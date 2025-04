ĐERLEK O SRAMNIM REČIMA MAHMUTOVIĆA: Kao patriota imam dužnost da osudim neodgovornu izjavu! Na Balkanu je proliveno dosta krvi, ratova više neće biti

Delegat u Vijeću naroda Republike Srpske, Dževad Mahmutović, gostujući na jednom sarajevskom portalu pozvao je da se "puca na policiju Republike Srpske". Naime, kada je voditeljka pitala "šta ako bi MUP Srpske pokušao da spreči hapšenje predsednika Milorada Dodika", Mahmutović je odgovorio, pucati.

Član predsedništva SNS Mirsad Đerlek rekao je jutros za Jutro sa dušom kod voditeljke Jovane Jeremić da kao patriota ima dužnost da osudi neodgovornu izjavu koja može da napravi izuzetno ešku politički situaciju.

- To je upereno protiv Srbije, i dosta mi je autošovinista i pitam dokle Zapad misli da ćemo biti poligon za prolivanje krvi. Dosta je ratova na Balkanu, mi želimo da šaljemo poruke mira, Bitno je da sačuvamo mir, stabilnost... Je l' se sećate koliko smo ljudi iz regiona primili? Jedino smo mi imali 5 vakcina, pružili smo ruku našim komšijama. Pokušavamo da gradimo dobre odnose, a ne oštre strele da šaljemo kao Dževad Mahmutović - rekao je on.

Normalan nije, čim koristi ovakvu retoriku, dodao je potom.

- On nije ni malo naivan, pojavljuje se u kriznim situacijama po zadacima mentora. Ovo je drugo poluvreme, nije im uspela obojena revolucija. On je bio savetnik Izetbegovića... To je njegov učenik. Sada bi da puca i izaziva, mene je strah da pomenerm reč rat - dodao je Đerlek.

Zamislite u jednoj zemlji na Balkanu, gde žive tri naroda vekovima gde su međusobno povezani po mnogim osnovama, da vi koristite takve izraze, dodao je Đerlek.

-Nadam se da u BiH ima pametnijih ljudi, i da neće reagovati kao on - rekao je potom Đerlek.

Kada je u pitanju ime mandatara Đerlek kaže da je u pitanju važna odluka.

- Pojedinci se nisu pomirili sa tim da nisu uspeli da bace Srbiju na kolena, i zahvaljujući mudroj Vučićevoj poltitici, ubeđen sam da ćemo mi odbraniti našu Srbiju i da će ona ostati šta je bila. Ona će i ove godine biti prva ili druga rastuća ekonomija u Evropi.

Autor: D.B.