UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Specijalna emisija povodom protesta: Studenti moraju da se sklone od EKSTREMISTA koji samo žele NASILJEM da dođu na vlast

Pratite uživo na TV Pink Specijalnu emisiju o protestu u Beogradu, a kojim deo blokadera želi da inicira u državni udar.

Anđelković se osvrnuo na činjenicu da je u Mađarskoj danas organizovan identičan protest kao u Beogradu protiv Viktora Orbana.

- Ovo je sinhronizovana akcija bajdenove administracije koja je pokušavala da obori režime koji su ostali u prijateljskim odnosima sa Rusijom. Ove akcije se pripremaju mesecima, pare su došle i sada moraju da se potroše kada je došlo do smene vlasti u Americi. Sada imamo sa jedne stane Trampa koji podržava slobodarske režime i one iz Brisela koji žele sukobe i rat i da obore sve koji ne misle kao oni -rekao je Anđelković.

Miljan Jovičević, politički analitičar, smatra da su ovi protesti instrusani kako bi se destabilizovala Srbija.

- Ovi protesi su instuisani i imaju uporište u stranim državama koje podrivaju ustavni poredak naše države. Iskoristili su omladinu Srbije na najperfidniji način za svoje potrebe. Po prvi put imamo vlast koja ide putem nacionalnog identiteta, dobili smo investicioni rejting koji možemo da izgubimo zbog ove agresivne manjine -rekao je Jovičević.

Barac se osvrnuo na činjenicu da je u Mađarskoj danas organizovan identičan protest kao u Beogradu protiv Viktora Orbana.

- Ne dozvoljava se suverenitet. Države i lideri koji imaju suverenitet su sputavani i ne da im se da rede u korist svog naroda -rekao je Barac.

Zoran Spasić dodaje da rektorski kolegijum huška tuđu decu zarad sopstvene koristi.

- Njima niko nije nadležan i ni sa kim neće da razgovaraju, čak ni sa predsednikom. Blokiranje institucija ima samo jedan cilj, da se nasiljem dođe na vlast -rekao je Spasić.

Deđanski dodaje da je dobro ako se studenti sklone od ekstremista koji samo žele na vlast.

- Opozicija se krije iza studenata i građna, jer kada se oni pojave, sve se raspade pošto ih ljudi neće -rekao je Deđanski.

Đukanović ističe da narod u Srbiji mora da vidi da država postoji.

- Narod traži da ako su im dali vlast da vladu, a ne da imaju vladu koje nemaju nikakve ingirenciju. Mi razumem slobodno tržište i sve, ali neće smeti da se podižu toliko cene ili će im se zatvoriti marketi. Narod hoće da se vidi kako postoji država, zato su bili presrećni kada je krenula borba protiv korupcije ili kada su uhapšeni svi koji su planirali upad u RTS. Ja sam pristalica teze da ako neko neće da radi ili neće da ide na fakultet ne mora, te ćemo zatvoriti i otvoriti nove -rekao je Đukanović.

- Umesto da smo na ovom skupu videli nekog ozbiljnog političara koji će da ponudi plan za budućnost, mi imamo ovu nezadovoljnu masu koja ne zna ni gde ide. Vlast mora njima da priđe i da vide šta ne vlaja i šta može da se reši. Ovde su uglavnom bogati ljudi, ali i oni mogu biti nezadovoljni, videli smo to sa poljoprivrdnicima, dobili su sve od države, a sada je ucenjuju -rekao je Đukanović.

Spasić dodaje da su se profesori prvi pobudili protiv dolaska stranih univerziteta u Srbiju, a žele da dobijaju platu iako ne rade.

Graovac smatra da je autoritet koji su imali profesori trajno izgubljen.

