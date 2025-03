Vučić: Država će u subotu odsvirati kraj, ne šaljite decu na protest tog dana

Predsednik Vučić sastao se danas sa Donaldom Trampom Juniorom, sinom američkog predsednika Donalda Trampa. Razgovarali su o brzini razvoja Srbije, a Vučić ga je pozvao da ponovo dođe u našu prestonicu.

Predsednik se u razgovoru za "TV Informer" osvrnuo na ovu posetu, kao i na druge aktuelne događaje važne za Srbiju.

On je na samom početku razgovora otkrio da ga je Donald Tramp Junior intervjuisao, te da će taj intervju biti objavljen u četvrtak.

- Nećete verovati, on je došao i uradio intervju sa mnom. On je novinar. Ima svoj podkast. Emitovaće ga u četvrtak. Veoma dobro razume stvari i poznaje Balkan. Dobro poznaje i evropsku politiku. Skroman je, običan čovek, kao svi mi. Pristojan je, odgovoran, moji utisci o njemu su impresivni -rekao je Vučić.

Predsednik je prokomentarisao i pisanje pojedinih medija da je Trampa doveo da bi se druge stvari prikrile.

- Sramota me da o tome pričam. Ljudi misle da sam došao da se nekome ulizujem. Naprotiv. Došao sam da kažem šta se događa u Srbiji. A da vi dovedete Donalda Trampa Juniora za dan, dva, dajte ljudi... To možda može samo njegov otac. Sa kineskim predsednikom je dogovor trajao tri godine -rekao je Vučić i dodao:

- Ja sam srećan što sam imao čast da dugo s njim razgovaram i što će to biti dobro za Srbiju. Tramp je na ovakav način došao samo u našu zemlju. Osim u Mađarsku i Rumuniju jednom, nigde drugde u širem regionu nikad nije bio. Njegova majka je iz Čehoslovačke i ima poštovanje, razume naše emocije i dušu Slovena. Naklonjeniji je istočnoj nego zapadnoj Evropi. Ako smem da kažem, mislim da sledeći predsednički par biće Džej Di Vens - Donald Tramp Junior. Bliski su njih dvojica. Teško ih je razdvojiti -rekao je Vučić.

Vučić je otkrio o čemu je tačno razgovarao sa sinom američkog predsednika.

- Govorili smo o svemu, ali pre svega o srpsko-američkim odnosima. Imate sad i ukrajinski sukob, dobijali smo vesti, pa smo i to komentarisali -rekao je Vučić.

Predsednik je prokomentarisao i snimak njegove šetnje po terasi Predsedništva.

- Sarajevski Klix kaže da je Vučić pokazivao studente koji mu zagorčavaju život -rekao je Vučić.

Vučić je rekao i da je sa Trampom razgovarao o situaciji u Srbiji.

- Jesmo, videćete u tom intervju. On nema prirodnu odbojnost prema Rusiji. Mnogo bolje o Ukrajini mislim ja nego on. Pričali smo o demonstracijama, on sve razume. Danas se baš pogodilo da su protiv mene hteli da pokrenu kopi/pejst postupke za ukidanje nekih naloga po istom principu kao što su to radili protiv Donalda Trampa. Postoji nešto što je veoma važno na svetskoj političkoj sceni, a to je poštovanje koje morate da zaslužite, da ljudi vide da ste država, da vide da imate ideje i da se borite te ideje. Šta mislite zašto će za mene biti priređena posebna večera u Briselu sa Markom Ruteom, 19. marta? Za to morate da vodite ozbiljnu politiku i da uživate poštovanje -rekao je Vučić.

Vučić je prokomentarisao i novu američku administraciju.

- Lično mi je nešto lakše, a ja sutra primam pomoćnika državnog sekretara SAD, već je to drugačija priča. Doći će sa kritikom našeg odnosa sa USAID-om, jer uvek postoji razlika u politici Bele kuće i ostatka. Mogu da dođem do najvažnijih ljudi iz Bele kuće -rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je otkrio i detalje jedne posete predsedniku Rusije Vladimiru Putinu.

