migraciji i podrsci Rusiji, ukidanju pomoći Ukrajini, dok je sada već poznati pobednik izbora Merc kritikujuči Alisu Vajdel rekao da Nemačka nije neutralna, niti je na sredini, nego da podržava Ukrajinu i na takav način štite politički poredak. Pored ovoga, napomenuo je da njene reči samo potvrđuju njegovu rešenost za pobedom i nikada neće dozvoliti da ona ikada bude ta koja će biti donosilac odluka u njegovoj državi. Olaf Šolc kao i do sada štitio je odluke njegove vlade. Ministar ekonomije u Šolcovoj vladi Robert Habeck ispred partije Zelenih govorio je najviše o ekonomiji i izvozu.

Nemačkoj su potrebni veliki investicioni projekti za obrazovanje, zelenu agendu, tehnologije , što znaci da će morati ipak uzimati kredite od same države

Ko je Merc i kakva je bio njegova politička karijera? Ovo je čovek koji je obećao da će politiku migracije promeniti za 180 stepeni. Njegove kolege za njega kažu kako ima stil rešenog čoveka, a njegovi kritičari govore koliko je beskompromisan i odlučan, što ih donekle podseća čak na stil Donala Trampa. Izjave oko migracije su mu bile velike rizik za rejting. Govorio je kako će prvog dana svog mandata kao kancelar dati direktivu MUP-u da uspostave punu kontrolu duž čitave Nemačke granice sa svojim susedima. Nakon ove izjave desetine ljudi su u znak protesta protiv ovoga što je izrečeno izašlo na ulice. Takođe, obećao je da neće sarađivati ili praviti koalicije sa partijom koja sebe naziva Alternativa za Nemačku.

Šta treba da znamo o AfD-u? Sve partije su aktivno koristile temu migracije. Zabrana dolaska migranata, masovne deportacije i ukidanje socijalne pomoći. AfD je po svemu sudeći uspeo objediniti određene proteste. Jasno je svima bilo da je liderka AfD-a stalno ponavljala teze iz Kremlja vezane za rat u Ukrajini, plus su imali otvorenu podršku iz Amerike- Džej-Di Vensa potpredsenika i biznismena Ilona Maska, koji je na dan izbora pozivao preko svoje društvene platforme X nemačke građanje da glasaju za njih, govorio na mitinzima, jednom rečju imao je pokušaj grubog mešanja u izbore i same izborne rezultate, a isto tako AfD je partija preko koje je Mask imao ptrebu da utiče na status Evrope. AfD osnovan 2013.godine kao partija evroskeptika i prema istraživanjima druga je najveća desničarska politčka snaga u zemlji. Što se tiče koalicija 2/3 nemaca ne želi videti AfD u koaliciji sa drugim partijama. Očekivao se bolji rezultat za AfD u dobijanju pojedinačnih glasova na primer na istoku Nemačke.

Pored pokušaja Ilona Maska u mešanje na izborima, Rusiju isto tako optužuju kako je preko društvenih mreža širila dezinformacije i propagandu po pitanju određenih partija i na takav način se mešala u izbore i želela pokušati uticati na iste. Narative Kremlja nisu ponavljali predstavnici samo ultra-desničarskih partija , nego i partija’’ Savez Sare Vageneht’’, koja je veoma dobro poznata u Rusiji. Zalažu se za ukidanje sankcija protiv Rusije, ali i ponovnovnu kupovinu ruskog gasa.

Potrebno je napomenuti sledeće, a to je Nemci na izborima ne biraju direktno svog kancelara. Na samim izborima oni glasanju za poslanike u Bundestagu,njihovom parlamentu gde mesta ima za 630 poslanika. Što se tiče partija za njih glasanju posebno. Nakon izbora ukoliko nijedna partija nije ostvarila rezultat sa kojim može sama formirati vladu, slede pregovori izmedju onih čije partije su osvojile najviši broj glasova. Nakon toga imaju formiranje vlade i raspodelu pod čijim rukovodstvom će biti koje ministarstvo. Posle formiranja vlade, ide glasanje za kancelara u Bundestagu, a kancelar bude obično lider partije čija je partija osvojila najveći broj glasova na izborima, u ovom slučaju biće Fridrih Merc.

Partija Olafa Šolca, istovetno kao CDU/CSU je striktno više puta napomenula da ne dolazi u obzir koalicija sa AfD-om, iz tog razloga možemo očekivati koaliciju između CDU/CSU i SDP-a.

Koliko se može promeniti tok rata u Ukrajini dolaskom novog nemačkog kancelara, koliko Evropa može postati jača, jedinstvenija i brža saznaćemo veoma skoro. Čekao se dolazak Trampa u Belu kuću sa nadom za brzo okončanje sukoba, a desile su se neke ne baš planirane i prijatne situacije po Ukrajinu i Evropu. Makron, Stajmer, Merc i Duda ulivaju nadu jake i nepokolebljive Evrope u budućnosti.

Autor: Biljana Šahrimanjan Obradović