- Neko je pomenuo malopre Izrael, a ja ću pomenuti Gazu. Čim je došlo do primirja znate li šta je prvo krenulo sa dadom... škole. Deca u Ukrajini gde je ratno stanje će pre završti školu nego kod nas. Danas je prosečna plata u prosveti oko 1000 evra, a bila je 380 evra. Ovo će katastrofalne posledice ostaviti po integritet prosvetnih radnika koji je bio najveći problem, veći od plate. Profesori su izgubili svaki vid autoriteta koji se neće povratiti u narednih 100 godina -rekao je Graovac.

Vladimir Đukanović smatra da vlast mora ozbiljno da shvati ovaj protest.

- Ovde ima dosta ljudi. Neki su nezadovoljni nama, opozicijom, sopstvenim životima i slično. Ta masa je neartikulisana i ne zna se zbog čega su tačno na ulici. Vlast mora da shvati ozbiljnost ovog protesta, jer ovde ima mnogo ljudi. Jesu oni manjina, ali ih ima masa. Gotovo da nema studenata, ali ima nezadovoljnih ljudi i mi to moramo da uvažimo. Mislim da je Vučić krenuo neke ozbiljne stvari da rade kao što su borba protiv korupcije i privođenje ovih ekstremista -rekao je Đukanović.

- Politika Aleksandra Vučića je vrhunska, nikada se bolje nije živelo, ali postoji neko nezadovoljstvo na nekom lokalnom nivo koja se generiše kroz ovo ludilo. Užasno veliki je problem je univerzitet i obrazovanje, tu nešto mora radiklano da se menja kako se ovakva ludost ne bi više dešavalo. Mora da se krene sa rešenjima i da se ponude ljudima koji hoće da studiraju -rekao je Đukanović.

Oberknežev je reagovao i na istpup Jadranke Kosor i njenu podršku nasilne promene vlasti u Srbiji.

- Neverovatno mi je do čega smo došli. Čim imate nešto od strane Hrvata da ide pozitivno ka nama, tu znate da nešto ne štima i da se iza toga nešto ozbiljno krije. Ne postoji pozitivna tačka za nas, a da je Hrvati hvale -rekao je Oberknežev.

Zoran Spasić ističe da su studentski zahtevi odavno ispunjeni.

- Kada su to studenti imali bolje uslove? Opozicija je ta koja deli studente i nekome zabranjuje nekome da se školuje, oni su ti koji dele našu decu. Ovo je ludilo koje oni rade. Profesori su tu zbog dece, a zamislite kakav zlikovac morate da budete da isterate dete da protestuje protiv rođenog oca -rekao je Spasić i dodao:

- Imamo ekstremnu manjinu koja u svom besu je spremna da počini nasilje. Videli ste da oni beže od izbora kao đavo od krsta, jer znaju da ih narod neće -rekao je Spasić.

Nebojša Oberknežev iz Centra za društvenu stabilnost smatra da će opozicija na grbači studenata pokušati da preuzme vlast.

- to mi govori najviše onaj snimak. Ekspertska vlada, tačnije taj zahtev studenta potiče direktno od "Proglasa". Celokupa današnji skup je u cilju onoga što je i Mila Pajić rekla, bitno je da se nađe neki treći faktor koji će obaviti sav posao umesto njih, jer oni nisu toliko reprezentativni -rekao je Oberknežev.

Anđelković poziva sve na suzdržanost kako bi se ovaj dan završio mirno.

- Bilo je priče i o štrajkovima, ali oni to neće da urade, jer bi morali da rade 30 minuta. neki fakulteti su proglasili štrajk kako bi mogli da rade, iako skraćeno. Moj apel je na te profesore, neka izađu i neka kažu sve, ja više cenim ljude koji su to došli sa studentima, a ovi neki koji rade ispod žita, a kriju su, to ne shvatam -rekao je Anđelković.

Deđanski smatra da su studenti samo iskorišćeni za političke ciljeve opozicije.

