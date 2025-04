UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Predsednik Vučić došao u Pionirski park da obiđe studente koji žele da uče

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao je sa premijerom u tehničkom mandatu Milošem Vučevićem u Pionirski park.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić večeras obilazi studente koji hoće da uče u Pionirskom parku.

- Večeras idem u Ćacilend oko 23.15. Ta deca ne nose rolekse. Idem da ih obiđem - izjavio je predsednik večeras.

Predsednika su dočekali studenti aplauzom, dok se prošetao po parku.

- Dobro veče, svima! - rekao je na početku, a potom porazgovarao sa studentima.

Predsednik Vučić je pozdravljen grmoglasnim aplauzom studenata koji žele da uče.

Predsednik je seo da odigra partiju šaha sa studentima.

- Mi sad igramo šah, pa ćemo da vam pošaljemo šta želite da jedete, možda neku ribu zbog posta - naveo je.

Sa njim je u društvu i Miloš Vučević, sa kojim je porazgovarao o domaćinima koji traktorima idu iz Novog Sada i okoline u Beograd.

- Iz Niša najviše stiže ljudi za pokret, na skup - rekao je Vučić.

Potom je odigrao partiju šaha sa studentom Lukom, gde mu je u šali dao savet kako da "napadne" njegove figure.

Podsetio je novinare da pitaju "decu kako su izdržali" tolike nedelje u Pionirskom parku. Rekao je da ne želi da igra lake pokrete.

O izborima

- Nisu sad izbori najvažniji. Naša zemlja je bila mesecima u šahu, nikada u matu i nimalo laka pozicija za Srbiju - rekao je.

Rekao je da je sinoć bilo oko 650 u piku u blokadi ispred RTS.

Na pitanje da li je opozicija sada u šah matu Vučić je rekao da je naša zemlja bila u šahu i da to nije bila ni malo laka pozicija za sve nas.

Studenti su izjavili da se nadaju da će se vratiti uskoro na fakultet.

Studenti su predsedniku rekli da su drugi studenti shvatili da su izmanipulisani.

- Vi ste odneli jednu ogromnu pobedu. I to stvarno mislim, bez ikakve patetike. Vi ste bili ta iskra slobode u jednom trenutku i... koja je ljudima pružila nadu, koja je dovela do mnogo nervoze na drugoj strani i mnogo grešaka. A... sebi ćete svakako u nekom trenutku doneti pravu, istinsku slobodu - istakao je.

Vučić se potom zapitao kako smo došli u fazu da je postalo normalno da oni koji ne žele da uče su bolji od onih koji žele da uče, da su dobri oni nastavnici koji neće da rade, da idemo na ekskurzije, a da ne idemo u školu.

- Pitao sam se kako smo došli u tu fazu kako je došlo do toga da nam je postalo normalno da su oni koji ne žele da uče bolji od onih koji žele, kako je postalo normalno da su bolji oni koji hoće na ekskurzije a neće u škole. Sad ćete da vidite što je manje lajkova, to će njihovi potezi biti radikalniji. Ali oni su bez šansi. Vi treba da se pripremate za povratak na fakultet ali on neće biti ni malo lak. Biće teško ali vi morate da budete dostojanstveni i stvarno da učite, Neki profesori su se loše ophodili prema studentima koji žele da uče i prosto... biće teško. Morate nastaviti da budete ozbiljni i dostojanstveni, a ne da im držite pridike- rekao je Vučić studentima.

- Ponekad mladi ljudi mogu pod pritiskom da budu jako surovi- dodao je on.

Vučić je dodao da će da sačeka traktoriste koji dolaze.

- Sve se preokrenulo zato što Srbin ne da da mu ruše državu - rekao je predsednik.

Autor: Jovana Nerić