Televizija Pink emituje specijalnu emisiju povodom nasilja blokadera u Novom Sadu

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnanić kaže da je u pitanju ogoljeno nasilje.

- Vidimo čist fašizam koji valja po ulicama Srbije. Ako se bilo ko pitao kako izgleda fašizam u praksi to je ovo - linčovanje po ulicama, jurenje ljudi, pokušaji ubistva, sprečavanje izlaska Hitne pomoći jer se njihovo mišljenje razlikuje od stava blokadera - rekla je Brnanbić.

Dodala je da se pita ko su ljudi koji su ovako vaspitali decu.

- Da je to moje dete, ja bih se zapitala kako sam ga vaspitala - istakla je Brnabić.

Ti ljude da sruše sve što je u bazičnom sitemu naših vrednosti, vrednosti jedne slobodarske države.

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović je govoreći o napadu na dekana, istakao da bi država morala da reaguje.

- Imali smo i situaciju u Nišu, da je blokiran klinički centar. To ne bi bilo dozvoljeno ni u jednoj evropskoj zemlji. To se naziva terorizmom u zemljama na čiju se demokratiju pozivaju - rekao je Milovanović.

Politički filozof Dragoljub Kojčić je rekao da mu je na scene sa ulica u Srbiji prva aoscijacija Kristalna noć.

- Nalazimo u klimaksu bezočnosti, zverskog nasilja - naveo je Kojčić i dodao nema ni malo čovečnosti.

Rekli su da će radikalizovati proteste i koristiće istu matricu. Ovakvim ponašanjem su pucali sebi u noge.

Zoran Spasić, predsednik Centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku je istakao da je su sve crvene linije pređene i da je neophodna reakcija.

- Ovo je terorizam. Kada smo bili ovakvi? Imamo i napad na lekare - rekao je Spasić.

Dragan Vasiljević, direktor policije, ispričao je šta se tačno desilo danas.

- Dobili smo poziv od rektora koji nam je objasnio da mu okupljena lica ne dozvoljavaju da uđe na fakultet i da su blokirala ulaz. Taj fakultet je specifičan, jer ima bočne ograde. Nakon prijave, zatekli smo lica koja mu fizički nisu dali da uđe unutra. Upozorili smo lica da nam omoguće ulaz u fakultet, što oni nisu želeli. Da bi to omogućili, mi smo sa policijom pokušali potiskivnjem da im omogućimo ulazak, ali im je pružen aktivan otpor. Nakon odgurivanja policajaca, oni su morali da reaguju upotrebom minimalne sile -rekao je Vasiljević i dodao:

- Krenuli smo na sporedni ulaz, ali su građani prišli, odvojili dekana i došlo je do komešanja. Dekan kaže da ga nisu napali njegovi studenti i policija radi na identifikaciji lica koja su ga napala. Njemu je pružena prva pomoć i trebalo je da dalje bude prebačen u Klinički centar, međutim, oni su blokirali vozilo hitne pomoći, ja to do sada u karijeri nisam video -rekao je Vasiljević.

Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, priključio se specijalnoj emisiji i objasnio da je policija upotrebila samo minimalnu silu kako bi uspostavila red.

- Kao što je direktor rekao, mi u fakultete ulazimo samo po pozivima dekana. Tako je bilo i danas

Autor: S.M.