- Ovde više nema racija, sada vladaju emocije. Ni od koga od nas niste čuli da vređa studente, a njima je normalno da se neki manijak popne na traktor i da pokazuje polni organ. Većinska Srbija ne podržava ovo, možda ne podržava ni vlast, ali ovo svakako ne želi. Mi želimo da vidimo reakciju države i da svi koji pozivaju na haos, budu u zatvoru -rekao je Deđanski.

Srđan Barac ističe da je danas ključno sačuva mir.

- Mora se insistirati da ne dođe do podele ljudi, iako bi Ješić to voleo. Videli smo danas da je puno pažnje usmereno ka Beogradu, zato je važno da sve bude u domenima demokratskih principa. Nije dobro kada se vide medijski natpisi gde se poziva na linč i ubistvo. Nadam se da oni koji su se organizovali nešto da urade, to neće uspeti. Kako bude padala noć i kada alkohol uradi svoje, ali i umor, kada vide da se neki epilog koji očekuju nije desio, onda će biti uznemireni. Tada mora da bude 'hladna glava' i da se postaramo da do nasilja ne dođe i da se ne da pogonsko gorivo onima koji bi Srbiju da unište -rekao je Barac.

Barac dodaje da strane službe pokušavaju da slome naš duh, što ne smemo dozvoliti.

Srđan Graovac ističe da nakon ovoga dana i studenti moraju odlučiti šta dalje

- Bez razgovora ovo gubi svaki smisam, ako je stvarno suština da se postaknu institucije da rade svoj posao, a ako se to desi, onda više niko ne sme da blokira puteve i škole -rekao je Graovac i nadovezao se na pozive na ubistvo predsednika Vučića:

- Onoga momenta kada je pala nadstrešnica, neki su videli svoj momenat da dođu na vlast. To uključuje i one koji se zalažu za vojvođanski separatizam, čija je ideja bila prilično ugušena zahvaljujući politici Aleksandra Vučića. Sada su tu pojedinci koji žele da ožive ove ideje i čekaju tragediju da se desi -rekao je Graovac.

Đurđev dodaje da je bilo očekivano da blokaderi krenu sa eskalacijom nasilja.

- Znali smo da će ovo da se desi, to znamo zbog samog prisustva članova opozicije koji su vršili nasilje u Skupštini. Napravljen je propust u pomilovanjima nekih osoba i mislim da država više ne sme biti toliko popustljiva. Moramo odati počast građanima koji su u većini i koji nisu naseli na ovo "pumpanje", kao i studenti koji su dobronamerni -rekao je Đurđev i dodao da svi koji rade protiv države Srbije moraju biti zabranjeni i da odgovaraju pred zakonom. Niko ko radi protiv interesa Srbije ne sme biti podrstaknut na ovakve stvari -rekao je Đurđev.

Saša Milovanović se osvrnuo i na Đilasove 'Tviteraše' koji pozivaju na nasilje i upad u Skupštinu Srbije.

- Mi ovu najavu nasilja imamo od najvećih lidera opozicije, videli smo to i u Skupštini kada su koristili suzavce i ostalo. To nasilje smo videli i pred Gradskom kućom. Generisali su put kako treba da izgleda ovaj 15. Ako danas dođe 100.000 ljudi i odu kući, ništa nisu uradili, to im ne odgovara, već guraju ovaj narod da upadne u Skupštinu, jer oni drugi dan ne vide kao dan za promenu vlasti. Na kraju dana ili ćete na izbote ili ćete građanski rat. Za izbore im trebaju stranke koje će biti izbori ovih ljudi, što ove trenutne nisu -rekao je on i dodao:

- Vi blokadom ne date drugim ljudima da imaju svoja prava. To je školski primer nasilja. Kada se ovo završi imamo već najave za blokadu 'Kolubare', GSP-a i ostalog, to je nasilan primer onoga što želi opozicija. Svoje političke ambicije imaju i rektori i profesori kako bi došli do ministarske fotelje u nekoj prelaznoj vladi -rekao je Milovanović.

