UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Raguš: Sve maske su pale! Ovde je jedini cilj obaranje predsednika Vučića!

Ivica Dačić, Potpredsednik Vlade Republike Srbije i Ministar unutrašnjih poslova

Marina Raguš, potpredsednica Skupštine Srbije

Vladan Petrov, profesor

PREDLOG BROJ 1- Đokić na listi

Vladan Đokić, kao Rektor Beogradskog Univerziteta morao bi da zna da je političko organizovanje na visokoškolskoj ustanovi apsolutno zabranjeno. A to je ono što rektor Đokić radi poslednjih šest meseci- krši zakon. Dozvoljeno je da imate političko opredeljenje i mišljenje, ali ne smete da koristite fakultet u svrhu politike.

Traži se i ostavka Vladana Đokića.

Tviteraši kažu da rektor Đokić sad može da 'ruši Srbiju' jer je urušio i osramotio Univerzitet. A evo šta o ovome kaže Ivica Dačić:

- Ovde je reč da li se političko delovanje vrši na fakultetu i Univerzitetu. Neki profesori su bili i poslanici, ali ovde se sve svodi da se dovodi do situacije da studenti gube godinu, postavlja se pitanje perspektivnosti tog puta- rekao je Dačić.

Darko Glišić se uključio u Hit Tvit.

- Danas su održani izbori u dve opštine Pirotskog okruga, Beloj Palanci i Babušnici. Srpska napredna stranka je samostalno izašla na te izbore za mesne zajednice i u 27 mesnih zajednica u Beloj Palanci osvojili smo svih 125 mandata, dakle ubedljiva pobeda, Samo, recimo, u mesnoj zajednice Veta, gde su ljudi iz opozicije već unapred proglasili pobedu i mislili da mogu da nas pobede, mi smo imali 20 puta više glasova nego oni, rekao je Glišić u uključenju za TV Pink.

Ovo je tema koju je komentarisala Marina Raguš:

- Buka na ulici nije imala nikakve rezultate već samo da vam kvari dan. Posle sedam meseci klatno se pomerilo na kontra stranu od onih koji su pravili buku. Dranje i buku prave oni koji nemaju argumente. Kada je Vučić predložio nepopularne mere o snmanjneju plata i penzija raspisao je izbore i pobedio. On ne nudi pu posut ružama lepim snovima, on govori onako kako jeste. Mislim da su građani za ovih sedam meseci shvatili šta se dešava i da su građani shvatili kakva bi vlast bila da je preuzmu oni koji prave buku.

Vladan Petrov se osvrnuo na Rektora Đokića i njegovo stavljanje na izbornu listu.

- Ja sam rekao ako je potpis autentičan, iako je to kvazi lista, on nije demantovao da je njegov potpis, on nije preduzimao ono što je morao već upravo sve suprotno. Uveo je političkiu delatnost na fakultete- rekao je Petrov.

- Ovde je važno da se kaže da on ima biračko pravo i on može da bude kandidat izborne liste i može na listi da bude kao rektor ali ako dobije mandat morao bi da podnese ostavku. Ovde ima profesora koji bi bez izbora da dođu do političkih funkcija- rekao je Petrov.

- On valjda hoće da država da novac za profesore koji nisu radili. Mi smo sujetni u akademskim krugovima, nekada su profesori bili slušani. Ovi koji su pisali ovaj dokumet su u stanju mentalne nesređenosti. To je brlog koji ako se pšrenese na državu onda je sve jasno- dodao je Petrov.

- Medijeske grupe za pritisak su dovele do toga da su studenti izgubili godinu, profesori izgubili autoritet i ja ne znam kako će se stvari vratiti sve u normalu. Ovo je po meni smišljano još od 2012. ili 2014. a sve je bilo upućeno na adresu predsednika Vučića. Profesor Petrov je pravi heroj u borbi protiv obojene revolucije. Mali je broj takvih i ovde je bilo sistematsko urušavanje društva. Mi imamo ozbiljnu društvenu krizu jer ovo ovako kako je smišljeno je bojim se tek jedan proces. Neko je ovo jako podlo smislio, ovaj put se ušlo u porodicu i među decu. Čak i na ulici postoje pravila, čak i u kriminogenom svetu postoje pravila. Profesori gube svoj autorite. Vi imate nadležne ibnstitucije, prvo je škola odgovorna i ako nastavnici i učitelji to dozvole to je veliki propust. Ovo se neprestano gajilo unazad 10 godina, sada imamo situaciju sve i da se vrati normalnost u drušvo kako će profesori da reše ovo - rekla je Raguš.

