Gosti Verice Bradić su: Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine Srbije,Dragan J. Vučićević, glavni urednik Informera i Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke.

PREDLOG BROJ JEDAN - NASILJE, LAŽI I VIDEO DOKAZI

Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine Srbije je, govoreći o incidentu u Novom Sadu istakla da je to još jedna u nizu besumučnih i besramnih laži.

- To je još jedan način na koji oni pumpaju podelu u društvu, u krajnjen cilju rušenja Ustavnog poretka države i nasilne smene vlasti. Oni su u prošlosti to radili. Grupa mladih studenata blokadera je napala dečaka romske nacionalnosti samo zato jer je rom. Jurili su ga, vređali, i doveli do reakcije druge grupe ljudi koja je spasila tpg dečaka. Oni to nisu prijavili policiji, jer su znali da su oni počinili nasilje. Ali, neko je procenio da je potrebna dodatna laž da se upumpa u društvo, i nas su stavili u situaciju ... Opet su pokušali d aobmanu javnost. Mi smo danas već imali sledeću besumučno laž, a to je incident u žarkovu. Svi njihovi mediji su objavili da je čovek uleteo među ljude u blokadi, udario čoveka koji je leteo metar ili dva, i da je dobio ozbiljne povrede... A pored svega toga, sve je to zabeležio reporter Danasa koji je bio na licu mesta. I onda se pojavi snimak koji pokazuje da ni jedna jedina reč nije bila tačna... - rekla je ona.

Brnabić je potom govorila i o školama, bojkotu i straha pojedinih roditelja, gde je dodala da je državni aparat pokazao neverovatnu toleranciju, na čemu mnogi zameraju.

- Da nismo pokazali toleranciju, suočeni sa ovakvim pritiscima, sa dobro logistički organizovanim grupama, sa neverovatnim finansijama, d ali bi uspeli da sačuvamo Srbiju, a tu mislim i na kratak i duži rok? Pokazali smo d aje čitava njihova borba, koja je kao krenula kao pravedna, i neko je dobro smislio da su to studenti, srednjoškolci i đaci... da nismo tako pokazali da ustvari ničega osim nasilja, bahatosti i bezobzirnosti tu nema, da li bi uspeli da je sačuvamo? - rekla je ona.

- Dekanka Jovanović je sama organizovala fašističke falange, koje treba da napadaju ljude. Mi smo to nasilje osudili, i ono što hoću da kažem, što daje drugačiju konotaciju... Imali su politički spin, uzeli su osobu koja ima psihičke probleme... I ono što je zanimljivo je da unuka, te gospođe koja je napala dekandku, unuka je student Filozofskog fakulteta. Psihički labilna osoba zamera dekanu zašto njena unuka gubi vreme, prilike... Čitava ta porodica je izrazito opoziciono okrenuta... Druga stvar koju hoću d akažem je da je država pokazala strpljenje i toleranciju, a najviše bi voleli da nismo. Plenumi nemaju snagu jer su oni od početka malobrojni, da nijedan fakultet ne bi mogli da blokiraju. Nisu studenti u blokadi krivi za blokade, već profesori, dekani i rektori - rekla je Brnabić.

- Ti ljudi gledaju svoje interese, a nisu izbijali iz naših kabineta, sa željom da dođu do Vučića kako bi postali dekani. Između ostalih i rektor Đokić - rekla je ona.

- Oni ne razmišljaju o vezi sa vladavinom prava... Informer ima pravo na uređivačkku politiku, a ako vam se ne sviđa, promenite kanal. Ljude ne žulja Informer jer ga ne gledaju, već ga gledaju... Zato im smeta sve - rekla je ona.

Kako kaže, to je ono što Informer najbolje radi, ali jučerašnja blokada Informera je jezivo nasilje, i niko se tu nije oglasio, počev od rektora Đokića, jer je on uticao da se targetira.

- Ne smemo ni da zaboravimo ogavnu laž zvučnog topa. I ustvari, najmonstuoznija laž je ono što je Aida Ćorović uradila... Ono, pumpanje pred 15. mart. da je neko poslao majci poginulog Stefana Hrke, fotografiju njenog poginulog sina sa obdukcionog stola, kao vid pretnje... Mnogo je laži izrečeno, ali ova je najgora... - dodala je ona.

