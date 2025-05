VIŠE OD 100.000 LJUDI NA SVENARODNOM SABORU U NIŠU: Okupio se narod iz čitave Srbije na Trgu kralja Milana, snažne reči upućene sa bine (FOTO)

U Nišu se održava trodnevni svenarodni sabor na kome se promoviše Pokret za narod i državu, a na centralnom skupu koji će početi danas, drugog dana, obratiće se predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane iz tog grada i svih krajeva Srbije da dođu kako bi na miran i dostojanstven način pokazali da se pristojna Srbija ne može pobediti.

18:35 - Okupljenima se obratio predsednik Vučić koji je dočekan gromoglasnim aplauzom.

TV Pink Printscreen Pink.rs/S. Kuvekalović Pink.rs/S. Kuvekalović Pink.rs/S. Kuvekalović Pink.rs/S. Kuvekalović Previous Next

18:30 - Marija Stanković, studentkinja Medicinskog fakulteta u Nišu, rekla je da je rodom iz Žitorađe i da ne može da ne govori iz srca, da ne može da prećuti o nasilju koje se desilo u Nišu, gde studira i radi.

- Zato je ovaj skup otpor svemu tome, otpor nasilju - kazala je ona i dodala da je fakultet koji pohađa krenuo sa nastavom.

Stanković je rekla da nasilje nije rešenje, već razgovor.

- Mi danas Srbiju branimo znanjem, to je naša misija, naš zavet - istakla je Stanković.

18:17 - Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Kragujevcu prof. dr Vladislav Volarević obratio se okupljenima i rekao da su spomenici u Nišu stubovi grada i Srbije i da oni vekovima odolevaju raznim izazovima.

- Ponos mi je da sam danas u ovom gradu. Ovi spomenici su granica, međa između nas i naših neprijatelja. Oni su i stubovi na kojima ponosno stoje i Niš i Srbija i vekovima odolevaju izazovima, a izazova ima i danas. Srbija stoji na raskrsnici. Pokušaj destabilizacije Republike Srpske... Šta treba biti naš odgovor? Isti onaj koji je imao naš narod vekovima iza nas: sabornost, hrabrost, vera u našu srpsku crkvu i naše rukovodstvo na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem - istakao je Volarević.

Kako je rekao, predsednik Vučić je prvo ojačao temelje naše kuće, a onda krenuo dalje da je razvija.

- Mi u nauci zaključke donosimo na osnovu rezultata... Rezultati su takvi da svi mogu da nam se dive - istakao je Volarević i dodao:

Ne smemo dozvoliti da Srbija stane, moramo raditi jače. Na nama profesorima je sada možda i najveća odgovornost. Moramo se izboriti za našu mladost, da svaki student ima pravo da studira. Znanje je rad i trud i taj put moraju slediti.

18:11 - Dragana Krstić, penzionisani prosvetni inspektor, rekla je da je sada penzioner koji je u obrazovanju provela desetak godina i da joj je drago što je u Pokretu za narod i državu.

- Obavljala sam svoj posao vrlo profesionalno. Ovde pred vama govorim kao neko ko nema politički motiv, već kao neko ko se celog života borio za obrazovanje i budućnost ove zemlje. Upravo zato boli me haos koji smo imali prethodnih meseci - kazala je Krstić i dodala:

Niš je univerzitetski centar. Teško je videti da se na univerzitetima umesto znanja pretvaraju u poprište političkih obračuna. Još je teže kada vidimo da imamo teror nad ljudima koji su odani znanju i obrazovanju, a istovremeno njihovi mentori su pod pretnjama i pritiscima ponižavani.

- Naš Filozofski fakultet bi trebalo da bude poprište znanja, a ne da se proganjaju naši profesori ove ustanove. Srbija nije i neće biti taoc tuđih interesa. Neće dozvoliti da se pod izgovorom slobode sprovodi anarhija. Ne damo naše škole i decu onima koji misle da manipulišu - zaključila je Krstić.

