Pred­sed­ni­ca Skup­šti­ne Sr­bi­je Ana Br­na­bić iz­ja­vi­la je ju­če da je rek­tor Uni­ver­zi­te­ta u Be­ogra­du Vla­dan Đo­kić po ne­či­jem na­re­đe­nju ot­ka­zao do­go­vo­re­ni sa­sta­nak sa pre­mi­je­rom Đu­rom Ma­cu­tom. I do­da­la da gra­đa­ni Sr­bi­je mo­ra­ju da zna­ju ko je taj ko iz­da­je na­red­be rek­to­ru i ko že­li da pre­ko ono­ga što je naj­o­se­tlji­vi­je u sva­kom dru­štvu – obra­zo­va­nje, sru­ši Sr­bi­ju i njen ustav­ni po­re­dak. Br­na­bi­će­va je, ko­men­ta­ri­šu­ći to što je rek­tor Đo­kić ot­ka­zao raz­go­vor sa pre­mi­je­rom Ma­cu­tom, ko­ji je bio do­go­vo­ren za sre­du, re­kla da se dru­gi put de­ša­va da Đo­kić me­nja mi­šlje­nje i ot­ka­zu­je sa­sta­nak sa naj­vi­šim dr­žav­nim funk­ci­o­ne­ri­ma i pod­se­ti­la da je to pr­vi put ura­dio ka­da ga je po­zvao pred­sed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić, či­ji je po­ziv Đo­kić pr­vo pri­hva­tio, pa od­bio.

Is­ta­kla je da je upo­zna­ta ka­ko je te­kao pro­ces za­ka­zi­va­nja raz­go­vo­ra rek­to­ra i pred­sed­ni­ka Vu­či­ća i do­da­la da je rek­tor lič­no uče­stvo­vao u tom pro­ce­su. „Imam do­ka­ze i po­ru­ke u svom mo­bil­nom te­le­fo­nu ka­ko je to te­klo. Rek­tor Đo­kić je uče­stvo­vao u tom pro­ce­su lič­no, ne pre­ko svog še­fa ka­bi­ne­ta. On se iz­ja­snio da će pri­hva­ti­ti po­ziv pred­sed­ni­ka Vu­či­ća za raz­go­vor, za­mo­lio je da se iz­me­ne ne­ke stva­ri u pred­lo­gu po­ziv­nog pi­sma i te stva­ri su iz­me­nje­ne. To pi­smo je po­sla­to, mi smo se ču­li i po­ru­ka­ma i te­le­fo­nom, re­kao je da po­tvr­đu­je da će do­ći i da će su­tra­dan uju­tru ja­vi­ti u ko­je vre­me. Su­tra­dan taj isti čo­vek ka­že da od­bi­ja raz­go­vor sa pred­sed­ni­kom Vu­či­ćem”, re­kla je Br­na­bi­će­va za TV Pink, pre­no­si Tan­jug.

Pre­ma nje­nim re­či­ma, Đo­kić je lič­no na sa­stan­ku sa pre­mi­je­rom Ma­cu­tom u uto­rak po­tvr­dio da će raz­go­vo­ri bi­ti na­sta­vlje­ni sle­de­ćeg da­na, a da su na tom pr­vom sa­stan­ku, ko­me je pri­su­stvo­vao i mi­ni­star pro­sve­te, do­go­vo­re­ne kon­kret­ne ak­ci­je i ko­ra­ci šta ko tre­ba da ura­di do sle­de­ćeg su­sre­ta. „I sle­de­ćeg da­na na­pi­še otvo­re­no pi­smo, što smo sa­zna­li iz re­ak­ci­je pre­mi­je­ra, u ko­jem ot­ka­zu­je sa­sta­nak i iz­no­si ne­i­sti­nu da mo­ra da ide u tu­ži­la­štvo. Ni­su ga zva­li na sa­slu­ša­nje, on je tre­ba­lo da po­ša­lje od­re­đe­nu do­ku­men­ta­ci­ju, a tu in­for­ma­ci­ju je imao 31. mar­ta”, ka­za­la je Br­na­bi­će­va. Is­ta­kla je da „ni­ko vi­še ne pri­ča o zah­te­vi­ma stu­de­na­ta blo­ka­de­ra”. „To ide to­li­ko otvo­re­no i bru­tal­no di­rekt­no da čak ni za če­tvr­ti zah­tev, ko­ji je bez ika­kve sum­nje is­pu­njen, ni­ko od ple­nu­ma, ni­ko od blo­ka­de­ra, ni­je re­kao da je taj zah­tev is­pu­njen, jer je oči­gled­no od sa­mog po­čet­ka in­ten­ci­ja da ni­ka­da ne ka­žu da je ne­ki zah­tev is­pu­njen”, sma­tra Br­na­bi­će­va. Po­hva­li­la je ini­ci­ja­ti­vu no­vog pre­mi­je­ra da po­zo­ve rek­to­ra Đo­ki­ća na raz­go­vor i is­ta­kla da je Ma­cut ura­dio ono što je re­kao u svom eks­po­zeu, da će po­kre­nu­ti di­ja­log ka­ko bi se si­tu­a­ci­ja u dru­štvu smi­ri­la.

