Patrik Drid, dekan novosadskog DIF koga su demonstranti juče napali tokom pokušaja da uđe u zgradu fakulteta, rekao je danas za Pink da je sve krenulo od petka kada je pokušao da nađe rešenje oko nastave, i da se dogovori sa studentima blokaderima.

Patrik Drid je istakao da je sa četiri studenta, napravio dogovor da se u ponedeljak "ukrste papiri", a gde će se videti da li se nastava nastavlja onlajn, istakavši da se za platformu za online učenja prijavilo preko 500 ljudi, što je bilo više od studenata blokadera.

- Ja sam video da je grupa profesora koja podržava blokadere shvatila da je većina za one koji žele da se nastavi nastava. Oni su na kraju odustali od ponedeljka gde smo trebali da suočimo papire. Pozvali su brojne građane da blokiraju fakultet. Kada sam došao ispre fakulteta nisam prepoznao nijednog studenta. Tu su bili i profesori sa mnom, niko ih nije znao - rekao je Drid.

- Nisam hteo da rizikujem živote studenata, da otvaraju vrata fakulteta... Tu je bila organizovana neprijatna rulja. Ješić, brković, Tepić, Pogačar... Doživeo sam da budem "ćaci" od ljudi koji su u životu objavili dva rada, za časopis - naveo je potom.

Drid je potom komentarisao i način na koji je novinarka tajkunske televizije razgovarala sa njim:

- Ja se nisam uplašio. Neverovatno je nepoznavanje zakona. Svako ima pravo d apozovee policiju... Neverovatno je koliko zloupotrebljavaju izraze. Na kraju krajeva, u prva tri meseca blokade, ja nisam imao potrebu da zovem policiju, jer su naši studneti mirno protestovali. Nakon 100 dana, neko je ušao s aozbiljnim parama i dnevnicama, i onda je krenuo haos... Profesori su odjednom tražili linč Vučića... Za to vreme nije bilo nikakvih prijava - rekao je Drid.

Govoreći o dešavanjima od juče, Drid kaže da je samo želeo sastanak sa svima, kako bi se sve rešilo.

- Bio je jedan, ili dva studenta naša, napolju na vratima. Ja sam bio udaljen, među ljudima sam bio. I samo samo molio da prođem... Oni su prvo napali policiju, ja sam bio sa strane. Mnogo ljudi je prilazilo da me vređa. Ja sam pola sata bio u autu. Policiji sam dao ključ za prolaz alternativni... Oni su hteli sa mnom da prođu. Kada su pokušali d aih otvore iznutra je bilo blokirano... Vrata su razvučena, bila su vezana sajlama... U tom momentu je više od 1.000 ljudi trčalo na nas, napada policiju grubo... Njih 6, 7 me je sa stepenica svuklo, šutalo, vređalo i pretilo. Tu me jedan mladić zaštitio, hvala mu. Bio sam spreman da me ubiju. Koleno mi je bilo dislocirano, iskočilo je. Pojavilo se par normalnih koji su sprečili da me tuku. Uspeo sam koleno da vratim, tu mi je taj mladić pomogao, doveli su me on i jedan stariji do saniteta - rekao je Drid.

Drid je potom istakao da bi, da nije bilo ratnih veterana, najverovatnije bio izboden noževima.

- Hvala i njima na tome... Oni su sada spremni na sve. Neću d apominjem da sam u međuvremenu dobio preko 1.000 pretnji. To ne uzbuđuje mene, već moju porodicu.

- I najvećem neprijatelju kada je povređen, pruži se pomoć. Ovde imamo ogromnu količinu mržnje. Sama moja evakuacija... Nisu mogli da me prebace, morao sam da šepam do stanice, gde su me usput gađali... Vređali... Iz stanice sam potom otišao do bolnice, i non stop sam imao policijsko obezbeđenje. Dobio sam infuziju, i sve ostalo što je trebalo - naveo je potom.

Moja porodica je u strahu, i nadam se da će država obezbediti normalno funkcionisanje njih, i njihovog života, dodao je onda.

- Lekari hitne pomoći su takođe ispljuvani i polivani. Ljudima se nikada tako nešto nije desilo - rekao je Drid.

Autor: D.B.