Priča o "Pokretu" konačno dobija svoju konkretizaciju, i ona je odgovor za jedan brzo menjajući svet, rekao je za PINK, direktor istorijskog arhiva Novog Sada Petar Đurđev.

Đurđev je, komentarišući značaj osnivanja Pokreta za narod i državu, rekao da to nesumnjivo možemo smatrati za političku prekretnicu u modernoj istoriji srpskog parlamentarizma.

- "Pokret" donosi nove engime i pitanja, u smislu organizovanja država i međusobnih saveza ekonomija i u jednoj takvoj situaciji, evidentno je da nam treba jedna koncentraciona, miroljubiva ideologija, zasnovana na duhu sabornosti, koja će omogućiti da se artikulišu interesi građana Srbije, a to su pre svega očuvanje stabilnosti, ekonomije i aktiviranju svih pozitivnih resursa koje ima naša država - rekao je Đurđev.

Kako kaže, nasuprot stajanju, urušavanju i mržnji, treba nam ideja koja će se okupiti oko gradnje, ljubavi i jedne vizije budućnosti koja će omogućiti da Srbija nastavi da se razvija kao suverena i nezavisna država.

Komentarišući članove koji čine inicijalni odbor za osnivanje Pokreta, Đurđev je rekao da ga posebno raduje što se okupio ovakav profil ličnosti.

- Jako je bitno da tu vidimo prevashodno akademije, uspešne lekare, advokate, ljude koji do sada nisu uzimali aktivno učešće u izvršnoj vlasti, niti su se bavili nekim partijskim životom, i to je ono što je jako bitna poruka Pokreta, da će on biti van partijski - rekao je Đurđev.

Kako kaže, treba da se ujedinjimo da pokušamo da sačuvamo ono što nam je najvažnije, a to je, kako dodaje, Srbija.

- Krovna organizacija koja će omogućiti skup ljudi koji do sada nisu želeli da se bave politikom. Ovo je veoma izazovan zadatak, zato nam je bitno da se svi ti ljudi aktiviraju i da se rodi novi svet - rekao je Đurđev.

