Uloga univerziteta je ključna. Blokade i svi planovi koji treba da se iz njih izvedu ne bi bili mogući bez podrške određenih profesora i naravno rektora Vladana Đokića. Njegovo ćutanje na opštu krizu i blokiranu nastavu, ali i uporno odbijanje dijaloga sa državom najubedljivije govori o njegovoj agendi i političkom faktoru...

Ni za žrtve, ni za pravdu, niti za institucije više niko ne mari unutar onoga što se mesecima predstavljalo kao pobunjeni studentski pokret. Sve je izbledelo onog trenutka kad su studentski plenumi razotkriveni i kad je postalo nemoguće i dalje ih “prodavati” kao nedodirljivu i neprikosnovenu alatku demokratije. I onda se prelazi na radikalizaciju koja plenume pretvara u prostor za potencijalna i stvarna krivična dela uperena protiv ljudi, imovine i države.

Na videlo je isplivala prava slika ove izmišljene demokratije - poluprazni amfiteatri u kojima šačica blokadera kuka nad sopstvenom sudbinom, priznaje nemoć da okupi dovoljno ljudi da blokira jednu ulicu i u paničnom strahu od samoukidanja blokada smišlja nove modele izazivanja tenzija i pravljenja sve većeg haosa.

POLITIČKA ARMIJA

Nema više nikakve tajne da su buntovni studenti postali politička armija u službi određenih interesnih grupa. Prelazna vlada, kao smišljeno ubačeni element, napravila je razdor među blokaderima, ali i jasno pokazala da tragovi vode ka opozicionim partijama. Otimanje vlasti bez izbora odavno je vrhovni politički cilj opozicionih stranaka, ali sada je procenjeno da je sazrelo dovoljno da se na studentskim leđima izgura Đilasova vlada. Slika je svakako mnogo šira i posle svega što je viđeno postaje mnogo jasnije zašto su mnogi upozoravali da svedočimo pokušaju obojene revolucije.

Nažalost ili na sreću, sve je postalo predvidivo. Antivladini protesti i blokade živi su samo u uslovima velikih tenzija u društvu.Jedino pogonsko gorivo im je nasilje, jer su svesni svoje nemoći u ambijentu u kojem fukcionišu redovne demokratske procedure. I to je ono čemu trenutno svedočimo. Nezaustavljivo opadanje i energije i ljudstva pokušava se zaustaviti pravljenjem novog haosa i produbljivanjem krize. Zahteve više niko ne pominje, jer se pokazalo da su i oni imali jednokratnu ulogu - da ispune formu ulaska u blokade i da u ovoj trci odigraju ulogu svojevrsnog električnog zeca.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilično je bio samouveren svaki put kad je govorio o potezima blokadera, njihovim namerama, sledećim koracima i krajnjem cilju. Njegov foto-robot obojene revolucije ispostavio se tačnim.Sada i šira javnost može da sagleda elemente na koje je Vučić upozoravao i svaki put bio pet koraka ispred blokadera. I pre nekoliko dana ponovio je da je suštinski zahtev blokadera promena vlasti i obojena revolucija u skladu sa stranim nalozima, što će i javnosti, kako je rekao, biti potpuno jasno u narednim danima.

''Sve ono što sam govorio, govorio sam istinu ljudima u poslednja četiri meseca. Nijedno slovo nisam izmislio, ništa nisam slagao. To će biti njihov zahtev i da ponovim još jednom, kao što sam 14. marta jasno saopštio, do čega neće doći - neće biti nikakve prelazne vlade'', izjavio je tada Vučić novinarima u Sofiji.

Protest u Beogradu 15. marta zaista je tačka je u kojoj su za opoziciju i blokadere kola krenula nizbrdo, a uvid u funkcionisanje plenuma, preko snimaka sa sastanaka koji su procurili u medije, pružio je pravu sliku o karakteru blokada i spremnosti blokadera na ekstremne mere.

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladan Petrov kaže za Kurir da je konačno razotkriveno šta su plenumi i kako funkcionišu, te da to za širu javnost predstavlja i važno otrežnjenje i upozorenje.

OZBILJNA OPASNOST

“Mesecima unazad upozoravam da su plenumi neustavni i nezakoniti. Kada je nešto protipravno, onda to na odgovarajući način treba sankcionisati. Suviše dugo smo se bavili analizom plenuma, nekim njihovim oblicima, ovlaštenjima koja ne postoje, ali i ukazali na potencijalne, a i stvarne opasnosti takvog okupljanja studenata u zgradama fakulteta. Konačno su počeli da izbijaju na svetlost dana ovi snimci koji svakako za širu javnost predstavljaju važno otrežnjenje i upozorenje. A naravno mogu biti relevantni i za nadležne organe, pre svega za tužilaštvo”, objašnjava on.

Petrov ocenjuje da smo tek sad postali svesni koliko plenumi mogu da dovedu do nekih negativnih posledica koje se teško mogu kontrolisati. Kako upozorava, plenumi su sada prostori i oblici potencijalnog i stvarnog kriminalnog delovanja.

“To znači da je i poslednji trenutak za uprave fakulteta da razmisle o tome da se vrate pre svega svojim zakonskim ovlašćenjima i da u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja pozovu i nadležne organe reda kako bi im pomogli da ovu situaciju reše. Uostalom i poslednjih desetak dana imamo te zahteve za radikalizacijom otpora, kako su oni to definisali. Umesto da smo još u januaru, februaru ušli u proces normalizacije i dijaloga, došli smo do faze u kojoj se studenti u blokadi osipaju i vlada konfuzija među njima, zahtevi se menjaju i proširuju, sve više se govori o ekspertskim i drugim vladama, ali iza te fasade kriju se ozbiljne opasnosti po telesni integritet ljudi, po imovinu čak i većih razmera. Ne samo nešto što može da dovede do negativnih posledica u samim zgradama fakulteta, nego i mnogo šire. Dakle, govori se o pripremanju krivičnih dela koja se odnose na strateške objekte u državi. Vrag je odneo šalu i treba očekivati da će nadležni, možda i pre formiranja nove vlade, preduzeti odgovarajuće konkretnije mere, pre svega utvrđivanje osnova za krivičnu odgovornost onih lica koja su se nalazila na Medicinskom fakultetu, a možda i na nekim drugim fakultetima koji se bave sličnim aktivnostima”, zaključuje Petrov za Kurir.

Autor: Pink.rs