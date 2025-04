Ministarka privreded Adrijana Mesarović smatra da niko ne može da ima opravdanje za blokade života u Srbiji, dodajući da je deci mesto u školama, a studentima na fakultetima.

Koliko je po srpsku privredu alarmantna trenutna situacija u vezi sa blokadama, s obzirom na to da je predsednik rekao da je usporen rast u prvom kvartalu?

- Mislim da niko razuman i dobronameran ne može da ima opravdanje za blokade života u Srbiji, i to sto neki politički faktori rade na usporavanju rasta naše zemlje i rušenje njenog imidža u svetu. Ono čemu svedočimo poslednja četiri meseca je sve samo ne demokratski. Svedoci smo da manjina teroriše većinu – blokiraju se putevi, deci se uskraćuje pravo na obrazovanje, privredi se nanosi nemerljiva šteta, a građani se svakodnevno susreću sa osećajem nesigurnosti, imajući u vidu nasilje koje se dešava na ulicama naše zemlje. Sve to već vuče posledice po ekonomiju, i predsednik je rekao da je prema procenama rast u prvom kvartalu oko 3 odsto, a mogao je da bude čak od 3,6 odsto do 3,8 odsto. To je ozbiljan, i rekla bih nameran udarac na našu ekonomiju, na investicije, plate, penzije... Svaka blokada ima svoju cenu. Investitori očekuju stabilnost, a naši rezultati – rekordni iznosi stranih direktnih investicija i snažan privredni rast – ne dolaze slučajno. To je rezultat više od decenije predanog rada i jasne strategije našeg predsednika Aleksandra Vučića, njegove posvećenosti razvoju Srbije. Zato moja podrška predsedniku nije samo politička, već duboko profesionalna i odgovorna- istakla je ministarka Mesarović.

Vidimo da Ministarstvo privrede nastavlja programe pomoći domaćem sektoru.

- ⁠Ne smemo i nećemo dozvoliti da Srbija stane. Radimo na daljem jačanju naših privrednika, a otvoreni su brojni podsticajni programi i zaista vlada veliko interesovanje za pomoć koju pruža država. Imam priliku da sa predsednikom obilazim našu zemlju, i imam i neposredan kontakt sa ljudima koji žele da rade, da razvijaju i unapređuju svoje poslovanje. Vidim koliko im je stalo da zajedno napredujemo, da razvijamo ekonomiju, i koliko im je važno to sto im je dostupan lično predsednik Vučić, da ga čuju, porazgovaraju sa njim, da zajedno rešavamo neke probleme. Građani prepoznaju u kojoj meri blokade ugrožavaju sve sto smo zajedno gradili poslednjih 12 godina, i neće dozvoliti da se destrukcija nadjača odgovornost. Želimo mir, stabilnost i vredan rad, a ne da se nerad i haos nameću kao norma. Naša deca treba da budu u školama, studenti na fakultetima, a država da nastavi putem napretka -rekal je Mesarović.

Kako vidite učestale napade na predsednika Aleksandra Vučića i poruke koje se tim povodom šalju javnosti?

- ⁠Sve je to deo istog paketa, koji za cilj ima izazivanje obojene revolucije i preuzimanje vlasti na ulici. Nažalost, oni koji su do 2012. godine ostavili za sobom razorenu ekonomiju i zatvorene pogone i fabrike, danas pokušavaju da do vlasti dođu bez izbora – širenjem neistina, pozivima na haos i pokušajima obojene revolucije. Ipak, građani Srbije jasno vide ko gradi, a ko ruši. Predsednik Vučić ima ogromno poverenje naroda i mandat za nastavak politike razvoja, mira i stabilnosti. Naš zadatak je da nastavimo tim putem, a ne da sledimo one koji, u nedostatku vizije, biraju destrukciju umesto dijaloga- rekla je ona.

Zašto je važan Pokret za narod i državu koji je osnovao predsednik Aleksandar Vučić?

- To je jedna od najvažnijih inicijativa u savremenoj političkoj istoriji Srbije. To nije samo politički pokret – to je nacionalni odgovor na potrebu za jedinstvom, stabilnošću i odlučnošću da se Srbija sačuva, dodatno ojača i unapredi. U trenutku kada se suočavamo sa sve većim spoljnim pritiscima i izazovima, predsednik Vučić je pokretom jasno poručio da Srbija mora da stoji sabrana, čvrsta i ponosna. Pokret će okupiti sve one kojima je Srbija na prvom mestu, od profesora, akademika, do svih onih koji žele da se bore za budućnost i dalji napredak naše zemlje. Dosta je više podela. Mislim da treba da nas povezuju isključivo rad, odgovornost, patriotizam i vizija jedne moderne, uspešne Srbije. I zato se stvara pokret naroda koji ne pristaje na pritiske, već veruje u snagu naše države, naše politike mira, razvoja i nezavisnosti. Pokret za narod i državu je neophodan kao temelj oko kojeg se gradi dalja budućnost Srbije. Srpska napredna stranka je jednoglasno donela odluku da pristupi Pokretu za narod i državu, a ja se, kao ponosna članica stranke, radujem što ću biti deo pokreta- rekla je Mesarović.

Autor: Jovana Nerić