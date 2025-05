'Hit tvit' upravo na TV Pink! BRNABIĆ: Skup u Nišu je jedan od najlepših na kojem sam bila, Vučić je imao jedan od najboljih govora

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Kako je Niš oslobođen od terora blokadera i drugim aktuelnim događajima u nedelji iza nas govore: Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine, Milorad Jerkan, direktor Doma zdravlja Niš i Arno Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju.

Predlog broj 1 - Svenarodni sabor

Govoreći o skupu u Nišu Brnabić je rekla da joj je čast što ima priliku da priča o njemu.

- Naš skup juče u Nišu je bio jedan od najlepših i najveličanstvenijih na kojem sam ja do sada bila. Osećalo se zajedništvo i međusobna podrška. Aleksandar Vučić je imao jedan od najboljih govora koji sam ja ikada čula, poruke koje je juče poslao legle su našem narodu kao melem na ranu - navela je Brnabić i dodala da su joj mnogi rekli da su osetili olakšanje kada je rekao da je dosta sa zahtevima blokadera.

Brnabić je rekla da teror njihov traje šest meseci i da je krajnje vreme da se to završi.

- Od početka je bilo sve politika i sada smo to jasno videli - ocenila je Brnabić.

Ona je ocenila da je Vučićeva poruka o potrebi spuštanja tenzija najbolja moguća u ovom trenutku, iako je, kako kaže, tog dana u Subotici bio održan skup studenata u blokadi, sa performansom u kome se rekvizit koji izgleda kao odsečena glava Vučića stavlja u lonac "da se dinsta".

Istakla je da su građani na skupu najbolje reagovali na Vučićevu poruku da je gotovo sa zahtevima, kao i na poruku da profesori koji podržavaju blokade "neće dobiti ni prebijenog dinara" dok ne počnu da rade.

- Svi ljudi koji su tada bili u Nišu, svi ti ljudi odvajaju iz svog džepa, plaćaju iz svojih poreza plate za te profesore blokadere, dekane blokadere i rektore blokadere. I zašto bi ti ljudi plaćali za nerad - rekla je Brnabić

Gujon je istakao da je naš naord pokazao kome veruje i rekao da Srbija poštuje strane lidere u stranim zemljama i da mi jesmo demokratska zemlja.

- Srpski narod je pokazao u koga veruje i za koga glasa. Neka malo uče u Briselu i na drugim mestima za koga narod glasa - izjavio je Gujon i dodao da uvek reaguje kada neko iz inostranstva napada našu zemlju.

Gujon je istakao da moramo svaki put da reagujemo kada neko napada našu zemlju.

Prema njegovim rečima, svestan je šta je dobro u Srbiji, koja je jedna od zemalja u kojoj građani imaju najviše prava, a šta nije dobro na zapadu.

Jerkan je govoreći o tome što ga je predsednik Vučić pomenuo u govoru u Nišu izrazio veliku zahvalnost predsedniku Srbije što razume kroz kakvo nasilje je on prošao.

Jerkan se prisetio kako su naišli na grupu od tridesetak mladića koji su tražili da sa svojim kolegama prođe pored njih.

On je objasnio da je zamolio koleginice da se sklone na bezbedno, da se predstavio, da nije naoružan, te da je odgovor bio ''Mi smo tebe čekali''.

- Onda sam dobio stravičan udarac u koleno, ujedno sam dobio udarac u desnu stranu bubrega, tu sam imao cistu koja je naprsla, malo je falilo da stignem do dijalize. Njihova tema je bila da padnem po svaku cenu, na zemlju i da kažem da smo SNS i ja krivi za smrt 16 ljudi koji su poginuli u padu nadstrešnice, ja to nisam rekao - prisetio se Jerkan.

Jerkan je zatim rekao da je dobio još udaraca pesnicama i da je najžalosnije bilo što su ga šutnule mlade devojke, od dvadesetak godina.

Kako je naglasio, nije želeo da se povinuje nasilnicima i da prizna nešto što nije istine, te dodao da u Srbiji nikada nije bilo bolje, zahvaljujući Srpskoj naprednoj strani,

- Ja kad sam došao na mesto direktora, dočekao me je dug od 5 miliona evra i jedna neisplaćena plata - kazao je Jerkan.

Dodao je da je u kuću ušao iscepan i krvav.

- Tukli su me mokrim krpama.. Izuzetno su bili dobro obučeni, tu je možda bilo samo sedam studenata - naveo je Jerkan i dodao da ne zna da je iko do sada procesuiran.

Upitana kako je moguće da do sada niko nije procesuiran Brnabić kaže da je to pitanje za sudsku vlast.

- Jedna od glavnih poruka predsednika Vučića bila je i odgovornost - podsetila je Brnabić i dodala da je to nasilje bilo fašističko divljanje.

Brnabić je rekla da ima veliku čast što može da sedi pored gospodina Jerkana.

