Ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je putem Informera da očekuje da će novinarska udruženja jasno osuditi napad na "Informer", dajući punu podršku ovoj medijskoj kući.

Ona je istakla da danas svedočimo brutalnom napadu na jednu medijsku kuću, samo zato što se nekome ne sviđa njena uređivačka politika.

-Niko nema pravo da drži 250 zaposlenih kao taoce, niko nema pravo da im blokira zgradu i sprečava ih da rade svoj posao i pošteno zarade za život. To nije borba za slobodu — to je pokušaj zastrašivanja i ućutkivanja. Očekujem da će novinarska udruženja jasno osuditi ovaj napad, kao što to redovno čine kada su ugroženi mediji bliski opoziciji. Puna podrška medijskoj kući ,,Informer”- napisala je ministarka.

Autor: Dalibor Stankov