Vulin: Vlada Srbije će formirati komisiju koja će napraviti popis svih žrtava NATO agresije

Potpredesdnik Vlade RS Aleksandar Vulin, gostujući u jutarnjem Dnevniku Javnog servisa Srbije, izjavio je da ne smemo zaboraviti zašto je počelo bombardovanje 1999. godine niti ko nas je bombardovao i da se niko nije izvinio i najavio da će Vlada Srbije u narednih nekoliko sedmica ispraviti veliku nepravdu i obrazovati komisiju koja će utvrditi precizan popis svih koji su nastradali u NATO agresiji.

"Vlada RS će ispraviti jednu veliku nepravdu za koju smo sami krivi, to je da još uvek nemamo precizan popis svih onih koji su stradali u NATO agresiji. Očekujem da se konačno formira komisija koja će se baviti time, da bar pred istorijom sačuvamo imena mučenika. Ako ne znamo sve koji su ubijeni u Jasenovcu, ako ne znamo sve koji su ubijeni u Prvom i Drugom svetskom ratu, ovo bar možemo da uradimo. To je dug prema njima i prema istoriji. Ne smemo da zaboravimo, apsolutno ne smemo da oprostimo. Uostalom to je jedan od razloga zašto Srbija nikada neće biti član NATO. Mi nikada nećemo za bilo čije interese napasti neku malu, slobodnu zemlju kao što su napadali nas", poručio je potpredsednik Vlade RS Aleksandar Vulin i dodao da ne smemo da zaboravimo koliko su nas puta ubili, da nisu izvukli ni jednu pouku, i da bombardovanje i dalje traje.

Autor: Dalibor Stankov