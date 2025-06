(UŽIVO) IZBORNA NOĆ NA TV PINK I PINK.RS! Kojčić: Srbija je podeljena na većinsku demokratsku i na onu koja hoće nasiljem da dođe na vlast

Biračka mesta u Zaječaru i Kosjeriću gde se danas održavaju redovni lokalni izbori na kojima će biti birani odbornici skupština ove dve lokalne samouprave, otvorena su jutros u 7.00. Birališta su se zatvorila u 20.00 sati, do kada je trajala i izborna tišina.

Na izborima za odbornike Skupštine grada Zaječara učestvuje osam lista, a za odbornike Skupštine opštine Kosjerić tri liste.

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, rekao je da je veštački izazvana tenzija na lokalnim izborima, dodaje da su neki ljudi pokušali da naprave haos i nagovore ljude da promene svoje odluke pri glasanju.

- To je bilo očekivano kada znamo za "pumpanje" koje se dešavalo ovih dana. Neki su predstavljali ove izbore kao sudbinsko pitanje, sad ili nikad. Ako sada ne pobede, onda ništa nisu uradili. Bilo je jako medijsko pumpanje, pa su i nevladine organizacije pokušavale unapred da proglase krađu izbora - rekao je Krstić.

Krstić je upitao zašto je policija dozvolila bugarskim bajkerima da uznemiravaju građane.

Prema njegovim rečima, vrsta rasističkog i fašističkog odnosa prema određenim društvenim krugovima se na određene aktiviste prenosi kao neka infektivna bolest.

- To što oni sebi dozvoljavaju je kriminal... Ne može policija da zaštiti svakog penzionera, ali mogla bi bugarskim bajkerima da ne dozvoli da uđu u grad - kazao je Krstić i dodao da su stariji ljudi osetljiviji i da se uznemire kada čuju vuvuzele i turiranje.

Kako je rekao, ovako nešto se do sada nije desilo nikada u Srbiji.

Politički filozof Dragoljub Kojičić rekao je da su oni manifestovali kao svoju ideologiju, laži i spinove, još od samog pada nadstrešnice.

- Osim tog fabrikovanja laži, čime se sistematski koriste, oni su svesni od početka da ne mogu da dobiju na regularnim izborima jer ih građani neće. Njima je jasno da im strmoglavo ide podrška u srpskoj javnosti, pa im je potreban bilo kakav rezultat - rekao je Kojičić.

Kako kaže, sredstva koja koriste pokazuju kakvi su njihovi ciljevi.

Kojčić je rekao da je neverovatno što nisu evidentirana dešavanja i ponašanje opozicije u Kosjeriću i Zaječaru od strane posmatrača.

- Oni nemaju nikakav program, da imaju išli bi sa njim i objašnjavati građanima da će napraviti boljitak. Šta će toliki broj ljudi koji nisu iz Kosjerića u Kosjeriću - upitao je Kojčić.

Prema njegovim rečima, opozicioni mediji su izveštavajući o izborima imali euforiju na početku, a onda im je raspoloženje opalo.

- Njihova caka je da se proglasi pobeda, a ako pobedi SNS da se onda vlast optuži za krađu izbora - pojasnio je Kojčić.

Kako je rekao, ovaj pokret sve čini obrnuto od onog što je rekao.

- NIje cilj da oni dobiju neke glasove, već da se sruši sve što liči na vladavinu prava u Srbiji - naveo je Kojčić.

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost, rekao je da očekuje apsolutnu pobedu u oba grada.

Kako je naveo, danas su u nekim momentima blokaderi mislili da će pobediti i dodao da su brojke te koje su najrelevantnije.

- Ne možete vi da pobedite volju građana koja je pokazana na izborima - kazao je Obrknežev.

Prema njegovim rečima, SNS utiče na birače samo i isključivo svojim rezultatima.

Zoran Anđelković, rekao je da su oni u toku izborne ćutnje imali političku kampanju u oba grada, i to nije samo pitanje provokacije, već je direktno kršenje zakona.

- Oni su želeli da zastraše narod da ne izlazi na izbore, da zastraše sve one koji nisu za njih. Da naprave atmosferu haosa i pokušaju da naprave ratno stanje danas u Zaječaru - rekao je Anđelković.

Kojčić je rekao da opozicionari sa blokaderima vrše negativnu kampanju da blokiraju vladajuću koaliciju.

- Sve ovo ostalo to je parada, pozorište koje traje iz koga će se izroditi nešto na strani koja će biti nezadovoljna izbornim rezultatima - rekao je Krstić.

Krstić je upitao šta će tamo bugarski ili bilo koji drugi bajkeri.

- Dolazak bajkera koji turiraju je uznemiravanje građana - naveo je Krstić.

Anđelković je rekao da njima smeta što je neko sedeo kod svog prijatelja u privatnoj kući. Dodaje da je najstrašnije to što su došli bugarski bajkeri i što su zastrašivali ljude.

- To je nešto što je najstrašnije. Nemaju pravo, to je izborna propaganda i kampanja, oni to nemaju pravo da rade na dan izbora. A oni su ne samo to radili, već su i pretili drugoj strani kako ne bi izašli na izbore - rekao je Anđelković.

Govoreći o činu Marinike Tepić, Anđelković kaže da nju nije sramota da laže i da je ona Šolakov portparol.

Obrknežev je rekao da oni ne znaju ni šta znači politika niti šta znači stranka. Dodaje da je njihovo ponašanje nezamislivo.

- Zamislite da su kojim slučajem oni vlast, kako bi se oni ponašali u demokratskim izborima. Ovo je čist primer prave anarhije - rekao je on.

Kako kaže, da oni nekoga fizički zaustave da glasa, pa to je potpuno nezamislivo. Ističe da apsolutno veruje da će se tiha većina pokazati i za Zaječar i za Kosjerić.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, kazao je da što se tiče dešavanja u Zaječaru i Kosjeriću jesmo videli pravo lice blokadera.

- Za sve za šta su optuživali drugu stranu, to su oni primenjivali - naveo je Milovanović i dodao da su oni dovezli crne džipove.

Milovanović je naveo da su došli i blokaderi koji su kontrolisali sela.

Prema najnovijim informacijama iz Zaječara, ispred štaba SNS je mirno, a deo blokadera i opozije se premestio na Trg, bučni su i nema ih mnogo.

Nakon što je emitovano donošenje izbornih materijala Milivojević je rekao da se već zna kako će sada opozicija reagovati i šta će sledeće pokušati da uradi.

Nakon vesti da blokaderi prave haos u Kosjeriću Kojčić je rekao da je činjenica da je par hiljada ljudi koji su tamo došli to učini s razlogom.

- Oni su došli iz dva razloga, prvi je pritisak na građane, drugi je pritisak na institucije - ocenio je Kojčić.

Kako je rekao, i ovo nasilje je deo izbornog procesa i sve je to deo nasilja nad izbornim procesom.

- Stvar je jasna, Srbija je podeljena na demokratsku stranu i na onu nedemokratsku koja nasiljem hoće da dođe na vlast - kazao je Kojčić.

