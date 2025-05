ODRŽAN VELIKI SVENARODNI SABOR U NIŠU - Sagovornici za Pink: Danas je jako važno biti u Nišu i poslati poruku mira!

U Nišu je danas održan centralni događaj svenarodnog sabora, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ranije pozvao sve građane da dođu i, na miran i dostojanstven način pokažu da se pristojna Srbija ne može pobediti.

Sagovornici Pinka istakli su značaj skupa u Nišu i podsetili na ekonomski napredak Srbije. Istovremeno su ukazali na skandalozno ponašanje dela blokadera koji su u poslednjem periodu pribegavali nasilnim metodama.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, rekao je da oni misle da mogu da odlučuju o životu i smrti, govoreći o ponašanju šačice blokadera koji su se okupili u Subotici, gde su glavu lutke koja simbolizuje predsednika Srbije, stavili u lonac i improvizuju kuvanje.

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, rekao je da je ovaj skup već sam po sebi poruka i to onima koji su u zadnje vreme sebi počeli da daju za pravo da određuju ko gde sme da uđe i da bude.

Kako kaže, očekuje da ovaj skup bude brojan i da predsednik kaže neke jako važne stvari.

- Oni pokušavaju da od Srbije naprave Nemačku 30-tih godina. To što oni rade, to je puzajući fašizam, to je neprimereno i protivno svakoj našoj tradiciji i nešto što nikako ne sme da se dozvoli - rekao je Krstić.

Kako kaže, sam ovaj skup je poruka za sebe. Dodaje da je predsednik najavio da će biti i u drugim gradovima ovakvi skupovi, pa tako možemo očekivati i još istih, kako bi se moglo videti da je Srbija slobodna zemlja.

Stefan Srbljanović, iz Centra za društvenu stabilnost, rekao je da treba poslati poruku mira i jedinstva. Dodaje da svi znamo zbog čega je bitno danas biti u Nišu.

- Mislim da je danas jako važno biti tamo i poslati poruku mira. Svašta su govorili i pretili, da predsednik neće moći da dođe tamo i da će ga sprečiti, ali vidimo da je on tamo i da je ogroman broj građana Srbije danas tamo, kako bi poslali poruku mira i sliku pristojne Srbije - rekao je Srbljanović.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu je istakao da je Niš višestruko značajan simbol jer je jedan od najvećih žrtava tranzicije do 2012. godine.

- Istovremeno je danas dokaz razvojne politike Vučića, nije zaboravljen. Niš je postao bojno polje za one koji bi blokadama da unište razvojnu viziju - naveo je Obradović.

Zoran Anđelković iz Centra za mir i toleranciju je naveo da su u Nišu u pošti jutros pušteni u rad roboti koji sortiraju robu.

To je samo jedan od simbola napretka, uz napomenu da će Niški aerodrom biti centar robnog transporta.

- Atmosfera u Nišu je svečarska, atmosfera ponosa i zadovoljstva - istakao je Anđelković.

Mihajlo Janjić, politički analitičar je istakao da je važno da će poruke biti kao i u Beogradu, a to su poruke mira i jedinstva.

- Većina prethodnih meseci trpi veliko nasilje od manjine - dodao je Janjić i naglasio ulaganja u infrastrukturu i razvoj ovog dela Srbije.

Prof Boris Stojkovski je istakao da je važno da se vratimo ono što je naš posao - da se vratimo u obrazovne institucije.

- Privatno mišljenje i političko je svačije pravo, ali da treba da se vratimo i radimo svoj posao je vezano za našu budućnost - istakao je Stojkovski.

Saša Milovanović je nakon spektakularnog skupa u Nišu rekao da deo opozicije i blokaderi foteljaši koji traži izbore nema istraživanja koja ima predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Oni ne znaju šta znači čitanje duha naroda - ocenio je Milovanović.

Prema njegovim rečima, na ovom skupu je bilo oko 80.000 ljudi, a na skupu blokadera je bilo oko hiljadu.

Nebojša Krstić rekao je da će se neki ljudi osvestiti nakon govora predsednika Vučića.

- Mislim da je to što predsednik Srbije nudi dijalog protivnicima pozitivno, a negativno što oni svakog onog ko pomene mogućnost dijaloga proglašavaju za izdajnika - kazao je Krstić.

Kako je rekao, voleo bi da se agonija prekine i da se vratimo normalnom životu.

Dragoljub Kojičić, politički filozof, rekao je da se politička stranka pravi tako što grupa ljudi ima iste vrednosne i ideološke stavove.

- I onda kada formiramo stranku, idemo na demokratske izbore, a oni žele da prvo idu na izbore, a tek onda da smisle politički program – rekao je Kojičić.

Kako kaže, siguran je da zbog takvog razumevanja šta su politički izbori, stranke ili pokreti, da oni imaju za cilj samo destabilizaciju Srbije.

Oni, kako dodaje, što njih pumpaju da idu protiv Srbije, ili imaju želju da dođu nesposobni ljudi na vlast ili da im je svejedno ko će da dođe, da im je samo važna destabilizacija Srbije.

Autor: S.M.