- Moljeni su bivši studenti da daju priloge za fakultete i to znam vezano za Pravni fakultet. Da se normalno radilo mi bi smo imali velike plate- nadovazao se Petrov.

- Ovde nije suština da li će neko biti u političkoj stranci. To se sve dešava na fakultetima, stranke nemaju svoje podružnice na fakultetima, to je zabranjeno- rekao je Dačić.

- Sada se spremaju za učešće na izborima, a nosioci liste su oni koji su sa fakulteta. Ovde imamo zloupotrebu fakulteta- naveo je Dačić i dodao:

- Ovo je prvi put da je godina izgubljena.

- Godina je izgubljena, sad imamo napore Ministarstva, i nadam se da će nešto uraditi, ali suštinski godina je izgubljena. Sad u junu u najboljem slučaju počinje rok koji je trebao da počne u februaru- rekao je Petrov dodajući da sad svršeni srednjoškolci moraju da čekaju na upius na fakultete.

- Jednom broju građana se ne sviđa ono što je ministar prosvete rekao da bi školska godina mogla da se završi tek u oktobru. Sada se postavlja pitanje šta će biti sa brucošima. Najgore su zloupotrebljeni studenti koji su uvedeni u stanje blokaderstva, a na kraju se ispostavi da su blokirali sami sebe. To su studenti koji su tek bili upisali fakultete- rekao je Petrov.

- Više nema vremena za razgovor. Mi valjda treba da sačekamo da li se onima koji su u blokadi sviđaju ova rešenja i ovi papiri. Oni gledaju kako da najveći deo plate dobiju- dodao je on.

Kakva je to tiha privatizacija Univerziteta koja se pominje:

- Meni sve ovo liči na teatar apsurda. Sve se svodi na pare. Pretpostavljam da dobar deo studenata gleda ovu emisiju da shvate da se profesori sada bune što nisu dobili plate. Ova teška noćna mora će ostaviti puno traga na nama- rekla je Raguš.

- Zaboravljamo jedniu stvar da smo decenijama izloženi uticajima razlićitih linija koji dolaze iz inostranstva. Mi sad imamo najavu radikalizacije, oni ne razmišljaju o normalizaciji već žele da izvrše pritisak za raspisivanje izbora ali to na početku navodno nije bila tema- reka je Dačić i dodao:

- Oni imaju nove ideje dokle će da čekaju dokle će da čekaju raspisivanje izbora, pa im smeta takozvani Ćacilend, njima treba prostor da bi organizovali blokade ispred predsedništva- dodao je Dačić.

Pojedini profesori podržavaoci blokada, krivicu svaljuju na blokadere. Čedomir Antić, profesor skrenuo je pažnju na licemerje dok su svoju decu poslali u inostranstvo na studiranje, dok oni blokiraju sve. Postavlja se pitanje šta sad jer su i oni morali da vrate svoju decu u zemlju.

- On je pokazao svoju borbu i pokazao kako se pravi univerzitetski profesor bori. Zajednička borba je da se vratimo da učimo studente, moramo da se potrudimo da ovo privedemo kraju. Ovo najteže pogađa obične ljude. Svakodnevno mi prilaze desetine ljudi, oni u ovakvim našim izlaganjima oni vide nekui slamku spasa. Mi ovde imamo stotine hiljada građana koji su ugroženi. Ovim neodgovornim ponašanjem su doveli njihove živote u pitanje. Ovde pojedini profesori nemaju problem da putuju, dok je nekim ljudima i 1000 dinara mnogo. Sad odjednom studenti su dobri za ostvarivanje njihovih političkih ciljeva. Ova igra ima strateški teške posledice za narod - rekao je Petrov.

Ovde je jedini cilj obaranje predsednika Vučića:

- Sve su maske pale. Predsednik je rekao niko mu nije verovao da i kada se ispune ciljevi oni neće biti zadovoljni. Potez rektora Đokića je potvrdio svojom kandidaturom gde ovo sve vodi, a to je krajnji cilj obaranje najvažnijeg čoveka u državi- rekal je Raguš.

- Volela bih da se sve stvari isteraju načistač da mi i javnost nemamo nikakvu dilemu- dodala je ona.

