Predsednica parlamenta Ana Brnabić ocenila je danas da rektor beogradskog univerziteta Vladan Đokić "ne donosi samostalno odluke" i da mu instrukcije daje neko ko želi "da sruši Srbiju i njen ustavni poredak".

Brnabić je gostujući na televiziji Pink kazala da je Đokić na sastanku sa premijerom Đurom Macutom i ministrom prosvete Dejanom Vukom Stankovićem ugovorio konkretne akcije i da je izrazio želju da se dijalog nastavi, ali da se potom predomislio.

Ona je pohvalila premijera Macuta rekavši da je pokazao da je spreman na dijalog, a kritikovala rektora Đokića zbog toga što je prekinuo razgovore.

"Rektor je nakon sastanka u utorak potvrdio da će se razgovor nastaviti, na tom sastanku prisustvovao i ministar prosvete. Dogovorene su konkretne akcije i odjednom se Đokić predomislio, za dan", rekla je predsednica Skupštine Srbije.

Po njenim rečima, nije u redu što se rektor Macutu obratio otvorenim pismom i što je "slagao" da neće doći na sastanak s premijerom zbog saslušanja u tužilaštvu.

Razgovori premijera i rektora Beogradskog univerziteta, započeti u utorak, trebalo je da budu nastavljeni u sredu, ali je Đokić u međuvremenu objavio da neće moći da učestvuje na tom sastanku zbog poziva Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu da dostavi obaveštenja o drugoj krivičnoj prijavi koju je protiv njega podneo student Miloš Pavlović zbog navodne povrede ravnopravnosti.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je potom da saslušanje Đokića nije ni zakazano, niti planirano, već da je uputilo zahtev za prikupljanje obaveštenja Rektoratu Univerziteta u Beogradu, u vezi sa krivičnom prijavom koju je podneo student Miloš Pavlović sa još nekoliko osoba.

"Imam dokaze u telefonu"

Ona je za TV Pink navela da je upoznata kako je tekao proces zakazivanja razgovora rektora i predsednika Vučića i dodala da je rektor lično učestvovao u tom procesu.

- Imam dokaze i poruke u svom mobilnom telefonu kako je to teklo. Rektor Đokić je učestvovao u tom procesu lično, ne preko svog šefa kabineta. On se izjasnio da će prihvatiti poziv predsednika Vučića za razgovor, zamolio je da se izmene neke stvari u predlogu pozivnog pisma i te stvari su izmenjene. To pismo je poslato, mi smo se čuli i porukama i telefonom, rekao je da potvrđuje da će doći i da će sutradan ujutru javiti u koje vreme. Sutradan taj isti čovek kaže da odbija razgovor sa predsednikom Vučićem - rekla je Brnabić.

Autor: D.B.