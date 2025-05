UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Gledate 'HIT TVIT'! Brnabić: Najbolje za Srbiju da je Aleksandar Vučić dobro i stabilno

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Na početku emisije Ana Brnabić je komentarisala zdravstveno stanje predsednika Vučića i njegov povratak u Srbiju.

Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine

- Čujemo se redovno i najteže mu pada mirovanje, razgovarala sam sa Sinišom i sa Suzanom i njih troje imaju različito viđenje ovog incidenta. Meni je najvažnije da je predsednik tu kod kuće u Srbiji i verujem da će biti dobro. Dobiola sam mnogo poruka od zabrinuttih ljudi, onda pomislite iz te perspektive vidite da je sve ok ako je on dobro. Onda sm shvatila da oni svi koji žele da ruše Vučića, žele da sruše predsednika Vučića- reklla je na početku Hit Tvita Anan Brnabić.

- Ako mene pitate šta je najveći problem naše opozicije nije da su samo loši političari već i loši ljudi. Oni su zaista neljudi, tako se ljudsko biće ne ponaša. Oni sui juče imali šansu da pokažu elementarnu pristojnost ali to nisu učinili - rekla je Brnabić

- Vučić se sa Trampom video 4 puta, ali za njegovo zdravlje bi bilo jedino normalno i jedino dobro je da se vrati u Srbiju. To je najbolje za Srbiju da je on dobro i stabilno. Jedna stvar na koju možemo da računamo je da Vučić drži svoju reč- rekla je Brnabić na pitanje da li će predsednik Srbije otputovati u Moskvu.

Saša Borojević iz Udruženja Porodični alarm

Govoreći o maskru u Ribnikaru Borojević je rekao:

- Nismo saznali IP adresu, ko je dao novac dečaku da objavi knjigu, zašto nemamo završen odgovor na pitanje o Memorijalnom centru itd. Vikend je vreme sećanja odavanju pošte. Na mnogim televizijama nisu tio obeležili na prigodan način. dokazano je istragom da je majka dečaka ubice majka išla u Strazbur da ide da tuži Srbiju jer je dete u zatvoru, a zapravo je u bolnici. U Americi se to drugačije rešava, to ne dođe do suđenja. Predsednik je rekao da je isto veče došao predstavnik strane službe da traži da se dečak preda njima. Ko stoji iza svega ovog? Postoje velike indicije da je ovo bilo instruisano i da je ovo bio teroristički akt jer nikad SBB nije dao IP adrtesu- dodao je on.

PREDLOG BROJ 1: Napad na dekana

Mnogi su se pružili podršku Patriku Dridu, ali bilo je i onih koji su ga optužili da je pozvan da izazove incidente.

Patrik Drid, dekan DIF-a u Novom Sadu

- Mene nisu napali studenti naši studenti. Prepoznao sam profesora sa FTN-a, Dinka Gruhonjića, bilo je tu i nekoliko profesora sa Medicinskog fakulteta. Bili su tu oni koji su se obraćali preko megafona. Svi Šolakovi mediji su objavili da sam ja nasilno ušao u zgradu, na snimcima se vidi da to nije istina. Pokušao sam da pregovaram sa njima- rekao je Drid.

- Kod nas se nastava odvija online, ja sam pustio novinare da vide koliko je onih koji su se odlučili da uče- dodao je Drid.

- Šest studenata i profesora smo se dogovorili da u ponedeljak nezavisni novinari vide mailove studenata koji su se prijavili za nastavu. Međutim ima profesora blokadera pa kada su videli istinu napravili su barikade- rekao je Drid.

Kako objašnjava bes i agresiju usmerenu na njega:

- Tolika količina mržnje ja to nisam video u životu. Na početku je policija u civilu pokušala da pregovara, međutim napravljene su barikade, oni su se okružili gospođama od kojih sam dobio najviše uvreda. Profesori koji su bili u prvim redovima bili sz Ješić, Gruhonjić, pojavila se Marinika Tepić. Tu je najmanje bilo studenata. Bilo je najviše onih koji prave haos u Srbiji- rekao je Drid.

- Ja sam pedagog i profesionalno ću se odnositi prema studentima. Neću da dozvolim da mi neko ukine pravo na rad. Dobio sam podršku profesora, ali nisam dao da daju saopštenja. Moram da kažem da policija nije napala studente- dodao je on.

Rektor nikada nije osudio nasilje nad svojim kolegama:

- Vi se sećate da je osuđeno nasilje nad dekankom Univerziteta u Nišu, kada je napala žena. Dodatna je sramota to što se nisu oglasili na isti način organizovano i brutalno nasilje nad dekanom Dridom. Iz proširenog rektorskog kolegijumu pokazali su da ovo sve nema veze sa prosvetom i sa obrazovanjem već da je sve ovo politika. Kako je sve ovo počelo, ovaj teror počeo je sa padom nadstrešnice. Ovo nasilje nad dekanom Dridom su kao zveri krenuli na njega, ovde su za malo čoveka ubili. Oni su toliki neljudi, izbušili su gume na ambulantnom vozilom pa se sad pitam kakve veze ovo ima sa padom nadstrešnice. To je samo bilo plodno tle. Isto je bilo kao sa zločinima koji su se desili 3. i 4. kada su krenuli u rušenje države. Sve je isto. Po receptu. Ovde sui izgubili prilično živce i zbog frustracije što im nije uspela obojena revolucija, odatle je krenula ova mržnja i nasilje. Meni je lična čast što sedim ovde sa takvim dekanom koji radi ono za šta ga država plaća- rekla je Brnabić.

Borojević se nadovezao o političkom ekstremizmu.

- Ako ste imali Dinka Gruhonjića meni je to dovoljno. Ja o njemu mogu da govorim sve najgore. Potpuno razočarenje za mene je što ovde nema studenata. Ovo što sada vidimo ovde se jedino dogodilo u Ukrajini i svi znamo šta se posle desilo. Sedeo sam na Hilandaru sa studentom Bogoslovskog univerziteta i na pitanje da li mogu da budu u blokadi rekao je da o tome odlučuje 12 ljudi. Ako je neko povraćao po srpskoj zastavi, ko je ukino proslavu Svetog Savu kako to sa Bogoslovskog fakulteta mogu da podrže- rekao je Borojević.

Autor: Jovana Nerić