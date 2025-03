'CRNOGORSKI MAFIJAŠKI KLANOVI UDARILI NA SRBIJU' Vučić: Otkrićemo ko je sve bio umešan

Predsednik Vučić govorio je o onima koji su pokušali da naruše ustavni poredak Srbije.

- Uskoro ćemo da objavimo ko je sve bio umešan u pokušaj rušenja ustavnog poretka u Srbiji, kako su u to bili upleteni crnogorski mafijaški narkoklanovi, ko je sve to organizovao ovde i sa kim, i sa kim su se iz državnih organa sastajali i pripremali sve ono što je trebalo da se dogodi. A to se ticalo i mene. Ali, pošto je tako, neću o tome još da govorim. Sada ću da sačekam da vidim šta će nadležni državni organi o tome da kažu. - rekao je Vučić.

Autor: D.B.