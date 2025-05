(UŽIVO) SPECIJALANA EMISIJA POVODOM SVENARODNOG SABORA: Danas je jako važno biti u Nišu i poslati poruku mira!

U Nišu se danas održava centralni događaj svenarodnog sabora, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je pozvao sve građane da dođu i, na miran i dostojanstven način pokažu da se pristojna Srbija ne može pobediti.

Sagovornici Pinka istakli su značaj skupa u Nišu i podsetili na ekonomski napredak Srbije. Istovremeno su ukazali na skandalozno ponašanje dela blokadera koji su u poslednjem periodu pribegavali nasilnim metodama.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, rekao je da oni misle da mogu da odlučuju o životu i smrti, govoreći o ponašanju šačice blokadera koji su se okupili u Subotici, gde su glavu lutke koja simbolizuje predsednika Srbije, stavili u lonac i improvizuju kuvanje.

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, rekao je da je ovaj skup već sam po sebi poruka i to onima koji su u zadnje vreme sebi počeli da daju za pravo da određuju ko gde sme da uđe i da bude.

Kako kaže, očekuje da ovaj skup bude brojan i da predsednik kaže neke jako važne stvari.

- Oni pokušavaju da od Srbije naprave Nemačku 30-tih godina. To što oni rade, to je puzajući fašizam, to je neprimereno i protivno svakoj našoj tradiciji i nešto što nikako ne sme da se dozvoli - rekao je Krstić.

Kako kaže, sam ovaj skup je poruka za sebe. Dodaje da je predsednik najavio da će biti i u drugim gradovima ovakvi skupovi, pa tako možemo očekivati i još istih, kako bi se moglo videti da je Srbija slobodna zemlja.

Stefan Srbljanović, iz Centra za društvenu stabilnost, rekao je da treba poslati poruku mira i jedinstva. Dodaje da svi znamo zbog čega je bitno danas biti u Nišu.

- Mislim da je danas jako važno biti tamo i poslati poruku mira. Svašta su govorili i pretili, da predsednik neće moći da dođe tamo i da će ga sprečiti, ali vidimo da je on tamo i da je ogroman broj građana Srbije danas tamo, kako bi poslali poruku mira i sliku pristojne Srbije - rekao je Srbljanović.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu je istakao da je Niš višestruko značajan simbol jer je jedan od najvećih žrtava tranzicije do 2012. godine.

- Istovremeno je danas dokaz razvojne politike Vučića, nije zaboravljen. Niš je postao bojno polje za one koji bi blokadama da unište razvojnu viziju - naveo je Obradović.

Zoran Anđelković iz Centra za mir i toleranciju je naveo da su u Nišu u pošti jutros pušteni u rad roboti koji sortiraju robu.

To je samo jedan od simbola napretka, uz napomenu da će Niški aerodrom biti centar robnog transporta.

- Atmosfera u Nišu je svečarska, atmosfera ponosa i zadovoljstva - istakao je Anđelković.

Mihajlo Janjić, politički analitičar je istakao da je važno da će poruke biti kao i u Beogradu, a to su poruke mira i jedinstva.

- Većina prethodnih meseci trpi veliko nasilje od manjine - dodao je Janjić i naglasio ulaganja u infrastrukturu i razvoj ovog dela Srbije.

Prof Boris Stojkovski je istakao da je važno da se vratimo ono što je naš posao - da se vratimo u obrazovne institucije.

- Privatno mišljenje i političko je svačije pravo, ali da treba da se vratimo i radimo svoj posao je vezano za našu budućnost - istakao je Stojkovski.

Autor: S.M.