18:07 - Okupljenima se obratio Dragoslav Dale Pavlović, gradonačelnik Niša, koji se zahvalio svim građanima rekavši da svojim prisustvom pokazuju želju za boljom budućnošću.

- Poštovani građani Niša, uvaženi predsedniče Aleksandre Vučiću, dragi prijatelji iz čitave Srbije, dobrodošli na svenarodni skup u Nišu. Svojim prisustvom pokazujete snagu i veru u bolju budućnost. Zajedno s našim predsednikom krenuli smo da radimo i gradimo, uradili smo brojne projekte u Nišu - kazao je Pavlović i dodao:

Niš je svake u prethodnih 10 godina otvarao po jednu fabriku, što je veliki uspeh. Povećali smo broj zaposlenih za 30.000 ljudi. Gradimo novo niško porodilište koje će biti značajno za sve mlade ljude koji grade svoje porodice. To je ono što mi želimo. Posvećen sam da Nišlije imaju bolji život i za to ću se boriti. Želimo da gradimo normalnu i pristojnu Srbiju. Ova poruka koju želimo da pošaljemo jeste poruka mira i jedinstva. Mi želimo da kažemo ne nasilju, ne podelama, mi želimo da gradimo veru u bolju budućnost i da zajedno radimo i gradimo.

Pavlović je istakao da rešenje nije u blokadama, već u marljivom učenju, izgradnji, radu.

- Za to ćemo se boriti. Vi, građani Niša, ste motor napred za napredak Srbije. Zato vas molim da nastavimo da gradimo i radimo, da naš Niš koji je bio, i bude u budućnosti ponos čitave Srbije. Ne damo Niš! Živeo Niš! Živela Srbija - poručio je Pavlović.

18:00 - SVEČANI POČETAK SKUPA: U Nišu je intonirana himna Bože pravde, nakon koje se začuo gromoglasan aplauz.

Više od 100.000 građana okupilo se na velikom Svenarodnom saboru Pokreta za narod i državu u centru Niša, a nepregledne kolone ljudi i dalje pristižu.

NAJDUŽA SRPSKA ZASTAVA RAZVIJENA U NIŠU: Oko nje se okupio ogroman broj građana

Velika zastava Srbije, koja je bila razvijena i na svenarodnom saboru u Beogradu, razvijena je kod niške tvrđave, uz reku Nišavu, oko 17 sati. Zastava je dugačka 200 i široka 10 metara.

Oko najduže zastave naše zemlje okupio se ogroman broj građana. Iz centra Niša stiže fantastičan prizor.

Brnabić za Pink: Tu smo da pokažemo zajednoštvo i da će pobediti uvek pristojna Srbija!

- Danas možemo da vidimo sve suprotno nasilju, teroru, samo zajedništvo, jedinstvo i ljubav prema Srbiji. Naša poruka je da će Srbija pobediti i da je ne damo nikome - rekla je Brnabić.

Kako kaže, država će uraditi svoj deo posla, ali dodaje da je najvažnije da svi zajedno stanemo i kažemo da nasilje ne može da pobedi u Srbiji.

Ministar Mali iz Niša: Ovaj grad je simbol Srbije i njenog napretka!

Ministar je rekao da je u Nišu prelepa atmosfera, dodaje da je mnogo srećan i ponosan što su danas tamo i što imaju priliku da pokažu svima onima koji su blokirali Srbiju i želeli da stane, da nisu uspeli.

- Pobedila je Srbija koja želi da se razvija i koja želi da raste. Ne damo Niš i ne damo Srbiju! To je za nas veliki simbol pobede - rekao je Mali.

Ranije danas, ministar finansija objavio je prelepu fotografiju sa zastavom Srbije.

- Stigli smo u Niš! Uvek je lepo doći u ovaj grad, a danas je to posebno zadovoljstvo jer nas susret sa ovim ljudima ispunjava dobrom energijom i potvrđuje nam da smo na dobrom putu. To su ljudi koji razumeju pravac Srbije, koji svojoj zemlji žele samo dobro, koji žele nastavak rasta i razvoja. Ne damo Niš, ne damo Srbiju! - poručio je Mali.

