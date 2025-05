Podstičući ih na proteste, ukrao im je godinu školovanja, a njihove roditelje izložio nesagledivim materijalnim troškovima... da bi on, rektor čijem su staranju mladi bili povereni, gradio karijeru političara!

Ni drva kad čovek kupuje na pijaci, ne može da bude siguran da se nije prevario, a kamoli kad bira za koga će glasati. Zato se, uostalom, i bira svake četvrte godine, da se isprave greške, ako ih je na prethodnim izborima bilo.

Ali jedno pravilo apsolutno važi: to što je neko dobar čovek ne znači da će na funkciji biti od koristi za zajednicu; ali ako je neko loš čovek, sigurno će i u politici društvu naneti štetu.

Evo, uzmimo primer rektora Beogradskog univerziteta Vladana Đokića...

Dok je studentski protest bio na vrhuncu, podlo i pritvorno se izgovarao da, iako je rektor najvećeg univerziteta u državi, "nema uticaja na studente" i ne može ni na koji način da doprinese prevazilaženju blokade nastave dijalogom. Odbio je razgovor s predsednikom države i umesto toga u javnim istupima u Šolakovim medijima podsticao studente na nastavak blokada.

Neodgovorno je tvrdio da školska godina neće propasti iako se nastava ne održava ni ispiti ne polažu. Na isti način, lažima i manipulacijama, izbegao je i razgovor s premijerom Đurom Macutom.

Umesto da u dijalogu s predstavnicima države traži izlaz iz krize, rektor Đokić je prošle nedelje, kad su neki fakulteti već samostalno doneli odluku da izađu iz blokade, zakazao održavanje sedmičnih razgovora s "predstavnicima studenata", čime se samo održava status kvo, dok vreme za spas školske godine neumitno ističe.

Juče su najzad postali očigledni Đokićevi motivi za ovakvo ponašanje: on će biti kandidat na listi koju blokaderi spremaju za vanredne izbore.

Svako, naravno, u ovoj zemlji ima pravo da bira i da bude biran, ali Vladan Đokić je svesno žrtvovao generacije studenata, podstičući ih na proteste ukrao im je godinu školovanja, a njihove roditelje izložio nesagledivim materijalnim troškovima... da bi on, rektor čijem su staranju mladi bili povereni, gradio karijeru političara!

Svesno, cinično, podlo, održavao je nestabilnost na Beogradskom univerzitetu da bi sebe promovisao kao lidera novog političkog pokreta, koji se, navodno, bori za nove metode javnog delovanja. Kakva laž! Još od biblijskih vremena žrtvovanje nevinih bilo je omiljen način za uspon na vlast!

I to nije sve. Rektor BU Vladan Đokić savršeno je dobro znao svih ovih meseci da je to što radi u suprotnosti sa zakonom koji zabranjuje političko delovanje na visokoškolskim ustanovama. A on je u rektoratu praktično ustanovio svoj izborni štab, a od blokadera načinio političku stranku. Računao je na brzu pobedu i dolazak na vlast, a onda bi sam sebe amnestirao... Ali obojena revolucija nije prošla. Najmanje što Đokić može da uradi jeste da podnese ostavku. I to ne da bi spasao čast, tu je valutu odavno potrošio, nego da bi sebi uštedeo neprijatnost smenjivanja zbog kršenja zakona. Jer, posle svega, on nikako ne može da ostane rektor Beogradskog univerziteta, ustanove koju su kroz decenije vodili istaknuti naučnici i časni ljudi.

On će se svakako snaći. Đokić nije, što bi rekli u Srbiji, "čovek bez leđa". Još u martu Nataša Kandić ga je podržala kao svog kandidata za najviše funkcije u Srbiji. Na nju ovog puta nećemo trošiti reči, dovoljno je podsetiti da je upravo Kandić najglasniji i najuporniji zagovornik opštesrpske krivice za sve ratove i sve žrtve na Balkanu, kao i lobista za nezavisnost Kosova. Godine 2008. bila je počasni gost na sednici skupštine tzv. Kosova kada su Albanci jednostrano proglasili neovisnost, a pre manje od mesec dana njoj su u Prištini u znak zahvalnosti za sve što je učinila za Albance uručeni ključevi grada!

Ta i takva osoba poručila je na Tviteru da je "Vladan Đokić ličnost koju smo čekali i dočekali".

Istina, njena objava je malo nedorečena: koji to "mi"? Možda su ga čekali i dočekali njeni sponzori iz Prištine i njihovi prijatelji iz sveta, jer mi nismo.

Mi smo tu da ga ispratimo na odlasku s funkcije do koje, posle svega, neizostavno mora doći.

