ŽELJKO MITROVIĆ U SVOM STILU ODGOVORIO SAVI MANOJLOVIĆU: AI Žex the great napravio je nešto što je sve nasmejalo do suza - Savo progovorio na 'tečnom harvardskom' jeziku (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Group oglasio se na svom instagram profilu povodom izjave Save Manojlovića.

Naime, član opozicije, Savo Manojlović, rekao je da je Željko Mitrović jedan od "Četiri jahača medijske apokalipse u Srbiji", na šta je Mitrović uzvratio u svom dobro prepoznatljivom stilu čime je izazvao buru reakcija na društvenim mrežama koje su se doslovce usijale nakon njegove objave.

- Reče @SavoManojlovic Četiri jahača medijske apokalipse su Dragan J. Vučićević, Željko Mitrović, Milomir Marić i Nebojša Krstić... Ja każem ok, nego Savo aj nam ti to reci na tvom tečnom Harvardskom! (producirao AI Žex the great) - napisao je Mitrović na Instagramu uz snimak koji će vas nasmejati do suza.

U snimku možemo čuti Savu Manojlovića koji govori, čak i peva na engleskom, a snimak je producirao AI Žex the great.

Autor: Pink.rs