OD SVIH BOLNICA, LEKAR IZ TIRŠOVE, OZAREN, VESELOG LICA... Smajlovićka zaprepašćena potezom beogradskog pedijatra: To me stvarno uzdrmalo

Ljiljana Smajlović, beogradska novinarka i kolumnistkinja, nije krila svoje zaprepašćenje potezom beogradskog pedijatra čija se fotografija ovih dana vrti mrežama.

Gostujući na TV Prva, Smajlovićeva je prokomentarisala fotografiju na kojoj se vidi da se lekar iz Tiršove dr Dejan Panić, s odeljenja za neonatologiju, slikao s transparentom koji je uvredljivom sadržinom upućen studentima koji žele da uče.

- To što oni poručuju je duboko antitetički ne lekarskoj profesiji, nego ljudskosti. Lekari leče ranjenike suprotne strane na frontu, a oni ovde poručuju da ih smatraju za niža ljudska bića i ne samo što im neće pružiti negu nego bolje da beže da im ne bi naudili. To me stvarno uzdrmalo - rekla je ona.

Podsetimo, pedijatar iz Tiršove slikao se s koleginicama držeći u rukama transparent sa sramotnom porukom.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/