Vučić se uključio u program iz kuhinje gde sprema hranu u kecelji!

Vučić je uoči početka sabora u kuhinji hotela Nais pomagao u pripremi ćevapa, kako je rekao za "ćacije" koji dolaze.

- Oni prave neverovatne ćevape. Onda sam došao da vidim kako to izgleda. Sve ovo što je u redu to je on radio, a ovo što je razbacano to sam ja. Stigli su ćaciji, oni su na terasi, moraju da se nahrane lepo. To ja ćacije služim, stigla je i Ana Brnabić, stigli su i naučnici - rekao je Vučić.

Sve spremno za današnji skup

U centru Niša, na Trgu kralja Milana, sve je spremno za današnji centralni skup svenarodnog sabora, a građani su već počeli da se okupljaju.

Na bini koja je postavljena piše "Ne damo Srbiju", a postavljena su i dva video bima preko kojih će građani kasnije moći da prate program, a na kojima se sada vijori zastava Srbije.

Postavljena bina

Spremna je bina sa koje će se obratiti predsednik Srbije građanima Niša.

Bina je postavljena Trgu kralja Miljana, a centralni događaj sabora počinje u 18 sati.

Vučić se obraća u 18 sati, bogat program tokom dana

Program u okviru svenarodnog sabora u Nišu počeće zabavnim sadržajem od 12 časova, dok će mu on prisustvovati od 16 ili 17 časova, nakon obavljenih sastanaka. On je naveo da će se u Nišu susresti sa profesorima i istaknutim ličnostima koje su u poslednjih 15-20 dana pristupile pokretu.

- Svi ćemo se zajedno pojaviti tu i jedan od tih novoučlanjenih iz Niša, jedan od najboljih svetskih naučnika koji nikada nije bio član jedne partije, pojaviće se sutra i na bini i govoriti o budućnosti Srbije - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, građani će danas čuti drugačiji program koncipiran na tome da Niš treba da bude grad napretka, novih fabrika, novih postrojenja, naučno-tehnoloških parkova. Dodao je da će mnoge lokalne samouprave, gotovo sve sa juga Srbije, predstaviti svoje turističke, kulturne, sportske i druge ponude.

Predsednik Vučić, koji je za Niš uradio najviše i bez čije inicijative bi ovaj grad, ali i cela jugoistočna Srbija koja gravitira ka tom centru, ostala i dalje nerazvijena, podsetio je na rezultate u poslednjih deset godina:

- Ja sam došao u Niš 2014. godine i bila je livada gde je danas jedan od najmodernijih kliničkih centara u regionu. Tada je bilo 48.000 ljudi koji su koristili aerodrom, a 2023. je bilo više od 10 puta više ljudi koji su koristili taj aerodrom. Izgradili smo novu zgradu, izgradićemo novi kontrolni toranj, proširenje piste i sve drugo - kazao je Vučić.

- Niko nije ni sanjao da ćemo to tako brzo da izgradimo.

Na današnji skup je pozvao ranije i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji je istakao da će na skupu biti promovisani mir, jedinstvo srpskog naroda i celovita srpska država. On je naveo da će na skupu biti postavljen šator gde će građani moći da pristupe Pokretu za državu i narod, kao i da će biti predstavljene turističke organizacije i izlagači iz brojnih gradova.

Pavlović je rekao da će biti postavljeni šatori ispod kojih će biti predstavnici ministarstava, gde će moći da se pogleda njihov program, a Niš će imati veliki štand. "Govornici kreću da govore u popodnevnim satima.

Ono što je važno je da će u Nišu da se promoviše mir, jedinstvo srpskog naroda i da se promoviše celovita srpska država, nepovredivost naših srpskih granica. Pozivam sve ljude dobre volje i sve Nišlije da dođu", rekao je Pavlović.

Autor: S.M.