- Bilo smo kod njega kući, bili smo sami, doneo sam mu ikonu, on se tri puta prekrstio i poljubio je. Posle smo pričali. Naši razgovori nisu uvek bili slatki, ali zna da za razliku od mnogih drugih, ja ne mrzim Rusiju. Tradicija u mojoj porodici je da ljudi vole da imaju bliske odnose sa tom zemljom. Ja, naravno, uvek želim da prvo zaštitim srpske interese, ali da ne pokvarim srpsko-ruske odnose -rekao je Vučić i dodao:

- Vidite Trampa, kao avion koji leluja, jedan dan ovako prema Ukrajini, drugi dan onako... Zelenski je veoma inteligentan čovek, nemojte da ga potcenjujete, iako bih ja donosio drugačije odluke. Kada sam predložio Božićno primirje, svi su skočili na mene, uključujući i Volodimira, a sada prihvata isti taj Trampom predlog. Ne verujem da će Rusi prihvatiti predlog, dok Ukrajinci hoće da kupe vreme -rekao je Vučić.

On je prokomentarisao i potencijalni susret Putina i Trampa u Beogradu.

- Moguće je, ali nije realno. Mi smo to ponudili. Za Putina to nije laka odluka, jer mora da leti preko NATO zemalja. U Tursku može da ode na više načina -rekao je Vučić.

Predsednik Srbije se osvrnuo i na kulminaciju nasilja studenata u blokadama, kao i sinoćnje incidente ispred Javnog medijskog servisa.

- Sve ovo je maltretiranje ljudi. Ljudi ne znaju da postoje drugačiji ljudi od njih. Pokojni Tijanić je govorio da se svako kreće u okvirima sopstvene pokvarenosti. Već sam 13 godina na vlasti, ja sam svoj život posvetio Srbiji i ono što sam radio želeći da ostavim trag u svojoj zemlji. Ja da se dodvoravam nekome ko maltretira ljude i svojim odlukama suštinski urušava zemlju, ne pada me napamet. Sramota me da gledam RTS, ljude im drže kao taoce, a oni su sve poslušniji. Sramota. Taj bivši predsednik Republike je sramota za ovu zemlju. On je sam, na pitanje hrvatskih novinara da li je ponosan što je predsednik Srbije, rekao da baš i nije. Ja jesam -rekao je Vučić i dodao:

- Gostujem na RTS-u, kakvi su to lažovi. Blokirali su ulaz u zgradu da ne može niko da im donese hranu, niti lek. Napravili ste klasičnu talačku krizu i cela Srbija im se dodvorava, niko ne sme da pisne. Ljudi iz stranke koju najviše volim ćute kao zaliveni. Odakle vam pravo da bilo koga blokirate? Da li se sećate kada su na sat, dva demonstrirali ispred N1 i bacili neke letke? Ceo svet i ološ od ambasadora rekao je da je strašno nasilje, a nikome nije bilo zabranjeno ni da uđe ni da izađe -rekao je Vučić.

Predsednik Vučić se osvrnuo i na napade na Bojanu Mlađenović, urednicu i novinarku RTS-a koja je sinoć radila intervju sa njim, nakon što je na društvenim mrežama i u medijima objavljen kratak snimak u kom koristi termin "rulja" u kontekstu onih koji planiraju da učestvuju na protestu 15. marta.

- Slagali su optužujući Bojanu Mlađenović da je za sve kriva, zbog nečega što je izgovorila. Žena se još i uplašila što je izgovorila 'rulja'. Pa šta je to nego rulja?! Ceo dan samo maltretirate ljude, tražite kavgu i nasilje. Šta ste vi, bogovi? Da li razumete šta danas živimo? Plenume i zborove. Da nas vrate u najgore vreme kombinacije nacizma i komunizma. Neću da pustim bez borbe da nam unište državu. Ja sam predsednik države. Pobede li oni, neće biti države. Kažu, doneo odluku plenum, ma kakav plenum, šta je to? -rekao je Vučić i dodao:

- Dok sam živ, boriću se protiv toga. Snaga i energija kojom ću da se borim, biće sve veća. Da je ovako razaraju i uništavaju, dođe mi da plačem. Koliko su para uložili, tri milijarde im nije dovoljno. Oni su ovu operaciju smišljali 12 dana, sve smo podatke imali, ja sam to od Udbe dobio pre 11, 12 dana. Linčovali ste tu ženu (Bojanu Mlađenović) ni krivu ni dužnu. Za RTS mislim da je gori i pokvareniji od N1, ali da linčujete ženu. Juče su pale maske. Studenti su juče samom blokadom proveli nasilje, a da ne pričam o policiji. Blokada je brutalno nasilje - rekao je Vučić.

Pušten je snimak izjave povređenog policajca Lazara Baćića.

