Brutalna laž Đilasovog potrčka Obradovića: Naprednjaci hitno reagovali!

Vladimir Obradović, kandidat za gradonačelnika Dragana Đilasa koji je propao kao izborima, potpuno je izgubio kompas i u javnost izašao sa sumanutim tvrdnjama da režim sprema nasilje, represiju i upad policije na fakultete.

Kao navodni dokaz za ovu sumnabulnu tvrdnju, Obradović je naveo dopis koji je ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović uputila „nekim institucijama" tražeći informacije da li su pokrenuti disciplinski postupci protiv profesora i studenata blokadera.

- To je praksa koju su Šešelj i Vučić već sprovodili 1998. kada su bili u Vladi sa Slavičinim partijskim kolegama. Slavica je tada kao prorektor sprovodila progon profesora. Sada ponovo žele da profesore oteraju sa fakulteta, a studente iz zemlje jer njima obrazovanje i znanje samo smetaju - kazao je Obradović.

Đurić: Jeftino politikanstvo

Poslanica u Skupštini Srbije iz redova Nevena Đurić kaže da je sve što je danas izgovorio Đilasov propali kandidat za gradonačelnika Beograda predstavlja samo, još jedan u nizu, primer besramne manipulacije i širenja panike, a sve pod maskom tobožnje borbe za akademske slobode.

- Sve njegove tvrdnje predstavljaju samo odraz jeftinog politikanstva - neosnovano zastrašivanje, paranoične konstrukcije i izmišljanje "režimskog progona" bez ijednog konkretnog dolaza. Izgleda da je sindrom "zvučni top" i njega zahvatio pa vidi nevidljivo i čuje ono čega nema - kaže Đurićeva.

Ona ističe da je Obradović lansirao laži sa ciljem podsticanja haosa i destabilizacije.

- On je pravi primer kako "svako razmišlja po meri svoje pokvarenosti" pa je za svoje stavove koristio interpretaciji rutinskog dokaza kojim se traže informacije o poštovanju zakona i procedura! A zakon mora da važi za sve! Ne poznaje partijsku pripadnost, politički stav ili akademski status. To je ono što on ne razume, a uz to odgovornosti - nigde, što se, u slučaju Đilasovih poslušnika, podrazumeva! Kad već pokušava da ispadne uman sa brojnim citatima valjalo bi da bude svestan da su jedini koji pokušavaju da manipulišu našim narodom oni i za koriste obrazovanje i studente kao deo svoje političke agende! Njegovom licemerju kraj se ne nazire - direktno je učestvovao u koruptivnim radnjama koje su oštetile građane: njegov otac, kao građevinski inspektor, bio umešan u aferu nelegalne gradnje, zbog koje su mnogi građani ostali bez legalnih stanova i novca. Tako da, dok Obradović danas drži lekcije, nekako uvek potiskuje činjenicu da nikada nije objasnio kako je njegov otac završio u aferi koja je unazadila poverenje građana u institucije - navodi ona.

Terzić: Nove laži iz Đilasove kuhinje

Funkcioner SNS Miloš Terzić takođe ističe da nove laži dolaze iz kuhinje Dragana Đilasa i Dragana Šolaka.

- Istina je da su jedini generatori nasilja u srpskom društvu upravo oni i da im je jedini cilj rušenje Vučića kako bi srušili Srbiju. To im je između ostalog i jedini način da se dočepaju vlasti, jer ne postoje izbori na kojima bi mogli tri čestita glasa da dobiju. Dakle, jedino kada bi država kapitulirala pod uticajem stranih obaveštajnih agencija, umišljena elita bi dobila svojih pet minuta, što se u Srbiji nije i neće dogoditi, jer Aleksandar Vučić uz kog je zdušno srpski narod to nikada neće dozvoliti! - kaže Terzić.

On je podsetio da Šolakovi i Đilasovi poltroni četiri meseca maltretiraju celu Srbiju i uskraćuju ustavno pravo i obavezu studentima i deci u našim školama da uče i da se obrazuju.

- Praksa im je koliko vidimo da prebijaju časne ljude, što upravo čine na lokalu, svesni i frustrirani što im državni udar koji su pripremali sa Milom Pajić i Dinkom Gruhonjićem nije prošao. Iz ove priče se ni Obradović ni rektor Đokić neće izvući, a od nadležnih organa se očekuje da sprovedu istragu i utvrde ko je sa Beogradskog univerziteta pripremao državni udar sa ciljem da rektor Đokić postane premijer prelazne Vlade. Oni što je očigledno jeste da su u strahu i Obradoviću, ali i Đilasu i Šolaku velike oči, jer je palo u vodu sve ono što su dogovarali sa strancima u Briselu. Vreme je da studenti u blokadi shvate da su izmanipulisani od strane najgorih nasilnika i rušitelja Srbije, kojima je jedini cilj dolazak na vlast bez izbora, a koji se vode ideologijom Dinka Gruhonjića-Šakića, a to je očigledno jedini plan, program i ideologija koju nude našim studentima i našoj deci na fakultetima. Borićemo se protiv toga i nikada nećemo dozvoliti najorem škartu u našem društvu da upravlja našim obrazovnim sistemom, našom decom i studentima. Propala im je obojena revolucija i Srbija je pobedila, a od odgovornosti se Obradović i ekipa iz Dubrovnika neće spasiti - kaže Terzić.

Na platformi Iks oglasila se i Milica Nikolić.

- I on, poput gazde Đilasa, nasilnika i lopova, borac protiv korupcije, a upleten u nelegalnu gradnju u Bg. Režim mu je odgovarao sve dok je bio savetnik ministra, a sada po nalogu gazde brutalno laže. Zar policija nije otkazala poslušnost, i to su rekli, kako sad da upada?! Lažovi! - navela je ona.