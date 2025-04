(UŽIVO) SKUPŠTINA SRBIJEJovanov opoziciji: Vi više ne predstavljate nikoga - ući u Vladu nećete (VIDEO)

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad na posebnoj sednici na kojoj se raspravlja o novoj vladi čiji je mandatar Đuro Macut.

Jovanov: Prestanite da gnjavite - svi mogu u vladu, ali vi ne možete

Milenko Jovanov istakao je da prisustvuju vapajima ljudi iz opozicije da uđu u vladu.

- Ući će u vladu i ovi i oni, koje mi odlučimo da podržimo, ali vi ući nećete. Prevaziđite to već jednom. Prelazne vlade biti neće. Vi imate problem što ste svoje nepolitičko, javno delovanje pretvorili u ogovaranje, izmišljanje, tračarenje, vređanje, laganje. Zbog toga ti ljudi koji protestvuju i koji su nezadovoljni vlašću, nezadovoljni su i vama. Vi više ne predstavaljte nikoga, a pošto ne predstavljate nikoga u vladu da uđete ne možete. Prestanite više da gnjavite. Svi mogu, ali vi ne možete - obratio se Jovanov Borku Stefanoviću (Stranka slobode i pravde).

Opomena i za Miloša Parandilovića

Brnabić je izrekla opomenu i Milošu Parandiloviću (Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije).

- Kakav patriotski govor. Strazburom pretite Srbiji u Narodnoj skupštini. Sram vas bilo, izričem vam opomenu. Trebalo je nekoliko, ali nije važno. Da mi neko preti Strazburom, sramota za ovaj dom - poručila je Brnabić.

Opomena poslaniku Rastislavu Diniću

Predsednica parlamenta izrekla je opomenu Rastislavu Diniću (Zeleno - levi front - Ne davimo Beograd), jer je vlast nazvao okupatorom.

- Ne znam šta je vlast okupirala u sopstvenoj zemlji. Sigurna sam da možete da nađete i da ste kadri da nađete neku drugu reč, ova je uvredljiva za čitav naš narod, a ovo je ipak narodni parlament - rekla je Brnabić.

Jovanov: Prelazne vlade neće biti

Milenko Jovanov, odgovarajući na optužbe Stefana Janjića, Srbija centar SRCE, poručio je da prelazne vlade neće biti.

- Kada jedan advokat sebi dozvoli da iznosi laži i kaže - pa je ne znam je li to istina, priča se. Pa priča se po Voždovcu da je on maltretirao u seksualnom smislu kozu, pa ne znači da mi ovde treba o tome da pričamo. Na šta to liči. Prelazne vlade neće biti jer mi sa ovakvima ovde sedimo zato što moramo, ali da sa njima pravimo koaliciju nećemo nikada. Od tri grupacije na sceni, dve neće prelaznu vladu, vlast i grupacija studenata. Samo oni hoće. Prema tome, propala vam je ideja, niko ne želi to. A vaša ideja da se preko prelazne vlade nekako oporavite od političkog nokauta, neće vam proći na taj način. Pokušajte nekako drugačije. Juče ste možda zaličili da možete da se oporavite, danas ovako se vraćate na početna podešavanja. Sada vidite da imam itekako osnova za tvrdnju da je opozicija kriva za sve ovo. Ovako se ne kanališe političko nezadovoljstvo. Ovo nije politika, ovo je budalisanje - kazao je.

Brnabić: Gospodine Kamberi, poštujte Ustav Republike Srbije

U svom obraćanju Šaip Kamberi, PSG – SDA Sandžaka - PDD, kazao je da neće podržati novu Vladu. A nakon njegovog govora, poslanici iz redova opozicije su mu aplaudirali. Potom se kratko obratila predsednica parlamenta.

- Za sve koji su glasno tapšali, pretpostavljam da i vi smatrate da kada gospodin Kamberi kaže Kosovo, misli autonomnu pokrajinu, u skladu sa Ustavom. Gospodine Kamberi, narodni poslaniče, poštujte Ustav Republike Srbije - kazala je Brnabić.

Jovanov odovorio Ireni Živković

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov odgovorio je poslanici iz redova opozicije Ireni Živković, koja je iznela niz optužbi na račun nove Vlade.

- Za čitavu situaciju koju imamo u društvu najodgovornija je opozicija, jer je nesposobna da politički artikuliše nezadovoljstvo, da definiše bilo kakvu politiku, da ljudi u njima vide neku šansu. Posledica je da ti ljudi neće ni njih. Najveću i jedinu odgovornost imaju oni koji su nesposobni da artikulišu politiku - kazao je Jovanov.

Jovanov : Za sadašnju opoziciju više nisu ni njihovi nekadašnji birači

Poslanica Sanja Ćalović položila zakletvu

Potvrđen je mandat narodnom poslaniku Sanji Ćalović, koja je potom položila zakletvu.

Prisutna 133 poslanika

Predsednica Skupštine konstatovala je da je prisutno 133 poslanika. Sednici ne prisustvuje deo opozicije.

Posebna sednica sa jednom tačkom dnevnog reda počela je juče, a mandatar Đuro Macut je izlažući ekspoze istakao da je neophodno hitno smirivanje situacije i harmormonizacija odnosa u društvu.

- U poslednje vreme svedočili smo izlivima besa. Srbija je umorna od podela i blokada. Institucije moraju funkcionisati u punom kapacitetu - rekao je Macut.

On je naglasio da se mora uspostaviti redovna nastava u osnovnim i srednjim i školama, kao i da se mora omogućiti svima da studiraju.

- Ovim putem tražim vašu podršku da započnem nacionalni dijalog u pogledu definisanja stanja u našoj prosveti i nauci - istakao je Macut.

Mandatar je najavio podizanje plata prosvetnim radnicima, ali i reformu obrazovanja, kao i da će inicirati izmene Zakona o visokom obrazovanju koje će visoko obrazovanje premestiti iz nadležnosti Ministarstva prosvete u nadležnost Ministarstva nauke.

Kao jedan od najvećih izazova buduće Vlade Srbije, mandatar je naveo odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta na AP Kosovo i Metohija.

Macut je poručio da će Srbija ostati vojno neutralna, ali da upravo takva pozicija zahteva dodatno unapređenje Vojske Srbije.

Što se tiče evropskih integracija, Macut je rekao da Srbija ostaje na evropskom putu jer je članstvo u EU strateško opredeljenje.

Govoreći o ekonomiji, mandatar je naveo da očekuje da će u periodu od 2025-2027. godišnji rast BDP-a biti 4,4 odsto godišnje i dodao da u istoriji Srbija nije imala veću i bolju šansu od Ekspa 2027.

Macut je istakao da je energetika temelj razvoja zemlje i da će graditi nove kapacitete, ali i da će se nastaviti borba protiv kriminala i korupcije.

U raspravi koja je usledila, poslanici vladajuće koalicije poručili su da će glasati za novu Vladu Srbije, dok su predstavnici opozicionih stranaka tražili formiranje prelazne vlade i istakli da neće glasati za novu vladu jer, kako su naveli, smatraju da je samo rekonstrukcija postojeće.

Kandidat za predsednika vlade Đuro Macut dostavio je prethodno Skupštini predlog za sastav Vlade Srbije sa biografijama predloženih članova.

Prema predlogu, nova Vlada Srbije imaće, kao i do sada, 31 člana, a u odnosu na Vladu koju je predvodio Miloš Vučević trećina će biti novi ministri.

Autor: Dalibor Stankov