Laž oko zvučnog topa je jedna od najvećih laži, i jedna od najglupljih laži, rekla je ona.

- Niko ga nije video, niko ga nije čuo. Imamo snimke, šta god da je upotrebljeno, što oni kažu. Postoje ljudi koji su imuni, oni stoje tu. To je za mene jedna od glupljih laži koje su izmislili. Ona je, ispunila svoj svrhu, jer je oduzela ovoj zemlji još 5 dana. Mnogo je, i to pokazuje samo koliko su nekim ljudima isprani mozgovi... To je zabrinjavajuće, Moraćemo opet sociološki da se bavimoo ovim problemima. Imamo ljude koji su inteligentni, koji jedan dan pričaju o zvučnim topovima, pa je sutra Vortex... - rekla je ona.

Vučićević je potom objasnio šta se zaista desilo, jer čoveka sa automobilom poznaje lično.

- Njemu je čovek polomio retrovizor. Imamo tu jednog blokadera. Čoveku je policajac dozvolio da prođe tuda. U prvom tekstu Danasa jasno stoji da je reporter bio na blokadi, i da je video da je sve to bilo. A ovom čoveku taj blokader maltene podmeće nogu ispod auta. On je čovek hteo normalno da pređe, policajac mu je dozvolio - naveo je Vučićević.

- Mi imamo dozvolu od roditelja da kažemo i ime, i kako se zove... To je siromašna porodica roma koji su izbeglice sa KiM. Žive na periferiji Novog Sada. Taj dečak vikendima ide i peva, dobija bakšiš. Esad mali kaže da je prišao i pitao može li da peva. Jedan je naručio pesmu, a drugi je počeo da ga psuje, sve po spisku... Imamo zamenu teza - dodao je urednik Informera.

Vučićević je potom govorio o ćerki visokopozicioniranog policajca,i majke koja je javna tužiteljka, istakavši da je jedna devojka linčovana na Zvezdari, a da je druga devojka upravo ćerka tužioca, Iva Ćurčić.

- Dobili smo posle zajednički demanti napadnute i devojke koja je napala. Šatro su se posvađale oko pištaljke... Taj demanti nema nikakve veze sa tim da su majka i otac policajac i tužiteljka. A rođeni brat od gospođice Ćurčić, nedavno bez vozačke dozvole udario u nešto, deca sa njim u kolima su bila povređena... Odjednom, nije vozio on, nego drugarica koja ima dozvolu. Da imate trojicu sudija, a ne 300 koji potpišu neko saopštenje, vi shvatite da oni neće da se bave svojim poslom. Nama su, nažalost deo države oteli... - rekao je Vučićević.

Šešelj kaže da ovo nije prvi put da se pripadnici pobunjeničkih hordi eksponiraju kao rasisti.

- Ovo je najupečatljiviji slučaj. Napali su dečaka koji im ništa nije učinio, to je čista rasna mržnja. Pored krivičnih dela koja dolaze u obzir, tu mora da se pripiše i krivično delo rasne mržnje, a to je 5 godina zatvora. Videćemo kolika će biti jedinstvena kazna. Mene je zaprepastilo da policija hapsi ljude koji su branili malog dečaka. Sada je problem što su nekome slomili vilicu. Pa da su ga ubili... Branili su nekoga. Ovde nema preterivanja, napadnut je dečak od 12 godina. Nije ušao ni u pubertet. Nudio da peva, jer je sa drugarima zarađivao za život. Ima roditelje, braću sestre, i oni ga fizički napadaju... - dodao je Šešelj.

Ovi ljudi su nevini, u redu je da ih policija sasluša, ali čemu privođenje i hapšenje? pita se Šešelj.

- Imamo slučaj Marka Pavlovića. Jesu li ga ubili? On je u panici bežao, i odjednom je preko njegovog auta prešla neka Sonja. Ritala se kao gimnastičarka. Ja kada sam bio u najboljoj snazi nisam to mogao. On je još uvek u zatvoru, spašavao glavu. Šta se danas desilo? U Žarkovu... Vozačev retrovizor je polomio... Oni mediji treba da odgovaraju krivično, zbog širenja lažnih vesti... Ti mediji su namerno lagali javnost - rekao je Šešelj potom.

