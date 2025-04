'ZNANJE NIKO NE MOŽE DA VAM UZME' Vučić poručio studentima u Pionirskom parku: Vi ste odneli jednu OGROMNU POBEDU! Treba da se pripremate za povratak na fakultet ali on neće biti ni malo lak (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je večeras u Pionirskom parku studente koji zahtevaju normalizaciju situacije u visokom obrazovanju kako bi ih pozdravio i uverio se da su dobro, budući da se, kako je rekao, oko 560 njih u prethodnih mesec dana razbolelo u šatorima.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić večeras obilazi studente koji hoće da uče u Pionirskom parku.

- Večeras idem u Ćacilend oko 23.15. Ta deca ne nose rolekse. Idem da ih obiđem - izjavio je predsednik večeras.

Predsednika su dočekali studenti aplauzom, dok je šetao po parku.

- Dobro veče, svima! - rekao je na početku, a potom porazgovarao sa studentima.

Predsednik Vučić je pozdravljen grmoglasnim aplauzom studenata koji žele da uče.

Predsednik je seo da odigra partiju šaha sa studentima.

- Mi sad igramo šah, pa ćemo da vam pošaljemo šta želite da jedete, možda neku ribu zbog posta - naveo je.

Sa njim je u društvu i Miloš Vučević, sa kojim je porazgovarao o domaćinima koji traktorima idu iz Novog Sada i okoline u Beograd.

- Iz Niša najviše stiže ljudi za pokret, na skup - rekao je Vučić.

Potom je odigrao partiju šaha sa studentom Lukom, gde mu je u šali dao savet kako da "napadne" njegove figure.

Podsetio je novinare da pitaju "decu kako su izdržali" tolike nedelje u Pionirskom parku. Rekao je da ne želi da igra lake pokrete.

O izborima

- Nisu sad izbori najvažniji. Naša zemlja je bila mesecima u šahu, nikada u matu i nimalo laka pozicija za Srbiju - rekao je.

Rekao je da je sinoć bilo oko 650 u piku u blokadi ispred RTS.

Na pitanje da li je opozicija sada u šah matu Vučić je rekao da je naša zemlja bila u šahu i da to nije bila ni malo laka pozicija za sve nas.

Studenti su izjavili da se nadaju da će se vratiti uskoro na fakultet.

Studenti su predsedniku rekli da su drugi studenti shvatili da su izmanipulisani.

- Vi ste odneli jednu ogromnu pobedu. I to stvarno mislim, bez ikakve patetike. Vi ste bili ta iskra slobode u jednom trenutku i... koja je ljudima pružila nadu, koja je dovela do mnogo nervoze na drugoj strani i mnogo grešaka. A... sebi ćete svakako u nekom trenutku doneti pravu, istinsku slobodu - istakao je.

Vučić se potom zapitao kako smo došli u fazu da je postalo normalno da oni koji ne žele da uče su bolji od onih koji žele da uče, da su dobri oni nastavnici koji neće da rade, da idemo na ekskurzije, a da ne idemo u školu.

- Pitao sam se kako smo došli u tu fazu kako je došlo do toga da nam je postalo normalno da su oni koji ne žele da uče bolji od onih koji žele, kako je postalo normalno da su bolji oni koji hoće na ekskurzije a neće u škole. Sad ćete da vidite što je manje lajkova, to će njihovi potezi biti radikalniji. Ali oni su bez šansi. Vi treba da se pripremate za povratak na fakultet ali on neće biti ni malo lak. Biće teško ali vi morate da budete dostojanstveni i stvarno da učite, Neki profesori su se loše ophodili prema studentima koji žele da uče i prosto... biće teško. Morate nastaviti da budete ozbiljni i dostojanstveni, a ne da im držite pridike- rekao je Vučić studentima.

- Ponekad mladi ljudi mogu pod pritiskom da budu jako surovi- dodao je on.

Vučić je dodao da će da sačeka traktoriste koji dolaze.

- Sve se preokrenulo zato što Srbin ne da da mu ruše državu - rekao je predsednik.

Istakao je da samo znanje niko ne može da im uzme.

- Protiv mene svakodnevno ima oko 3 miliona objava, na različite načine, znate li koliko se sekiram zbog toga? Ama baš ništa! Zato što imam svoj cilj, za koji se borite, da je 100 miliona, pa šta. Koga briga, i kad se borite, niko vam ništa ne može - dao je savet studentkinji koja trpi pritiske zbog svoje želje da uči.