Anđelković dodaje da opozicija prihvata podršku Aljbina Kurtija koji je otišao čak u Zagreb i tamo podržao blokade.

- Ovde jedan broj profesora na čelu sa rektorom i Šolakovi mediji su jedna ekipa, to što se niko od tih ne organizatora ne pojavljuje, to je, jer ne mogu da se dogovore između sebe. Zato je važno odvojiti studente od njih, barem one koji ne žele nikakvo nasilje i incidente -rekao je Anđelković.

Politički analitičar Stevica Deđanski, rekao je da oni koji su došli da danas prave predstavu, da se zezaju i prave neki protest, to nisu studenti. Dodaje da postoji svakako i studenata i njihovih roditelja koji su došli to sve da isprate.

- Pitanje je da li možemo da lociramo one koji žele da prave haos, među ovima koji ne žele, i da li će moći da se prepozna kada će taj haos da se dogodi - rekao je Deđanski i dodao da ovo nije prijavljen skup niti je prvi put da opozicija koristi nesreću kako bi izazvala haos.

- Mi ne kritikujemo studente koji mirno protestuju, ali oni pokušavaju to da nametnu. Opozicija pokušava taj zamajac mladih da prebaci na sebe, ali pošto ih narod neće, postaju agresivni. Ivanka Popović se izlanula i sama rekla da je vreme da oni preuzmu -rekao je Deđanski.

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost, rekao je da mora da postoji politička artikulacija i dodaje da ako nje nema onda se vide ovakvi snimci kao što je čovek na traktoru koji pokazuje svoj polni organ.

- Sve ovo što danas vidimo je posledica jedne duboke frustracije koja postoji u delu opozicionog društva. Njihovi kapaciteti su takvi da nisu mogli da se izbore sa sadašnjom vlašću, nisu uspeli da dođu na vlast demokratskim putem. Zatim su se povukli, prepustili drugima da ih izguraju na vlast. Pustili su studente u prvi plan, a oni su pokušali da ovu situaciju iskoriste za sebe - rekao je Graovac.

Kako kaže, oni su Bogom dani da upravljaju državom, a pošto narod ne može da prepozna te njihove kvalitete na izborima, onda je najbolje da ih na neki drugi način instaliraju na vlast, a kako dodaje, to ispadaju plenumi.

- Oni ne žele da učestvuju na izborima, doživeli su poraze, pa sada imamo i određene klanove i krugove po fakultetima koji žele da ovu situaciju iskoriste - rekao je Graovac.

14: 57 - Pavlović: Šaljemo poruku mira, ljubavi i solidarnosti iz Pionirskog parka

Miloš Pavlović, u uključenju za televiziju Pink, rekao je da su oni ostali u Pionirskom parku, poslao je poruku roditeljima da ne treba da se brinu i poručio da je tu i policija, kako ne bi došlo do nekih incidenata.

- Situacija je sa druge strane ograde nešto napetija, dok je kod nas sve u redu. Do malopre smo igrali šah - rekao je Pavlović.

Kako kaže, danas su najavljivali skup studenata blokadera koji su za blokade fakulteta i dodaje da se nada da će to da prođe mirno bez ikakvog incidenta.

- Malopre je neko bacio limenku na policiju i to se dešava s vremena na vreme - rekao je Pavlović.

Pavlović je poručio da ovde danas u Beogradu nisu sami njihove kolege blokaderi, već da su tu i neki drugi ljudi koji žele da iskoriste situaciju. Dodaje da smatra da su se umešale mnoge grupacije, uključujući i kriminalne grupe.

Anđelković je rekao da rektor mora da objasni onaj snimak terorističke grupe u Novom Sadu. Dodaje da nije neko dete to spominjalo, kako kaže, to što smo čuli nije ni malo naivno.

Đurđev je rekao da je potrebno da se oni koji krše zakon privedu pravdi.