- Ja sinoć dobijem poziv, gledam da napadaju policiju, čudom se čudim što su doneli takvu političku odluku, onda shvatim da im se približilo. Pokazuju da su se foliraju. Prizivate kroproliće jer zakazujete skup ispred Narodne skupštine, a znate da je u Pionirskom parku legalan skup. Sve što ste uradili, uradili ste na kriminalan način. Nikad mi se nije desilo da neki skup nismo prijavili. Tako se ponašaju odgovorni političari. A ne, mi smo plenum, zbor -rekao je Vučić.

- Dobijam izveštaj da je policija napadnuta. Zovem i pitam zašto ste intervenisali, dobijam odgovor da nisu intervenisali. Saznajem da je čovek povređen, saznajem da je izuzetan policajac i čovek i odem u posetu. I on meni pred Dačićem i Vasiljevićem kaže da je mnogo udaraca dobio. Oni su njega 'mapirali' jer je čekao svoju jedinicu i kao pravi zamenik komandira koji treba da je sprovede, videli su ga pre ostalih. On mi kaže: 'Krenule su provokacije, a kada sam krenuo po jedinicu, kako smo prolazili, krenuli su da nas udaraju. Morao sam da idem poslednji, u jednom trenutku učinilo mi se da su me udarili bokserom'. Možda je i dobio dva, tri udarca od svojih kolega, ali je dobio još tri od drugih - rekao je predsednik.

- Šta mislite kako se policajci osećaju posle onog sinoć"? - upitao je Vučić.

- Kao što je, kad sretnete nekog, uobičajeno da kažete dobar dan, tako je valjda postalo i da su studenti protiv nasilja, a maltretiraju nas svaki dan - dodao je Vučić.

- Velika je nervoza kod Pajtića, Đilasa, Petrovića, jer znaju da su obuhvaćeni istragama. "Divim se hrabrosti onima koji su zakazali skup ispred Narodne skupštine. I prezirem ih. Neodgovorni su i odgovaraće za zločine. Sad se samo svađaju da li će prvo da upadnu u RTS ili Skupštinu. A ovi boljševički plenumaši - geniji koji su iznad svega planiraju sedam krugova bajkera, a onda priča se nastavlja - ako probiju, nismo krivi. Teško im je da ubiju 5.000 ljudi u Pionirskom paru, pa će da ih gađaju preko policije. Nemoj da vas obmanjuju i lažu, moje je da kažem ljudima da ne šalju decu, jedini cilj im je nasilje - rekao je Vučić.

- Može da bude veliko zlo, a nadam se da neće biti uopšte - dodao je predsednik.

Vučić je prokomentarisao snimak u kojem mu se pretio studentima koji hoće da uče i ubistvom predsednika.

- Ovaj će da bude uhapšen ako već nije - rekao je Vučić.

- Da li u Srbiji danas imamo najviše izgrađenih pruga i puteva? Da li su plate i penzije najveće u istoriji? Da li imamo više stadiona, pozorišta...? Da li je sve idealno? Nije. Stanje je najbolje u srpskoj istoriji. A što organizujete obojenu revoluciju? - dodao je Vučić.

- Jovanjica. Pre više od 1000 dana, po 100 puta dnevno pominjali su mene i brata kao dilere. Tri godina vam ta kampanja stvara emocije da nekog zamrzite. Pa kada se ispostavite da nije tako, to više nije ni važno. To su radili i Trampu. Ne možeš ni da demantuješ svaki dan. Šta ću, svaki dan da odgovaram ludacima da mi je Anđelko Vučić otac? - rekao je Vučić.

O napadu na novinarku Branku Lazić, predsednik kaže:

- Borko Stefanović je bio najagresivniji. Dolazi Hitna pomoć da pomogne nekome iz obezbeđenja, oni postavljaju prepreke u oba pravca. Onda su te prepreke stavili u krug i kao satanistički kult šetaju oko toga. Strah me od ljudi koji su u stanju da ne puste Hitnu pomoć da nekome pomogne. I da ti ljudi treba da odlučuju nešto u Srbiji, sačuvaj me bože. Zato ovo nije borba za vlast, nego za državu. Ali je borba i za čast. Bolje mi je i lično da stradam, nego da ovako izgleda Srbija - rekao je predsednik.

On je rekao da se od ovog ludila i zla 10 godina nećemo izlečiti dodajući da čemo ekonomiju ranije podići.

- Nikada nisam upoznao ćerku Milovana Bojića, a bio sam jedan od retkih koji je smeo o tome da priča 2000, 2001. godine. Oni su njegovu ćerku od 10 godina tukli i isekli kosu. Zamislite te njene drugare koji su joj isekli kosu zato što joj je on otac. Kakvi su monstrumi ti roditelji. Možete da zamislite kakve traume ta žena danas ima? - rekao je predsednik.

