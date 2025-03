BULATOVIĆ: Ponovo prica zlosutnica (Dragan Đilas) preti Srbiji

Sve ono što se događa u našoj zemlji od tragične nesreće koja nas je zadesila 01. novembra prošle godine kada je nadstrešnica na novosadskoj Železničkoj stanici pala i usmrtila 15 ljudi, neosporno je doprinelo pokazivanju pravog lica, kako opozicije, tako i vlasti.

Pa tako, dok Aleksandar Vučić neprestano ulaže nadljudske napore da sačuva našu Srbiju, mir, stabilnost, da se redovno isplaćuju plate i penzije, da se ne usporava izgradnja infrastrukture i da se nastavi sa kapitalnim projektima kao što je “EXPO”, sa druge strane imamo Dragana Đilasa, političkog strvinara koji je pokušao da izvuče politički profit i iz novosadske tragedije kao iz svih prethodnih.

Dok država postupa odgovorno i suočava se sa nikad većim i komplikovanijim izazovima, Dragan Đilas propali opozicioni lider, gravitira između institucionalnog i uličnog nasilja. I na tom putu ga ništa ne može zaustaviti. Đilasa ne interesuje da li se poigrava sa životima dece, akademskom godinom ili bolom roditelja žrtava dva majska masakra, sve je to za njega politički prihvatljivo dokle god može da jaše na talasu haosa. Politički odavno već umirovljen, sveo se na obraćanja iz svoje dnevne sobe, što je jedina prava mera njegovog političkog dometa – od troseda, preko stolice do fotelje, to je realni krug njegovog uticaja.

Iskrivljen od mržnje kojom i dalje pokušava da zatruje Srbiju, Đilas ne prestaje da preti predsedniku Vučiću, poručujući mu da je "gotovo" i da će „neko“ učiniti uslugu Srbiji ako oduzmu život Vučiću. Poput ptice zloslutnice predviđa i najavljuje haos, a u njegovom prvom redu, željni političke krvi stoje Marinika Tepić, koja nasrće na policiju i Borko Stefanović koji zlostavlja novinarke slobodnih televizija kao što smo videli na primeru gospođe Branke Lazić.

Međutim, scenario će biti drugačiji. Srbija će pobediti, Aleksandar Vučić će iz ovoga izaći jači nego ikad, a onda će, nadam se, konačno Dragan Đilas da se suoči sa pravdom i odgovara za sve nemerljivo zlo koje je naneo našoj zemlji i našem narodu. Vreme pobede dolazi i pobediće Srbija, trijumfovaće predsednik Vučić, a Đilas će završiti na političkom smetlištu gde je i mesto takvom otpadu.

Autor: Dubravka Bošković