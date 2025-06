BATINAŠI TUKLI GLASAČA NA IZBORNOM MESTU U ZAJEČARU Čovek je krvav, ovo su lica nasilnika! (FOTO)

Beretke su u Zaječaru napale i šamarale jednog sugrađanina.

U napadu su učestvovali i bajkeri, hteli da mu otmu listić (poziv za glasanje), raskrvarena mu ruka.

Snimljeni su batinaši koji su tukli nesrećnog čoveka koji je samo došao da glasa, a pre toga nasilnici su šutirali izbornu komisiju.

Čovek koji je napadnut je pokazujući posekotine, novinarima rekao:

- Izašli smo da glasamo, napali su mene i ženu. Ušao sam u dvorište, napali su me berete i sa motorima oni. Napali su me zbog listića. Stariji sam čovek imam 70 godina, a oni me šamaraju i tuku! - rekao je pokazujući krvave ruke. Udario me je šamarom, rasturio me. Šta ga briga za koga ja glasam. Ovo stvarno nema nigde.