- Kako je ona dekanka postala redovni profesor? Je l' ona nastavnik, neka metodika tu... da je neki naučnik pa ajde... Metodika nastave je više lična star svakoga ko izvodi nastavu... Imamo neke trajne postulate stare stotinu godina i više. Ona ne može nastupati kao visoki intelektualac, a postavila se kao poklopac svakom loncu... Nije to slučajno... Ona je ušla u kriminal, i nju je predsednik abolirao, ne zbog učešća, nego zbog najozbiljnijeg kriminala. Sada se kaje zbog svega i Miše Bačulova... Jo nemamo za Dejana Bagarića....Radivoja Jovovića što je tukao policajce. Bili su blokirani, nisu mogli da reaguju - naveo je Šešelj.

Šešelj se je potom direktno obratio predsednici Narodne skupštine upitavši je, zašto nisu izbačeni iz skupštine svi oni koji su pravili incidente.

- Miloš Jovanović je direktno krenuo na trudnicu. Ljudi se dovode u opasnost...Jedna je doživela moždani udar, Sonjonoj bebi je život bio ugrožen. Krajnje je vreme da se sprovede zakon - rekao je Šešelj.

- Niste još nikoga izbacili, suviše ste tolerantni, gađaju vas, polivaju i guše vas. Gledao sam scenu da niste mogli da govorite od gušenja. Jednostavno, isključite ih - poručio je Šešelj.

- Eno 300 ili 500 tužilaca i sudija potpisalo peticiju da neće da brane poredak. Moraju biti hitno najureni iz službi. Nemate zakon, donesite leks specijalis. Ali vi treba da iz odstranite jer je njihova dužnost da brane poredak - rekao je Šešelj.

PREDLOG BROJ DVA - OBUSTAVA OBUSTAVE

Brnabić je, komentarišući polemiku oko diploma sa Medicinskog fakulteta istakla da to znači, da, makar ova generacija studenata, i ostalih, njihove diplome neće biti priznate u inostranstvu. Njih ima oko 7.000 studenata.

- To znači da svi oni, neće moći da učestvuju na istraživačkim projektima, da neće moći da predstavljaju svoje radove... To znači da njihov dalji profesionalni rast neće moći da bude realizovan. To su dugoročne posledice. Zamislite da na jednom Univerzitetu, da tako prođe Medicinski... Šta mislite, da će ostali bolje proći? ENKVA će ostale fakultete targetirati isto. Ljudi, zaigrali su se i rektori i dekani, i veći deo profesora. Vi možete da pokušavate da prevarite ljude, da kažete da ima vremena za nadoknadu... da će da zbiju, da kombinuju... Nestvarno koliko je to neozbiljno. Poražavajuće je. Neko će da se okrene iz inostranstva i da kaže da sa kvalitetom to nema veze. zato je došao dopis, jer ti ljudi znaju da ne može da se zbije nešto, to treba da traje godinu dana, da zbiješ u 2 meseca... Sada će biti zanimljivo to što su oni imali hitan sastanak u četvrtak sa dekanima... Nisu obavestili javnost šta se preduzima tim povodom... Videćemo kakvo će biti izjašnjenje, kako će se to obrazložiti. Ovo je jedan ozbiljan problem. Nije to problem za dekanku, dekana, profesore, Đokića, to je problem za studente - rekla je Brnabić.

Ne možete da prođete nekažnjeno, ako 4 meseca kršite zakone i Ustave, dodala je ona.

- Đokić je tada, kada je molio ulizički bio najbolji, i mi smo bili najbolji na svetu. Nismo bili ćaci - rekla je Ana Brnabić.

Dekanka Filološkog Fakulteta je lobirala preko svih veza predsednika, da pomogne, i da podršku da bude dekanka, podsetila je Brnabićeva.

- Mi smo bili tada najbolji na planeti kada su oni trebali da dobiju svoje fotelje. Nikakve ovo veze nema sa vrednosnim sistemom. Ovo su ljudi koji brane neke svoje ideje, za svoje interese. Kada obojena revolucija zvanično bude mrtva, ti ljudi će biti prvi u našim kabinetima, jer oni nemaju sistem vrednosti - kaže Brnabić.

Brnabić dodaje da dokle god je živa tražiće da neko odgovara za diskriminaciju nad studentima koji žele da uče.

- Kada je trebalo da sedne u rektorsku fotelju, tada smo rektoru Đokiću bili najdivniji na svetu -rekla je Brnabić.