- Sedeo sam s ćerkom pre neko veče. Sa 22 godine završila fakultet, tri jezika govori bolje nego srpski, radi naporno 8 sati... Zamislite da neko kaže da će ćerki da mi seče kosu. Nećeš majčin sine, moraćeš da me ubiješ. Oni što su to radili 2000, sada bi opet, e pa neće - rekao je Vučić.

- Mnogi profesori i nastavnici ne znam kako će ovo sebi da objasne i kako će da objasne istražnim organima za dela koja su počinili - dodao je on.

- Njihov me autoritet ne interesuje, već ćemo da vidimo koja su sve nedela, zlodela i krivična dela počinili - kazao je Vučić.

Ističe da predsednik SRS dr Vojisav Šešelj bolje izgleda nego on i da se podmladio.

- Gledao sam ga. Pa, sve što rade blokaderi je protivzakonito - rekao je Vučić.

Komentarišući reči prof. Miodraga Jovanovića, kaže da mrzi pedofile.

- Siguran sam da je razumeo poruku - rekao je Vučić.

PALE MASKE: BLOKADE FAKULTETA SLUŽE KAO PRITISAK NA VUČIĆA DA BEZ IZBORA NA VLAST DOĐU LJUDI BEZ PODRŠKE NARODA!



Miodrag Jovanović - osnivač ProGlasa objašnjava kako do tzv. prelazne vlade:



"Stvar i jeste da pojačavamo pritisak do tačke gde će vlast sama da kaže 'dobro, ovo je… pic.twitter.com/RBohjatrdZ — Detektor laži (@LaziDetektor) 11. март 2025.

Kaže da živ neće pristati na prelaznu vladu.

- Vlada društvenog poverenja? Kako se to društveno poverenje stiče? Plenumi i zborovi određuju šta je društvo i poverenje? Poverenje se određuje izbornom voljom građana - rekao je Vučić.

Petog oktobra nije bila suština veliki broj ljudi, već je opoziicja imala delimični legitimitet, objašnjava.

- Ovi neće izbore, neće referendum, neće ništa - ističe Vučić.

Kaže da su 5. oktobra demonstranti pokrali sve pepeljare i da se ne mogu još naći sve slike koje su tada pokradene iz zgrade parlamenta.

O POKUŠAJU UPADA BLOKADERA U PIONIRSKI PARK

Govoreći o večerašnjem napadu na studente koji žele da uče, Vučić kaže da su četvorica u fantomkama uhapšeni.

- Videćete da su bar dvojica osuđivana za teška krivična dela ili rade za Šolakove i Đilasove medije. Zamislite da su četvorica sa fantomkama upali među blokadere? Ovo samo dokazuje da sam govorio istinu, a imaće država dovoljno snage - rekao je Vučić.

O SKUPU 28. MARTU

- 28. marta ćemo ili da dođemo da oslobađamo Srbiju, a nadam se da nećemo, nego da ćemo da izađemo sa programom pokreta za narod i država, da pokažemo naše ideje, a nisu zborovi i plenumi, naša ideja je da Srbija nastavlja da se razvija ubrzano, da radimo i učimo, a ne da zgubidnimo. Biće najveći skup u Srbiji ikada, ako me do tada ne ubiju, a i tada bi bio najveći - rekao je Vučić.

- Mi ćemo ili da dođemo da oslobađamo Srbiju, a nadam se da nećemo, nego da ćemo da izađemo sa programom pokreta za narod i država, da pokažemo naše ideje, a nisu zborovi i plenumi, naša ideja je da Srbija nastavlja da se razvija ubrzano, da radimo i učimo, a ne da zgubidnimo. O budućnosti Srbije neće da odlučuje najgori, već najbolji deo naže zemlje - kazao je on.

Zamolio je ljude da 15. dobro razmisle pre nego što preduzmu nasilje, a ljude da ne dovode starije i decu na taj skup.

- Daću sve od sebe da se sačuvaju mir i stabilnost. Siguran sam da će država u tome uspeti. Država će posle pokazati da je država, uhapsiće svakog siledžiju. Ako se to ne desi, nije nama Srbima prvi put da smo uništili svoju državu i vratili se desetinama godina unazad. I tad ću biti ponosan jer sam bio na strani časti i demokratije, i što sam se odupirao pritiscima. Pobediće Srbija - rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić