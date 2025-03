Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posetu Topličkom i Jablaničkom okrugu.

PROGRAM POSETE:

Bojnik - 9.00 - Obilazak fabrike za preradu voća "Voćar Kosančić"

Medveđa, selo Borovac - 10.15 - Obilazak poljoprivrednog gazdinstva Nešić

Lebane - 11.30 - Obilazak poljoprivrednog gazdinstva Stanković

Leskovac - 12.15 - Razgovor sa građanima - Narodno pozorište Vlasotince

Stajkovce - 13.30 - Obilazak poljoprivrednog gazdinstva Nastić

Crna trava - 14.50 - Obilazak poljoprivrednog domaćinstva Voinović koje se bavi preradom šumskog voća

14:55 Vučić krenuo u obilazak poljoprivrednog domaćinstva Voinović koje se bavi preradom šumskog voća

Predsednik je bio oduševljen prizorom i pohvalio domaćine.

Vučić je obećao svu potrebnu pomoć koja obuhvata mehanizaciju kao i puteve.

- Ja sam jedan od mladih koji su ostali ovde, ali sve je to rad na muke, nemamo nikakvu pomoć u vidu mehanizacije kako bi ubrzali proces -požalio se jedan meštanin.

Predsednik je zatim pogledao i pohvalio sve proizvode ovog domaćinstva, a domaćini su ga sačekali sa postavljenom trpezom kako bi se poslužio.

Razgovarao je sa domaćinima u obližnjem selu koji su pre svega tražili put jer imaju malu decu koja idu u školu i tri farme u selu Mlačište od kojih je jedna njihova - mangulica, a postoji i farma koza, te i krava buša, naše autohtone rase goveda.

Meštani se bave čajevima, slatkim, džemovima, a sad bi i seoskim turizmom na šta im je rekao da je država spremna da pomogne a i da se vidi da se pomogne ovim ljudima s parama od države koje su džabe i ne treba da se vraćaju jer ljudi ne žele da se zadužuju i uzimaju kredite.

- Šumska jagoda najbolja, koliko je tegla, 1.200?, pitao je predsednik pa onda se zainteresovao i za slano - papričice, papričice sa sirom na šta su mu domaćini rekli da se prodaje to što proizvedu.

- Jel ima nešto stvarno ljuto a šta je stvarno ljuto, to mi dajte... To ću da kupim, to ljuto i šumske jagode..., rekao je Vučić pa su mu domaćice pokazale i sirupe. Kažu, da im idu najbolje kupine, borovnice, a aronija slabo.

Vučić se na kraju posete obratio novinarima.

- Mnogo toga još moramo da radimo, da žurimo i da se borimo za našu Srbiju. Sutra ćemo imati jedam mali inicijativni odbor pokreta o kome sam govorio i od sutra počinju sve radnje. Pripremaćemo polako sve od imena pokreta i svega ostalog. Očekujem da se najveći broj građana priključi tom pokretu -rekao je Vučić.

13:40 Predsednik Srbije krenuo u obilazak poljoprivrednog gazdinstva Nastić

Predsednik Vučić je i ovde dočekan aplauzom.

Vučića je u tom mestu dočekao i čuveni glumac poznat kao Tika Špic koji mu je rekao: Imate moju punu podršku, a s kojim se Vučić srdačno pozdravio.

- Imamo dosta đaka i najviše nam je potrebna škola, kao i vrtić, imamo 202 dece na listi čekanja -rekao je jedan meštanin, a predsednik je obećao potrebnu pomoć.

- Mi se bavimo poljoprivredom i nama je značajan svaki hektar zemlje, molim vas za pomoć da iskanališemo reku. Mislim da bi to bilo oko 100 miliona -rekao je jedan meštanin.

- Ono što sam vam obećao danas je vrtić, a videćemo da "Srbija vode" urade sve neophodno -rekao je predsednik.

12.20 Razgovor sa građanima - Narodno pozorište

Predsednik Srbije se na početku razgovora sa građanima reako da je primio jednu lošu vest, a to je da je napadač na gradonačelnika u Nišu pušten na slobodu.

- Ovo što su tužioci uradili u Nišu to je sramota nad sramotama. To nam je dobar signal kakve reforme moramo da sprovedemo. OSećam teret od 5 tona na leđima što je jedna žena povređena, šestoro ljudi je teže stradalo, a zamislite vi dete koje ima 19 godina koje juri čoveka od 60 godina da ga pogodi jajima u glavu, treba da se zapitamo kako smo dovde došli i kako smo vaspitavlia našu decu- rekao je Vučić

On je rekao da je njihova politika nasilje i progon i da ne žele dijalog.

- Šta su uradili bilo gde u Jablaničkom okrugu kada su oni bili na vlasti, pa nisu uradili ništa - rekao je Vučić.

On je rekao da je kod opozicije sve laž, bez ikakvog plana i programa.

- Njih je briga kda blokiraju Gradsko saobraćajno preduzeće ili neku televiziju, a da ne pričam o napadima na lokalne skupštine - rekao je Vučić. Vučić je rekao da će tražiti od državnih organa da zaštite državni poredak i da reaguju, oni koji ne budu želeli da štite državniu poredak biće zamenjeni.

- Mnogima ne odgovara slobodna i nezavisna Srbija i što Srbija brže i jače napreduje od njih i zato je važno da se zaustavi. Oni bi najviše voleli da se Srbija vrati u vreme propadanja i da se izvinjava Hrvatima zboj Jasenovaca i Oluje - rekao je Vučić.

On je rekao da od svoje politike da odustane nikada neće.

- Boriću se jače i snažnije nego ikada i to tražim i od vas. Nećemo da prepustimo državu najgorima, šta su uradili za našu zemlju nikada ništa, znaju samo da trube i gađaju jajima - rekao je Vučić.

Vladimir Savanović zahvalio se predsedniku na svemu što je uradio za njihov kraj i izneo probleme o putevima u selima i životu mladih u selu Bogujevac i drugim selima.

On je rekao da nam putevi trebaju kako bi mogli da lakše prodaju svoje poljoprivredne proizvode u gradovima.

Vučić je pitao Drobnjaka šta se dešava sa radovima i rekao da će proveriti šta se dešava sa radovima koji us za počeli pre tri godine.

Posao za Mariju, majku četvoro dece

Sa svojim problemom javila se i Marija Cenić, majka četvoro dece, koja živi u selu iza Bogojevca, koja je završila medicinsku školu za medicinsku sestru sa prosekom 5,0.

Kaže da je tražila posao za vreme korone u leskovačkoj bolnici, obećavali ali ništa. Predsednik joj je ovako odgovorio:

- Sve što mogu, uložiću svoj ugled i trud da dobijete posao, gledaću da to rešimo do kraja marta, odgovorio je predsednik.

Predsedniku iz publike obratila se i žena iz Leskovca koja ima zdravstvene probleme i kojoj je doktor tražio 3 hiljade evra za operaciju dodajući da joj treba i pomoć jer loš živi.

Vučić je pitao koji je to doktor u pitanju i rekao svojim saradnicima da joj pomognu.

Svoj problem predsedniku izložio je i direktor specijalne škole u Leskovu. Oni su pred blokadom i zbog preduzeća koje je postojalo u okviru njihove škole.

Vučić je pitao predsednika opštine o detaljima i koliko imaju novca na računu. Kako je rekao opština ne može da pomogne, država može i mora. Kako je rekao njegovi saradnici će se pozabaviti i ovim problemom.

Vučić je rekao da niko nije verovao kad su formirali indisustrijsku zonu u Leskovcu da će to uspeti i kad asu doveli Aptiv,ali da će pažnja u budućnosti biti posvećena i malim privatnim preduzetnicima.

On je opet pomenuo napad na ljude u Nišu i rekao da se jako loše oseća jer nije mogo da ih zaštiti.

Kako je rekao u budućnosti boriće se protiv siledžija najsnažnije što može.

Ostali građani koji su se javljali izneli su problem s kanalizacijom u selima i da je to za njiih gorući problem.

Vučić je rekao da će gledati da vidi šta može da se uradi za njih.

Demirović Indira iz Leskovca rekla je da je završila medicinsku školu i da nema posao, a da je radila u vrme korone. Ona je rekla da ima želju da radi i kada bi dobila posao i da hoće i da se usavršava.

Vučić je reako da će naći rešenje i za njen problem.

11:30 Obilazak poljoprivrednog gazdinstva Stanković

Predsednika su meštani dočekali uz gromoglasni aplauz.

- Baš vam fali prostor ovde, ali sam srećan što je sve najboljeg kvaliteta ovde. Možemo da vam pomognemo oko opreme i novih štala, a to za zemlju ćemo isto probati da rešimo -rekao je Vučić.

Domaćin je istakao da zahvaljujući dobroj mehanizaciji dosta im je lakše sada.

- Mora da se radi svaki dan, nema ovde igre i štrajkova -rekao je Vučić.

Predsednik Srbije se zatim obratio okupljenim meštanima.

- Ljudi hvala vam što ste se okupili u tolikom broju, da li imate da mi kažete šta vam je potrebno? - Pitao je Vučić, a meštani su uglavnom tražili pomoć oko puteva i škole.

- Nije to veliki posao, oko 400.000 evra, ali ako uradimo novu školu, moramo da imamo i decu za nju. Gradićemo školu, sve sam vas razumeo - obećao je Vučić.

10:30 Obilazak poljoprivrednog gazdinstva Nešić

Predsednik Vučić je bio oduševljen prizorom.

- Mnogo ste lepo sve ovo uredili -rekao je Vučić.

Domaćin je istakao da imaju dobre uslove, ali da im nedostaje samo deo asfaltiranog puta, te zatražio da uđu u program za dobijanje subvencija od države za traktore.

Vučić ih je pitao i za Sijarinsku banju jel idu, na šta su rekli da idu a predsednik je kazao da je u rimski izvor uloženo milion evra.

- Znate da su Abanci hteli da kupe Sijarinsku banju i umalo im je to uspelo, dvaput.. Oni tamo u Briselu tvrde da je to njihovo i da smo im mi to uzeli, rekao je Vučić.

Meštani su tražili da se sredi i škola i put a Lece im je najveći poslodavac.

Na pitanje o narušavanju javnog reda i mira predsednik je istakao.

- Imamo šest lica, tri muškarca i tri žene sa teškim telesnim povredama, i nekoliko lica sa lakim telesnim povredama. Sve što su pričali da ne žele nasilje je laž. Bore se na hitlerovski način, sprečavanjem neistomišljenika da se okupite. Da vi branite da vam neko kaže ono što vam se ne sviđa, da vi napadate nekova, pokušavate da ponizite nekog, kao u satanističkim filmovima... Ti ljudi žive u satanističkim filmovima. Vidite da imate posao sa ljudima sa one strane uma. Ali sam video to kada su pokrenuli talačku krizu na RTS, sprečavali Beograđane da koriste gradski prevoz, u Obrenovci napadali ljude, žene su napadale. Ja sebe krivim jer neko ko podržava pristojnu i normalnu Srbiju dobije kamen u lice i da to bude baka, majka, i da se još klibere. Oni bi nam uveli režim Pola Pota, Crvenih kmera, u kom bi rekli "ajde klinci upravljajte logorom, a mi ćemo da radimo kako hoćemo", mi moramo da budemo mirni, ne smemo da se ponašamo osvetnički.

- Molim ljude da sačekaju reakciju državnih organa, policija je jako loše postupila. Nadam se to neće ponoviti - rekao je predsednik Vučić i poručio da će država pobediti.

O novom premijeru

Na pitanje o tome koliko imena ima u izboru za premijera, rekao je:

- Čekam da mi se jave blokaderi, Ponoš i drugi. Za one koji ozbiljno razmišljaju o tome ima 3-4 imena, ali pre toga da dobijemo predlog blokadera - rekao je predsednik.

09:00 Obilazak fabrike za preradu voća "Voćar Kosančić"

Predsednik Vučić prvo obilazi fabriku za preradu voća "Voćar Kosančić" u Bojniku. Veliki broj građana okupio se da dočeka predsednika Srbije.

Predsednik Vučić zahvalio se građanima što su u subotu ujutru u Pustorečkom kraju okupili u ovolikom broju i zahvalio se domaćinima gospodinu Kosančiću što ih je pšrimio i prihvatio na svom imanju.

- Hvala što u subotu jutro ste se okupili u ovolikom broju. Hvala domaćinu, što nas je ovde primio, hvala što zapošljava ljude i što sam siguran da će još ljudi da zaposli - rekao je Vučić.

- Mnogo stvari smo obećali, neke ispunili, neke nismo. Milijardu dinara, devet miliona evra ulažemo u put preko Radan planine i to je nešto od strateškog značaja za Bojnik i ceo kraj. Tu je i rekonstrukcija osnovne škole. Na putu Bojnik-Leskovac moramo da uradimo, do industrijske zone moramo da uradimo i trafo stanicu za struju da napravimo, da bi mogli da dolaze investitori i zapošljavaju ljude. Hvala za svaku vrstu podrške i svu ljubav koju pokazujete prema Srbiji - dodao je Vučić.

- Spavao sam u Nišu, nisam ni spavao, nikada nisam poverovao da je moguće da stranci toliko razore zemlju svojim prljavim novcem i preko grupa za pritisak i njihovih medija da mogu da nateraju neke Srbe, neke građane Srbije da idu protiv svog naroda, da jure žene. Sinoć ni policija nije uradila svoj posao kako je trebalo, kao ni u Bogatiću. I ja sam kriv zato što sam uvek želeo da prođe bez policije. Sačuvaj ove, one, probaj da pokažeš da želiš ujedinjenje ljudi, nacije, da želiš da svi budu zajedno, da poštuješ različito mišljnje. A oni koji su sve vreme pričali da su protiv nasilja su ustvari najobičnije siledžije. Jurili su žene, pogodili kamenom u glavu, jurili jajima. Zahvalan sam što je gradonačelnik Niša na dostojanstven način odoleo napadima. To rade najgori u Srbiji, to su oni koji Kosovo i Metohiju ne smatraju našom zemljom, oni koji smatraju da je Srpska genocidna tvorevina, oni koji žele najgore svojoj zemlji. Verujem da će nadležni umeti da zaštite građane, snaženije i oštrije i siguran sam da će Srbija pobediti. Boriću se još jače i više da nasilje u Srbiji nikada ne pobedi - rekao je predsednik.

- Mnogo toga se menjalo, krenulo je sa tim ne ugrožavajte nas, protiv smo nasilja. Onda smo dobili maltretiranje bake u Novom Sadu, upad u Maticu srpsku, imali smo napade nastavnike, direktore škola, ponižavanje na najgori način, to je brutalno nasilje. Imali smo zabranu kretanja, svaki skup je organizovan na kriminalni način. Nasilje u Kraljevu, u Novom Sadu, svakog drugug dana siledžijske akcije. Juče na Voždovcu pesnicom u glavu udarili ženu, sve što su govorili, sve vreme su lagali. Neće uraditi ništa na silu, mi smo naučili tešku lekciju, svi u Srbiji mnogo bolje od mene znaju šta bi i kako radili, a to je i ovo pohapsi sve. Trudio sam se da sačuvamo mir, stabilnost, dao sve od sebe da nigde nikoga ne povredimo i nigde nismo. Lagali su o zvučnim topovima, brutalno izmišljali, kada im je jasno da su izmišljali sad izmišljaju teorije zavere. Da ne poverujete kakve ludosti morate da slušate, svi stručni ljudi širom sveta kažu da se to nije dogodilo. Slagali su kako je neko slao poruke, slike majci gospođi Hrka, ispostavilo se i da je to laž. Lažima nema kraja, baš ih briga što su lagali, oni će danas da izmisle novu laž i nije problem u novoj laži nego nasilje - rekao je Vučić i dodao:

- U Nišu je bilo divljanje hordi, oni koji su pozivali na nasilje sve vreme. Nisam mogao da zaspim celu noć jer sam sebe smatrao odgovornim za ono što se dogodilo, kriv sam što sam mislio da su huligani i siledžije normalni ljudi i da razumeju, da nisu toliki lažovi kada su pričali protiv nasilja. Pogledajte kako jure žene. Ili će biti oštriji odgovor svih državnih organa, ne možemo da dozvolimo siledžijstvo, očekujem da država u skladu sa zakonom odgovori - dodaje Vučić.

Sa Vučićem su i ministarka Adrijana Mesarović, v.d. direktora JP "Putevi Srbije" Zoran Drobnjak i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

Fabrika "Voćar“ bavi se preradom voća i povrća i prostire se na 5.000 kvadrata, a predviđena je kupovina i zakup više od 80 hektara zemljišta. Firma zapošljava više od 35 radnika, od čega najviše tehnologa, a planirano je da tokom ove godine broj radnika bude dupliran. Fabrika ima ukupno tri pogona, a reč je o kompletnom prerađivačkom centru, gde se voće i povrće prerađuje u sokove, džemove, kašice, ali i zamrzava i suši. Posebna pažnja posvećena je voću i povrću proizvedenom po principima organske proizvodnje.

Autor: Iva Besarabić