Saša Milovanović govoreći o slici muškarca koji se skida na protestu i pokazujuje svje penis je novi simbol protesta.

- Sramo ta je što ovi ljudi okolo aplaudiraju na to, očigledno to podržavaju čim su aplaudirali. Ovaj "pištoljčić" je simbol i ovog protesta i slikovito prikazuje šta će se desiti sa Srbijom kada bi ova obojena revolucija prošla - rekao je Milovanović.

Bojan Bilbija kaže da je iznenađen pojavom Vojislava Koštunice.

- On je čovek prošlosti. Mene brine to da znamo da se mešaju razni strani krugovi koji pokušavaju da nekim ljudima dodele neki politički žig i pečat ovim protestima. Treba se setiti 5. oktobra i ko je imao glavnu ulogu i sve što nam se nakon toga dogodilo, počev od gubitka radnih mesta do pogroma, ubijen je premijer Đinđić. U njegovom mandatu se ocepila Crna Gora i sada vidimo da se pojavio tu u vreme kada su sve te negativne tadašnje negove vlasti ispeglane i daje podršku ne znamo kome i zbog čega. iako on tvrdi da nije bio obavešten u njegovo vreme je isporučen bivši predsednik u Hag - naveo je Bilbija.

Saša Milovanović je rekao da imamo pumpanje na N1 maksimalno gde u trenutku dok je Vučić bio na EXPO, oni su objavili Vučić je na sigurnoj distanci, evo gde je on dok studenti protestvuju.

- Suština je da se to prikaže ljudima da je to gotovo i da će sve ovde danas da se reši i da se dođe do kritične situacije. Danas se nekim čudom na centar pojavio Vojislav Koštunica, izašao je iz ilegale.

Ljuban Karan rekao je da je ogroman novac uložen u obojenu revoluciju kod nas.

- Svaka država je nakon obojene države bila opljačkana. Imamo unutrašnje snage koje su se uklopile koje hoće na vlast, jedino imao dilemu kada su studenti u pitanju i šta oni hoće. Kažu hoće promenu sistema- rekao je Karan

14:00 - Najnovija vest!

MUŠKARAC UHAPŠEN ZBOG PRETNJI BOMBAMA NA PROTESTU: Svađao se s policijom pa brzo savladan!

Bojan Bilbija rekao je da za 4 meseca koliko je potrošeno niko nikada da se zapita odakle im taj novac i ko to finansira i da li se iza toga krije nešto drugo.

- Ako to posmatramo iz pravca finansije vi onda shvatite da je danas taj dan kada oni moraj uda se izskažu. apelujem samo da danas ostanemo mirni i civilizovani i da ne napadamo nikoga. Ako se svi budu toga pridržavali neće biti nikakvog zla danas. ali evo videli smo šta student Đokić radi. Čiji je on predstavnika kada takvi elementi dobije pravo da u ime čitavbe grupe iznosi svoje stavove - rekao je Bilbija.

Dodaje da je jako dobro što se jedan deo studenata ogradio od takvih ljudi.

Dejan Vuk Stanković je istakao da će sve što se danas dogodi biti zbog toga što su dekani odbili dijalog i razgovor.

- Svi ovi danas koji nepotpisano pozivaju, svi oni danas, ako se nešto desi, oni su odgovorni i biće dužni da daju objašnjenje šta su i zbog čega radili - kazao je Stanković.

Zoran Anđelković kazao je da je sada u Beograd došlo mnogo opasnih ljudi.

- Profesori i dekani moraju da shvate da ih plaća Vlada Srbije, za ono što ih plaća neko sa strane oni odu u Brisel, ali svaki mesec platu dobijaju od poreskih građana - naveo je Anđelković koji je ocenio da su upravo oni organizovali ovo što se dešava.

Anđelković je naveo da nije autonomija Univerziteta da se radi šta hoće.

