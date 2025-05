BRNABIĆEVA: Skup u Nišu jedan od najveličanstvenijih na kojima sam ikad bila!

"Neverovatna energija, ljudi su bili presrećni, zadovoljni, osećalo se zajedništvo, međusobna podrška. Predsednik Vučić imao je jedan od najboljih govora koje sam ja ikad čula. Poruke koje je juče poslao, mislim da su legle kao melem na ranu našem narodu", rekla je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić gostujući jutros uživo na televiziji.

Naime, ona je na TV Pinku iznela svoje utiske o svenarodnom saboru u Nišu rekavši da je to bio jedna od najlepših i najveličanstvenijih skupova na kojima je ikad bila.

O blokaderima i njihovim zahtrevima rekla je sledeće podsetivši na to i šta je u svom niškom govoru rekao Vučić.

- On je jedina nadležna institucija za njihov ultimativni zahtev, a to su prevremeni izbori i kao jedina nadležna institucija rekao je 'ne zanimate me više'. I što je više nego fer od njega, zato što ovaj teror traje šest meseci, šest meseci oni nas lažu, varaju, obmanjuju, čitavu ovu zemlju, čitav naš narod, sve naše građana, rekla je ona uporedivši s Nišom blokaderski skup u Subotici gde se "u loncu dinstala odsečena Vučićeva glava".

Prema njenim utiscima, smatra da su na skupu u Nišu građani najbolje reagovali na Vučićevu poruku da je gotovo sa zahtevima, kao i na poruku da profesori koji podržavaju blokade "neće dobiti ni prebijenog dinara" dok ne počnu da rade.

- Svi ljudi koji su tada bili u Nišu, svi ti ljudi odvajaju iz svog džepa, plaćaju iz svojih poreza plate za te profesore blokadere, dekane blokadere i rektore blokadere. I zašto bi plaćali za nerad, rekla je Brnabić.

Na pitanje kada bi mogli da budu izbori, Brnabić je rekla da veruje da će biti raspisani "kada im bude vreme" i dodala je da lično ne smatra da su trenutno potrebni. Dodala je i da je njoj u redu da se studenti blokaderi bave politikom, ali ih je pozvala da izađu s fakulteta, pošto su to obrazovne institucije.



- Odlučili su da se bave politikom na fakultetima i da fakultete pretvore u svoje mesne odbore, opštinske odbore, gradske odbore i izborne štabove. Nisu fakulteti zbog toga stvarani, stvarani su za obrazovanje mladih ljudi koji treba da doprinose ovoj zemlji. Neka se bave politikom, niko nema ništa protiv, sve je to dobro za demokratiju, samo neka napuste fakultete. I oni i svi blokaderi, blokaderi među studentima i blokaderi među dekanima, blokaderi među profesorima, blokaderi među rektorima...A fakultete nek ostave narodu i državi, da budu hramovi znanja. I u tom trenutku vraća se dijalog u institucije, ne maltretiraju se ljudi, rekla je Brnabić.

Autor: D.B.