- To su junaci današnjeg vremena, to Srbija nikada ne sme da zaboravi. Ja ostajem pri tome da će i predsednik Vučić insistirati da na demokratski način, poštujući podelu vlasti, dođemo do toga da se odgovorni kazne u skladu sa zakonom - kazala je Brnabić i dodala da postoje snimci koji sve dokazuju.

- Oni su sami sve to snimali i objavili, oni nisu lica ni blurovali. Ja bih bila zaprepašćena da tužilaštvo nije ništa uradilo - naglasila je Brnabić.

Upitana kada će se izbori dogoditi Brnabić je rekla da će se to najverovatnije desiti kada im bude vreme.

Jerkan je istakao da nije zaslužio to što mu se desio i dodao da se ne plaši nikog u Nišu, jer nikada nije učinio ništa loše.

- Ponosan sam i ponosno koračam gradom, prilaze mi ljudi, hoće selfi, hoće da se pozdrave. Nisam imao neprijatnosti od toga dana - kazao je Jerkan.

Predlog broj 2 - Blokade sudova

Brnabić je govoreći o ''političkim zatvorenicima'' rekla da su njihove akcije bile terorističke, a ne političke.

- Ako planirate da izazovete građanski rat, oni kažu da sa tim nemaju problem.. Onda otvoreno razgovarate o ubistvu predsednika Vučića koji je legitimno izabran - kazala je Brnabić.

Kako je rekla, oni su svojim razgovorima doveli u pitanje i da li predsednik Vučić treba da bude živ.

Brnabić je govoreći o rekacijama blokaderskim rekla da oni misle da su svi osim njih glupi.

- Misle da se ne seća svaki čovek koji gleda vesti da su se svi ogradili od njih - rekla je Brnabić, nakon čega je pušten audio snimak na kojem se čuje i profesorka Vasić, a na kojem se govori o upadu u Skupštinu i izlasku Vojske.

Gujon je rekao da bi na osnovu takvih dokaza sve osobe koje se čuju završile u pritvoru.

Kako je podsetio, svi iz Pokreta građana su se ogradili od snimka svesni ozbiljnosti izgovorenih reči.

- Za divno čudo, Picula iz Hrvatske daje podršku, kako kaže ''političkim zatvorenicima'' - naveo je Gujon.

Prema njegovim rečima, da se ovde vrši pravda kao na zapadu svi oni bi bili u pritvoru.

- Šešelj je bio 13 godina u Hagu, je l' se neko sa zapada pobunio protiv toga? Kako se njegov sin tada osećao - upitao je Gujon.

Brnabić se nadovezala i rekla da blokaderi u Srbiji ne poštuju nijednu instituciju, a da im na zapadu bilo koja institucija znači sve.

Upitan o oslobađanju i stanju ''političkih zatvorenika'' Jerkan je rekao da je nemoguće da se neko posle dva dana štrajka glađu nađe u situaciji opasnoj po život kaže da to ne može biti slučaj.

- To se može desiti ako se 72 sata apsolutno ne uzima tečnost - naveo je Jerkan i dodao da misli da je ''njihova pumpa ispumpana''.

Gujon je kazao da misli da gospođa Vasić treba da prekine sa štrajkom i da, ako misli da nije kriva, to i dokaže.

Povodom prikazanog snimka mladića koji je bahat prema policajcima Gujon kaže da je šokiran.

Jerkan je kazao da ne veruje da na taj način može da priča neki student.

- Ovo je neki aktivista neke partije koji je duboko zagrizao u politiku - ocenio je Jerkan.

Govoreći o raskolu koji postoji i među studentima blokaderima Gujon kaže da je sve to poznato i dodao da u politici nema spontanosti.

- Organizacija, pravac, to je nešto što je organizovano - naveo je Gujon i dodao da sve više građana uviđa istinu i da izlazimo iz krize.



Gujon se složio da je namera oko izbora takva da se kaže da su pokradeni i da se onda uđe u novi ciklus blokada, podržanih iz inostranstva.

Brnabić je ocenila da je njihova priča o izborima prilika za novo ''pumpanje'' i dodala da je i danas u Žitorađi lista SNS-a osvojila sve mandate.

- Ljudi vas vole? Zašto niste izašli na izbore? Ne, oni znaju da ih ljudi ne žele, žele da pumpaju - rekla je Brnabić i dodala da bi oni izbore na kojima bi samo oni da učestvuju.

Predlog broj 3 - Evropa u Tirani

Brnabić je upitana o tome da li je Kalas zamerila Vučiću što je bio u Moskvi rekla da ne zna za to, ali da joj je i to logično.

- Sa različitih strana sam čula od nekih ljudi iz Evropske unije koliko Donald Tusk ceni predsednika Vučića i koliko brani Aleksandra Vučića i Srbiju. Sastanak u Tirani je bio izuzetno važan za nas - istakla je Brnabić.

