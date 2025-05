SKANDALOZNE OPTUŽBE SVEČLJE Petković: On je poslednji koji Srbiji može da deli lekcije o ugroženosti manjina

Istaknut je status Srbije kao funkcionalne multietničke države i njen doprinos zaštiti prava manjina.

Naglašen je problem povratka interno raseljenih Srba na Kosovo i Metohiju usled prisutnosti šovinizma.

Direktor Kancelarije za KiM Vlade Srbije oštro je danas kritikovao ministra unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija Dželjalja Svečlju povodom njegovih optužbi na račun Srbije, ističući da je Svečlja poslednji koji Srbiji može da deli lekcije o ugroženosti nacionalnih manjina.

''Srbija je bila i ostala jedna od najfunkcionalnijih multietničkih država u Evropi, i to mogu da posvedoče brojne nacionalne manjine od Subotice do Bosilegrada, i poslednji koji Srbiji može da deli lekcije o ugroženosti nacionalnih manjina jeste predstavnik ideologije koja je dovela do jednog od najvećih etničkih čišćenja u modernoj istoriji'', poručio je Petković, saopšteno je iz Kancelarije za KiM.

To što je, kako je istakao Petković, Srbija multietnička, upravo smeta osobama poput Dželjalja Svečlje koje imaju patološki strah od svega što se ne uklapa u, kako je dodao, ''njihovu velikoalbansku ideologiju''.

''Do danas se na Kosovo i Metohiju nije vratilo 212 hiljada interno raseljenih Srba, upravo zato što je južna srpska pokrajina zatrovana virusom šovinizma i mržnje, čiji je jedan od propagatora upravo Svečlja. Videli smo u brutalnom napadu jednog od Svečljinih fanatika na srpskog maturanta u Kosovskoj Mitrovici po kojim principima funkcioniše ta njegova 'multietnička policija', a tome, nažalost, još direktnije svedoči i 20 odsto Srba koji su bili prinuđeni da napuste Kosovo i Metohiju podstaknuti njegovim poimanjem otvorenog društva'', naveo je Petković.

Samoproglašeno ''Kosovo'' je otvoreno taman toliko, kako je dodao Petković, da svi koji ne podržavaju Kurtijevu i Svečljinu politiku mržnje mogu da ga slobodno napuste.

''Ideoligija čiji je Svečlja simbol poražena je 1945. godine, i jedino mesto gde ona još pokazuje znake života jeste upravo ono kojim privremeno upravljaju čuvari i promoteri velikoalbanske ideje'', dodao je Petković.

Svečlja je ranije danas na Fejsbuku ponovio optužbe da Srbija diskriminiše Albance u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, pa i da sprovodi etničko čišćenje, navodeći, pored ostalog, da nijedan Albanac nije primljen na konkursu srpske policije u opštinama u tom delu Srbije.

Autor: A.A.