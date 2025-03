Nastojim da poziciju ministra spoljnih poslova Srbije štitim od blata dnevne politike. Danas želim da reagujem zbog napada na časne ljude. Gospodin Borko Stefanović poslednja je osoba koja ima moralno pravo da komentariše spoljno-političke aktivnosti Srbije. Podsećam javnost da je upravo u vreme kada je on bio ključna figura srpske diplomatije, takozvano „Kosovo“ proglasilo nezavisnost, poručio je ministar spoljnih poslova Marko Đurić dodavši da je Stefanovićevo nasleđe u međunarodnim odnosima nacionalni poraz.

I ne samo to, priznanje „Kosova“ od strane Kenije direktno se poziva na savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde iz 2010. godine - mišljenje koje je on lično tražio i za koje se znalo da predstavlja kockanje sa srpskim nacionalnim interesima.

- Rezultat njegovog diplomatskog uspeha, a zapravo sujete i diletantizma, danas koristi Priština, a ne Beograd. Njegovo nasleđe u srpskoj diplomatiji se neće ni zaboraviti, ni oprostiti, jer je u vreme njegove diplomatije preko stotinu država priznalo jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije.

- Bukvalno je nadrealno da se on bilo kada više oglašava na ovu temu. I, umesto da snosi odgovornost za štetu koju je naneo, Stefanović bira da napada one koji se svakodnevno bore za srpske interese - i to sramnim napadima na žene, uključujući i suprugu predsednika, koja je zaposlena u ovom ministarstvu i koja svoj posao obavlja savesno i odgovorno.

Podsećam gospodina Stefanovića da je supruga predsednika, Tamara Vučić, zaposlena u Ministarstvu spoljnih poslova, te da je zastupanje interesa Srbije na međunarodnoj sceni ne samo njeno pravo, već i njena profesionalna obaveza. Činjenica da je supruga predsednika je prednost u njenom osnovnom poslu kojim se bavila pre bilo koje druge javne uloge. To bi, kao bivši diplomata, svakako morao da zna. Kao supruga predsednika i radnik u Ministarstvu njoj je posao da otvara vrata koja ste vi zatvorili.

Građani Srbije treba da znaju i činjenicu da je kenijski ministar spoljnih poslova otkazao posetu Srbiji koja je bila zakazana za 11. mart zbog nereda i nasilnih scena kojima su kumovali upravo Stefanović i njemu slični.

- Imam i jedno pitanje danas za sponzore Borka Stefanovića, za prebogate medijske i političke moćne oligarhe koji su zgrnuli milijarde na grbači građana Srbije: Kada ćete vi gospodo doneti Srbiji neko povlačenje priznanja?

Zar je morao Pacoli koji je na Kosovu i Metohiji ljuta opozicija da vam drži lekciju iz patriotizma? Rekao bih da je Pacoli nažalost mnogima iz srpske opozicije održao lekciju iz patriotizma. Predsednik Vučić, koga napadate i mrzite, doneo je Srbiji 28 povlačenja priznanja tzv. nezavisnosti „Kosova“. Kada ćete vi, koji ste za sobom ostavili prazne mape i izgubljene bitke, učiniti nešto korisno za Srbiju?

Odgovor znam. To se neće desiti. Jer je jedino što vas interesuje moć i novac.

Nastavićemo da se borimo za Srbiju. Uskoro će biti mnogo boljih vesti, ali nećemo zaboraviti sve ono što ste radili i nastavićemo da o tome otvoreno i javno govorimo sa građanima Srbije, zaključio je Đurić.

Autor: D.B.