Br­na­bi­će­va je ka­za­la da, za raz­li­ku od pro­fe­so­ra ko­ji ni­šta ne gu­be, mla­di gu­be svo­je šan­se i svo­je vre­me na­vo­de­ći da ima­ju za­o­sta­tak za svo­jim vr­šnja­ci­ma u ze­mlja­ma re­gi­o­na i Evro­pe.

„Na­ši stu­den­ti ko­ji stu­di­ra­ju u ino­stran­stvu ne gu­be ni­šta i oni mo­gu da po­dr­ža­va­ju svo­je ko­le­ge blo­ka­de­re ov­de, oni na svo­ja pre­da­va­nja idu i bi­će naj­ma­nje jed­nu go­di­nu u pred­no­sti, što je mno­go u da­na­šnjem sve­tu, nad blo­ka­de­ri­ma i nad svim stu­den­ti­ma ov­de ko­ji ne mo­gu da stu­di­ra­ju, a ko­ji su ve­li­ka ti­ha ve­ći­na ko­ju blo­ka­de­ri spre­ča­va­ju, od­no­sno, de­ka­ni i rek­tor”, oce­ni­la je Br­na­bi­će­va.

Do­da­la je da, na­kon što je rek­tor Đo­kić ot­ka­zao sa­sta­nak sa pre­mi­je­rom Ma­cu­tom, vi­še ni­je si­gur­na da su rek­tor i de­ka­ni ti ko­ji blo­ki­ra­ju fa­kul­te­te.

Is­ta­kla je da blo­ka­da jav­nog me­dij­skog ser­vi­sa ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa Re­gu­la­tor­nim te­lom za elek­tron­ske me­di­je (REM). „Evo, da ode­te is­pred RTS-a i da pi­ta­te blo­ka­de­re šta je sa­mo skra­će­ni­ca REM, 80 od­sto njih si­gur­no ne­će zna­ti šta je, a on­da da pi­ta­te ka­kve ve­ze REM ima sa RTS-om, to 100 od­sto njih ne­će zna­ti. Ta­ko da je to opet za­ni­mlji­vo ko je re­kao nji­ma da to bu­de zah­tev, u stva­ri, iz­go­vor. To je sa­mo još je­dan iz­go­vor, sa­mo još jed­na fa­sa­da, pa­ra­van za na­si­lje nad RTS-om. Za­to što oni ka­žu ’ili REM ili da uga­si­te RTS’”, na­ve­la je Br­na­bi­će­va.

Na­gla­si­la je da su „po­ter­ni­ce” na ko­ji­ma se na­la­ze fo­to­gra­fi­je ured­ni­ka RTS-a ne­pri­hva­tlji­ve, a da je kri­vič­no de­lo i ob­ja­vlji­va­nje bro­je­va mo­bil­nih te­le­fo­na no­vi­na­ra na dru­štve­nim mre­ža­ma. „Je l’ su okej one po­ter­ni­ce is­pred RTS-a? Ka­da je to po­sta­lo okej? Re­ci­te mi da li je to tar­ge­ti­ra­nje? Oni su uda­ri­li i na mla­du no­vi­nar­ku RTS-a Ni­ko­li­nu Ra­kić. Oni su to ura­di­li sa sa­di­stič­kom na­me­rom da ne­ko­me uni­šte ži­vot. Oni su i no­vi­nar­ki RTS Je­le­ni Ba­ra­nin po­ka­za­li sred­nji prst u uži­vo pro­gra­mu. Je li to ta Sr­bi­ja ko­ja po­ka­zu­je mir? Je li to ta Sr­bi­ja ko­ja že­li mir?”, upi­ta­la je Br­na­bi­će­va. Pre­ma nje­nim re­či­ma, dr­ža­va je za pet me­se­ci blo­ka­da po­ka­za­la ne­ve­ro­vat­no str­plje­nje, ali su svi mo­gli da vi­de ka­ko vre­me pro­la­zi da dr­ža­va ipak ra­di. Do­da­la je da se di­vi raz­u­me­va­nju, to­le­ran­ci­ji i po­li­tič­koj mu­dro­sti pred­sed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća. „Ja ta­ko ne­što za­i­sta ne­mam. Ja bih to mo­žda dru­ga­či­je, a to ka­ko bih ja ili ne­ko dru­gi bi išlo na ru­ku nji­ma. Ka­pa do­le za raz­u­me­va­nje, to­le­ran­ci­ju i po­li­tič­ku mu­drost Alek­san­dra Vu­či­ća”, is­ta­kla je pred­sed­ni­ca par­la­men­ta.