Studneti blokaderi navodno planiraju teroristički napad na Aerodrom Nikola Tesla, a prema najnovijim saznanjima, imaju svoje ljude i u kontroli leta.

To se može čuti na snimku koji je navodno nastao na sastanku u amfiteatru na Medicinskom fakultetu. Ukoliko se ovaj plan ostvari, to je samo još jedan pokazatelj da se blokaderi sve više opredeljuju za nasilne akcije koje mogu imati opasne posledice po celo društvo.

Bivši obaveštajac Božidar Spasić je rekao da napad koji se priprema predstavlja klasičan teroristički napad.

- Ovo je zaprepašćujuće, sledeći je pad aviona. To može dovesti do velikog broja žrtava. Ovo više nije ni blokada, ni pobuna...ovo bi blokiralo komplet letove za Evropu- rekao je Spasić, koji je uveren da će nadeležni organi obaviti svoj posao.

- Ja mislim da će država reagovati odgovorno i da će preduzeti odgovornost. Ovde se pokazuje njihov ekstremizam- Zoran Spasić.

- ja sam tek sad uspeo da se informišem. Jednostavno tužilaštvo i sud ne reaguju na vreme - rekao je Ljuban Karan.

- Krivično delo podrivanja i podsterkavanja, ovi mladi ljudi dolaze spolja, nema nikakve dileme. Sigurno postoje neki dokazi da ovi ljudi kontaktiraju sa nekim iz inostranstva. Mora se reagovati na njihova ponašanja ako se ide u pravcu ukidanja državnih institucija, oni ometaju životno važne institucije, sad hoće da obaraju avione sa putnicima. Krenulo se u oizbiljne terorističke akcije i oni jednostavcno hoće primenu sile od strane države. sad razumem predsednik Vučića. Oni hoće da ga prikažu kao diktatora. Dolazimo u fazu kada država mora da reaguje, to su naši ljudi koji moraju da budu slobodni. Ako sad država ne reaguje izgubićemo je. Stvari su veoma ozbiljne kad smo dozvolili da oni hapse- dodao je Karan.

- Nije predsednik taj koji tuži. Tereba da reaguje tužilaštvo i sud. Imamo Majića koji sve pušta tako će i ove da puste- dodao je Karan.

- Došli smo u fazu kada građani očekuju da država uradi onbo što bi bilo koja civilizovana zemlja trebalo da uradi- rekao je Krstić.

- Jesu ove zamisli veoma opasne meni nije jasno, ako ima nasilnih elemenata država bi morala da reaguje- rekao je Miroslav Bjegović stručnjak za bezbednost.

- mene zabrinjava zašto uvek neko zamišlja da može proići nekažnjeno. Ja cenim neke želje i htenja da bolje funkcionišu neke institucije. Nasiljem doći do vlasti je nepoželjno i nije normalno ni u jednoj državi sveta. Ako se ovako nešto nastavi, država mora da reaguje u skaldu sa Ustavom i zakonom. O tome više ne treba imati dvojbe. Ovo je jedini primer gde je država trpeljiva pet meseci. To su sve punoletni građani, to što je neko student, ne znači ništa- rekao je Bjegović.

- Međunarodna obaveza je zaštita avio saobraćaja. Sabotirate nešto što ne biste smeli da radite, ovo je zaštićen objekat. Ovde nije reč o izrazu nekakvog nezadovoljstva. Vi kada protestujete da se vaša poruka čuje. Kada podatke posložio je u deo nekog plana- rekao je Darko Obradović.

- Mi moramo da vidimo šta je sledeće. Ovo je samo jedna od kritičnih faza. Ovde imate gomilu laži koji idu u nekom ciklusu. Oni žele da unište reputaciju ove zemlje, ekonomsku bezbednost, a ovo je dokaz da žele da nas prikažu kao državu koja nije u stanju da vodi računa. Zna se šta je zakonit protest. Kad smo kod DSS-a, vaše ideje moraju biti demoktratskim ciljevima. Ovde dolazimo do ogromne političke nekulture. Kada govorimo o Medicinskom fakultetu, razlog je izbor upravo čoveka koji je lekar. Svako ima pravo na svoje nezadovoljstvo, ali proteste moramo vratiti u zakonske okvire- dodao je Obradović.

