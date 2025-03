UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Specijalna emisija povodom BLOKADE Brankovog mosta - Krstić: Ovo je jedno NASILJE nad celim gradom

Studenti u blokadi blokirali su Brankov most a, kako je najavljeno, blokada će trajati tri sata, od 15 do 18 sati. Most je trenutno neprohodan s obe strane, a ovo je već dovelo do stvaranja saobraćajnih gužvi.

Stevica Deđanski, analitičar, ističe da je sve ovo samo obično maltretiranje građana.

- Ovo nasilje ne služi ničemu. U gradu je kolaps, situacija je napeta veoma. Sem maltretiranja običnih ljudi, ne znam čemu ovo služi. Ljudi su kivni na sve, ne mogu da odu po decu. Ovo mora da se prekine već jednom. Bes građana koja je ogroman i postaće bes na vlast -rekao je Deđanski.

Novinar televizije Pink Srđan Kuvekalović, uživo se uključio u program i otkrio da je kolaps u celom gradu, a da su građani sve nervozniji.

- Nezadovoljni ljudi komentarišu da im je dosta blokiranja puteva. Puno je besnih vozača i očigledno je da ova blokada itekako smeta svima -rekao je on.

Deđanski dodaje da su ovi incidenti u našoj državi već uzeli maha.

- Ta ideja koja je bila dobra od strane države, da se pokaže toleranciju, tretirala se kao slabost i nemoć. Sada ide gradacija toga, imamo slike da se policajcima skidaju kacige, gađaju se ljudi jajima. To nije normalno. Ove trovačke televizije koji su začetnici svega ovoga, nisu osudili ništa od toga. To je jedan bezobrazluk i nepristojnost. Neće na izbore, jer niko od njih neće preći cenzus -rekao je Deđanski i dodao.

- Ovome mora da dođe kraj, jer ima ogromne posledice. Sutra da se završe protesti, posledice će ostati još dugo. Koja je svrha svega ovoga, da se iznerviraju ljudi -rekao je Deđanski.

Kako naš novinar sa terena ističe da je veliki broj građana ogorčen, jer je blokada organizovana u terminu kada se većina građana vraća sa posla.

- Saobraćaj trenutno kao da ne funkcioniše, a zatvorene su i sve okolne ulice. Prolaznici psuju ljude koji blokiraju, jer su nezadovoljni time što ne mogu da funkcionišu normalno -rekao je on.

Nebojša Krstić, anaitičar, ističe da je bes građana ogroman zbog celokupne situacije.

- Ne postoji građanin koji ne proklinje ove blokadere, jer ne mogu da obave sve poslove. Ovo je jedno nasilje nad celim gradom. Izabrali su udarni termin i jedan od ključnih mostova, van svakog razuma -rekao je Krstić.

Dejan Vuk Stanković, analitičar, dodaje da je ova blokada mosta van svake pameti.

- Ovde se krši pravo na slobodu kretanja. Niko ne bi izdao dozvolu za okupljanje na mostu, jer vrši opstrukciju života velikog broja građana. Ovo je država mogla da spreči, a oni je provociraju. Ovo je stvarno skandal. Naterali su veliku grupu građana da moraju pešice kući. Ovo rade samo da bi provocirali državu -rekao je on.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, dodaje da mali broj građana odlučuje da maltretira ostatak građana.

- Ovim se ne postiže ništa, osim što se iznervirao veliki broj građana. ova blokada je počela još u 13 časova sa tim dolascima, znači oni su čitav dan odlučili da maltretiraju ljude i da ih drže kao taoce. Studenti prete medije da će i njih da blokiraju -rekao je Milovanović i dodao:

- Pošto 15. marta se nije desila revolucija, treba im neko pogonsko gorivo kako bi se okrivila država i omasovili svi protesti. Ova faza je veoma opasna i kreće nasilje nad ljudima, tu država mora da reaguje i ne sme da dozvoli ovo što smi videli poslednjih dana. Za mene je posebno mučan snimak na kome ćerka tužiteljke vuče za kosu devojčicu od 17 godina -rekao je on.

Autor: Iva Besarabić