O događajima u nedelji iza nas govorili su prof. Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica vlade, Boris Bratina, ministar informisanja i Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova.

Zorana Mihajlović je na samom početku otkrila da je glavna tema to što se dešava u državi, a ne da li se ona vraća u SNS.

- Niko ne može da ostane nem na sve što se dešava. Ja volim državu, podržavam sve što radi predsednik Srbije, ona mora da opstane. Došla sam ljuta, gledajući na sve što se dešava u Gradini, a sinoć vidimo studente koje čeka Severina... Ne možete da se ne osetite ljuto jer se to dešava. Izašla sam iz SNS-a, i bilo bi bezveze da se vraćam. To ne znači da ne možete da date sve od sebe da se borite za svoju zemlju - rekla je potom.

Boris Bratina je potom istakao da je zaista bio iznenađen njegovom novom titulom ministra informisanja, kao i da to nije očekivao.

- Kada sam čuo da mi novinari kažu da jesam, ja sam shvatio da sam ministar. Ja sam malo bolje prošao nego Dejan Stanković. To je normalna stvar, ja nisam neko ko je bezličan... Imam stav, uvek možete da ga kritikujete... - rekao je potom.

To sve spada u rok službe, nasmejao se ministar informisanja.

Ivica Dačić je istakao da je njegova situacija drugačija jer ima stranku, uvek je bio prvi na listi, kaže on.

- Mi smo podržali vladu, na neki način smo oduvek bili sastavni deo parlamentarne većine. Ne bih se ja uzbuđivao da li će neko da vas prihvati. Vas nikada niko nije napadao dok niste postali ministri. Sad kad si ministar nešto ne valja - rekao je potom i posavetovao ministre da se ne obaziru i da rade svoj posao.

Mihajlović je istakla da je sve krenulo od Ribnikara, i sve vreme, od tog momenta svi su želeli da dođe do rušenja vlasti na ulici.

- Sve vreme se radi organizovano, sa logistikom novcem. dakle, ne ruši se samo vlast, već i država - dodala je ona.

Od početka sam govorio da je sve pitanje politizacije događaja koji su bili tragični, ubacio se Dačić.

- Ovde, trenutno nije jasno ko koga hoće politički da artikuliše. Različiti su zahtevi, studenti, stavovi... Opozicija neće da učestvuje na izborima, ona je za studente... Isto tako, oni neće ni vladajuće ni opozicione članove...Sada imate drugačiji stav u Kosjeriću, u Zaječaru. Opozicija se tu između sebe dogovorila... Nema tačne artikulacije šta se hoće - rekao je Dačić.

- Ovde više nemamo studente, to su sada akteri političke scene - dodao je Dačić.

Bratina je istakao da studente ujedinjuje zajednička kesa iz koje stižu novci.

- Za celu ovu situaciju imam teoriju kupusa. Imamo studente u blokadi, opoziciju, organizacije, tipa Proglas... I na kraju se sve čini da deluju za sbebe, a sve ih povezuje zajednička kesa. Sve je to uvezano u istu priču... Pored kase, imamo i različite performanse, a to su bile krinke... Najvažnija je ta priča o navodnim anarhistima... To je samo jedno lice toga, koje vidimo u sumanutim revolucionarnim zahtevima... - rekao je Bratina.

Mihajlović je dodala da su studenti odavno u politici. Plenumi donose odluke kakve donose, ali oni su sve vreme vrlo politički organizovani, kaže ona.

- Oni hoće da menjaju sistem, ali suština je rušenje vlasti. U politici su i u decembru, a i sada... Mi danas imamo situaciju da nam danas 20 ljudi blokira fakultet gde ide 5.000 ljudi. To su ugrožavanja svih mogućih prava. Profesori su organizovani, instruirani... Svima je ista želja, isti cilj... Da se sruši vlast - kaže ona.

- Pitanje je kako ćemo posle obojene revolucije da s epogledmao u oči... Svi prethodni ciljevi su pali u vodu, jer sada smao žele parlament - dodao je Bratina potom.

- Dobili smo pismo od direktora RTS-a kako su u teškoj situaciji, ali nam ne kaže šta se dešava. RTS unutar sebe treba da uradi sređivanje. Kada to urade bićemo na čisto. Imamo neprihvatljiv zahtev da se ugasi RTS. Studenti su na pogrešnoj adresi, oni treba da idu ispred RTS-a - dodao je potom.

