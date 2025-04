NEMA POPUŠTANJA POD PRISTICIMA: Vučić ide u Moskvu - Spreman da mi se nebo sruči na glavu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ide u Moksvu na Dan pobede.

Kako je dodao, najverovatnije će nakon posete Moskvi, putovati i u SAD.

- Dolazi period ogromne diplomatske aktivnosti, kao i velikih pritisaka povodom događaja u Moskvi i parade pobede 9. maja, dakle 80 godina od pobede nad fašizmom, na koje smo najavili učešće i jedna jedinica Vojske Srbije, ja lično. Najverovatnije ću putovati i u Sjedinjene Američke Države, imaću susret sa svim evropskim zvaničnicima, imaćemo evropsku političku zajednicu, imaćemo ovaj samit u Sevilji, imaćemo samit u Tirani, imaćemo samit u Rimu, sve to u naredna dva meseca, mnogo toga, tako da videćemo kako će sve da izgleda. U svakom slučaju čini mi se da će nebo da mi sruše na glavu od pritisaka za odlazak u Moskvu, i ako nikoga ništa nisam obmanjivao, lagao, još pre osam meseci sam najavio svoj odlazak u Moskvu, javno, dakle, obnarodovao to, jer tri godine nisam već bio do tada, dve i po godine do tada, sada već značajno više od tri godine, od novembra 21. godine nisam se zvanično sastao sa predsednikom Ruske Federacije, za razliku od mnogih evropskih lidera - najavio je.

Srbija je dala značajan doprinos borbi protiv fašizma, čime se mi ponosimo, rekao je. Mi smo ponosni na svoju borbu protiv fašizma i to je ključni razlog zašto sam to prihvatio, navodi.

Kaže da sa ruskim prijateljima moramo da razgovaramo i o gasnom aranžmanu.

- Ne znam šta će neko drugo da odlučuje i kakve će sankcije da budu. Ja nisam odluku promenio, spreman da mi se svo nebo sruči na glavu. Koliko ću još moći da izdržim, videćemo. Biće zanimljivo - dodao je on.