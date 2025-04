'TU ODLUKU SAOPŠTIO SAM I PREDSEDNIKU VUČIĆU' Vučević o ostanku u novoj vladi, hoće li biti ministar?

Miloš Vučević, premijer u tehničkoj vladi, govoreći o svom mandatu, kaže da poziciju premijera napušta s osećajem ponosa, ali i žalom zbog svih stvari koje sa svojim timom nije uspeo da ostvari.

Podsetimo, Vučević je podneo ostavku na mesto premijera 28. januara 2025. godine.

- Verovatno sam neke stvari mogao i bolje da radim, tu nemam dilemu, napominje Vučević.

Podseća da je, kako kaže, vodio vladu u teškom trenutku – tokom društvenih podela, pokušaja revolucije, pritisaka na ekonomiju i institucije, kao i u periodu kada se "intenzivirao pritisak na Srbiju zbog Kosova i Metohije".

"Sve vreme se nastavlja pritisak da Srbija bude potisnuta sa KiM", ukazuje odlazeći predsednik Vlade Srbije.

Ipak, zadovoljan je što je u tom periodu, kako naglašava, postignuto nekoliko važnih rezultata.

"Zadovoljan sam što smo dobili investicioni kreditni rejting i podigli najveća ulaganja u oblasti demografije. Takođe, drago mi je što smo ostvarili drugi najveći privredni rast u Evropi i podigli plate u prosveti i poljoprivredi", navodi premijer u tehničkom mandatu.

Vučević o ostanku u novoj vladi

- Verujem da ćemo izabrati dobar pravac da sačuvamo državu, naš narod i pravo na budućnost Srbije i njenih građana - kazao je Vučević.

Na pitanje da li vidi sebe u novoj vladi, rekao je da ima nameru da se bavi strankom na čijem je čelu (SNS) i da ne smatra da je logično i prirodno da nakon mesta predsednika vlade odmah bude ministar u nekoj vladi.

Kako je rekao, tu svoju odluku je saopštio i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Ja kad podnesem ostavku, to znači da nisam to uradio da bih fingirao, već zato što sam smatrao da je to moja obaveza i odgovornost, i u periodu koji je pred nama ću se baviti SNS-om - rekao je Vučević.

Naveo je da sa mesta predsednika vlade odlazi sa osećanjem ponosa da je radio najbolje što je umeo.

- Siguran sam da sam mogao i bolje neke stvari da radim, u to nemam dilemu, ali vodio sam vladu gotovo godinu dana, od toga šest meseci pod obojenom revolucijom ili pokušajem obojene revolucije, u momentu kada je država bila zaustavljena ili pokušana da bude zaustavljena, gde smo ušli u velike svađe, podele, rasprave i ozbiljan napad i na institucije i na ekonomiju - rekao je Vučević.

Autor: D.B.