Ako hoćete da krenete da menjate nešto na RTS-u, krenite od direktora, a ne da se na poternicama nalaze ljudi koji ništa ne odlučuju, dodao je Bratina.

- To je jako ružno, najgori deo morala blokadera- rekao je Bratina.

- RTS ne sme da padne u ruke blokadera - napomenuo je Bratina.

Dačić je potom podsetio na priču o traktorima, gde je istakao da je predsednik dopuštao sve što su blokaderi želeli, kako ne bi bilo problema niti nasilja.

On je potom komentarisao i dešavanja sa rektorom Đokićem, koji je odbio jedan od poziva premijera Đura Macuta.

- Nije bilo više poziva za rektora Đokića. Ja ne radim sa tužilaštvom... Kada sam ja bio ministar bilo je drugačije. Sada je tužilaštvo to koje vodi slučajeve. On je dobio obaveštenje jedino. Da vam kažem, mislim da je to bila jedna predstava,, politička poruka. Imao sam takve ljude u okruženju. Lepo misle kad su tu, a onda odu kući i promene miššljenje - rekao je Dačić.

- To što nije došao na razgovor i pregovor je pollitički auto-gol - dodao je Bratina.

Đokić je pokazao sve odbijanjem razgovora, on je čovek pre svega političar, instruisan, dodala je Mihajlović.

- On je davno trebao da podnes eostavku, jer on ako je rektor, treba da razgovara. Važna je karika u toj političkoj priči studenata i profesora - navela je Mihajlović.

- Rts moramo sa sačuvamo kao nacionalni servis... Ja sam govorio da on mora da se sačuva kao nacinalni medijski servis. Nismo mi SAD pa da nemamo javni servis... Ima ga Velika Britanija, Rusija... Meni je problem da on bude sačuvan - dodao je Bratina.

- Ovi što vode RTS su najveće moguće opoziciono opredeljenje - napomenuo je Dačić.

- Za sve godine koliko sam bila u Vladi, ja sam dva ili tri puta gostovala na RTS-u. Za pet godina - dodala je Mihajlović.

Govoreći o smrti Pape Franje, Bratina kaže da je to bio čovek objektivnih shvatanja, i koliko je veliku snagu duha imao.

- Izgubili smo dobronamernog papu, on je bio dobar. Čini mi se, da kada govorimo o papi Francisku, imamo sličnog čoveka, to je naš patrijarh Porfirije. On čovek isto trpi uvrede - rekao je Bratina.

Mihajlović je dodala da je jako važno ko će biti naredni papa, i da je to geopolitičko pitanje.

- Najviše što me iznenadilo od blokadera je to, što su udarili na SPC. Prirodno je bilo da Porfirije bude kod ruskog patrijarha. Ne vidim problem u tome. To je salva mržnje, prezir prema sopstvenoj crkvi. Za mene je poraz da vidim studente svoje zemlje da ulaze u Hrvatsku, da ne nose svoje zastave, da pišu transparente na ćirilici. Građani moraju da razmisle šta je naša budućnost. Crkva nas je održala, i to svi znaju. To je sramota- rekla je potom.

- Papa je imao posetu Srbiji dogovorenu, ja sam bio ministar spoljnih poslova. I naša crkva se nije složila sa tim. Mislim da nismo dovoljno korstili pokojnog papu. Njegovo crkveno ime je Frančesko. Ni Franja, Francisko... I sada, posto postoje različiti stavovi, kako se njegovo ime koristi u našoj zemlji, tu nikada nee možete doći do istine... - rekao je potom Dačić.

Za nas je pitanje dvostruko važno pitanje ko će biti Papa i kakav će stav Vatikan imati prema Kosovu, rekao je Dačić.

- Što se tiče planetarnog značaja, broj dva je važan, a neću da budem loš prognozer, neću da mislim kakav će biti budući papa, plašim se uticaja, zbog Kosova. Broba katoličanstva i pravoslavlja je velika. Moramo da posvetimo pažnju odnosima sa Vatikanom - rekao je Dačić, sa čim se složila i Mihajlović.

- Ja sam siguran da je narod zabrinut za sve što se dešava, i narod očekuje rešenje od nas - dodao je Bratina i glasao za predlog broj jedan.