Najnovija vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su i doveli u službene prostorije V. B. (1972) koji je, danas oko 12.45 časova, na uglu ulica Kneza Miloša i Bulevara Kralja Aleksandra rekao redarima da kod sebe ima dve bombe i da želi da raznese zgradu Predsedništva.

Komentarišući osobu koja se skinula gola Milovanović je rekao da ispade da je to lepša Srbija koja se nudi.

Đukanović je rekao da je ubeđen da će istraga pokazati da su privedene osobe imale neverovatnu logistiku univerzitetskih profesora.

- Oni su najviše zavrbovani od stranih službi - ocenio je Đukanović.

Ivan Vuković priveden u Beogradu.

Vladimir Đukanović, advokat i poslanik SNS-a, rekao je da je za pojedine situacije krivo i ono što se konstantno provlači po Šolakovim medijima.

Dejan Vuk Stanković, analitičar, komentarišući ponašanje blokadera koji se skinuo kaže da je on svojim ponašanjem diskreditovao sve ono što su mnogi uradili.

- Sve je kulminiralno ovim čovekom koji pravi ovaj vulgarni performans i koji se izruguje svima. Ovaj je sigurno za ludnicu, samo ne znam koja dijagnoza. Ovo više nije policijski problem, to je medicinski problem - ocenio je Dejan Vuk Stanković.

On kaže da je ponašanje ovog blokadera diskreditovalo ponašanje većine i dodao da je ovo potez jednog egzibicioniste.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, rekao je da ovo sve izgleda kao pobuna najbogatijih, a da je u stvari novac došao spolja.

- Sada se pojavljuju različiti ludaci ohrabreni Šolakovim medijima da je nasilje opravdano - kazao je Milovanović.

On je podstio da su se Čačani danas tukli sa policijom i da neki sada pozivaju na nasilje.

13:30 - U emisiji je prikazan snimak koji pokazuje da je sve što se dešava dobro organizovano.

Ljuban Karan, bivši oficir KOS-a, kaže da su objavljenim snimcima poremećeni planovi dela koji je zadužen da animira agresiju među studentima i usmeri ih prema onima koji žele nasilnu promenu vlasti.

- Ovo je hibridni rat i završna faza neke obojene revolucije - ocenio je Karan i dodao da je u toku korekcija određenih planova.

Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u Politici, govoreći o skupu u 16 sati kaže da vidimo da je neko dugo godina pripremao i došao do granice toga da nahuška Srbe na Srbe.

- To je decenijski san mnogih u svetu i regionu... Sada ćemo da vidimo da li će neko ko je došao ne znam odakle, da napadne našu decu u Pionirskom parku, da strepimo da li će da uzmu molotovljeve koktele i bace na studente ili Skupštinu, da naprave ogromno zlo u zemlji, da padne krv, tada, budite sigurni, da bi Srbiji naneli ogromnu štetu - naveo je Bilbija.

Kako je rekao, onda bi bila poslata slika u svet da je Srbija opet zemlja sukoba.

- Mi smo na to ovde upozoravali - kazao je Bilbija i dodao da je napravljena atmosfera da je jedna grupa ljudi kriva za sve.

Bilbija je naglasio da ne smemo da se delimo i da niko ne treba da pribegne nasilju.

- Država, policija, moraju da rade svoj posao, sa pojavama terorizma mora odmah da se obračuna - izjavio je Bilbija i istakao da policija četiri meseca ni pendrek nije podigla.

Prema najnovijim informacijama iz Pionirskog parka, gde su se okupili studenti koji žele da uče, situacija je sve napetija.

- Trenutno se situacija zaoštrava, pre dva sata nije bilo toliko ljudi oko nas. Sada dolaze ljudi i provociraju okupljene studente - kazao je jedan od studenata koji žele da uče.

On je sve studente blokadere pozvao na dijalog i istakao da je interes svih studenata da se vrate na fakultete.

- Apelovao bih na sve da se suzdrže od provokacija - kazao je student.