Predsednik je poručio da u šahu nema caka i da je studentima doneo knjige o šahu.

O poseti ratnog komandanta Pionirskom parku

Studenti su podsetili Vučića da ih je posetio Dragutin Dimčevski, penzionisani potpukovnik Vojske Jugoslavije i ratni komandant karaule Košare, u to vreme zamenik komandanta 53. graničnog bataljona tokom bitke na Košarama

- On je veliki junak i on, mislim da se sam javio i rekao da to želi i mnogo sam srećan zbog toga. Imao sam čast ranije da razgovaram sa njim. Živi veoma skromno, teško živi ali je sve za Srbiju dao - rekao je.

Vučić je nastavio partiju šaha sa drugim studentom i razgovor sa njima. Ponudio je savete i rekao "da moraju da znaju i da izgube" i da "ne teraju do kraja".

- Moraš da znaš kada da prekineš i zaustaviš dalji i dublji poraz. Neke zemlje su u ratu, a ne znaju da naprave mir, kada je vreme za kompromis. To je mnogo teško. Da su neki u Evropi na vreme razumeli... Makron je rekao Rusija ne sme da pobedi, jer on zna da Rusija neće da izgubi - rekao je Vučić a potom nasmejao okupljene kad je pitao Sinišu Malog da li lovi gilice, koje je ministar otišao da donese studentima koji žele da uče.

Predsednik je, posetio studente koji zele da uče krajem marta, kada je sa njima razgovarao o predlozima kako bi mogla da se nastavi sskolska godina i nadoknadi izgubljeno gradivo. Studenti koji žele da uče borave u Pionirskom parku od 6. marta i biće tu, kako najavljuju, do ispunjenja svojih zahteva.

Tanjug /MILOŠ MILIVOJEVIĆ Tanjug /MILOŠ MILIVOJEVIĆ Tanjug /MILOŠ MILIVOJEVIĆ Tanjug /MILOŠ MILIVOJEVIĆ Tanjug /MILOŠ MILIVOJEVIĆ Tanjug /MILOŠ MILIVOJEVIĆ Previous Next

Studenti su se požalili predseniku na uvrede koje trpe od srane nekih svojih kolega.

- Nisam dovoljno dobar da bih igrao tako duge partije. Moj brat od strica je bio majstor, sa njim nisam mogao da igram, on u 5 minuta završi sa mnom. Mi smo voleli da igramo šah, kod nas je to bilo popularno - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje naše novinarke kako se kod njega razvila ljubav prema šahu.

- Pitao sam Miloševića što je trajalo 78 dana, ako smo videli da ne mođemo što nismo prekinuli posle 10. dana. Sve ga ja razumem, čekao je Kineze, Ruse, nadao se ovome, onome, i opet je morao ranije da donese odluku. Za neke političare kažu da uvek pobeđuju u ratu, ali da ne znaju da sklope mir. To govore za velike svetske državmnike, neki su i danas na vlasti. Moraš da znaš kad da staneš, prekineš, kad da zaustaviš dalji poraz i kad da prekineš sa gaženjem protivnika. Neke su zemlje u ratu, a neke od njih ne znaju da naprave mir. Mora da se zna kada je vreme za mir, makoliko ti gubio poene na domačoj sceni, ma koliko ljudi nisu spremni za kompromis. To je mnogo teško - kaže Vučić.

- Svi bismo da menjamo sve i da živimo u drugačijoj zemlji, samo ne bismo nikada sebe da menjamo. Retki su oni koji će da kažu da su stvarno pogrešili. Meni su Kinezi rekli da smo trebali odmah da se suprotstavimo kada smo videli u decembru da je u pitanju obojena revolucija. Oni, kada se ne suprotstavljaš zauzimaju ceo teren - rekao je Vučić.

O zahtevima studenata - Momentum je prošao, trebali su da kažu "ispunjeni su zahtevi", a ovako... Doći će sedmi, osmi, deveti zahtev. Danas su u velikim emocijama, kako će posle 5 meseci da kažu "pogrešili smo", zato sam im rekao proglasite pobedu i vratite se svojim obavezama. Preraslo ih je sve ovo, mnogo je to komplikovano. Kada pričamo o obojenoj revoluciji, mnogi su pod uticajem šta ta revolucija znači, i što manje ima veze sa istinom, to je opasnija - rekao je.

Autor: Jovana Nerić