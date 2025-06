'OVO JE SAD BILO I NIKAD VIŠE, NE PONOVILO SE' Oglasio se Vučević nakon pobede SNS u Zaječaru i Kosjeriću: Ovakva atmosfera nije bila ni devedesetih

Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević obratio se javnosti nakon jučerašnjih lokalnih izbora u Zaječaru I Kosjeriću.

On je na samom početku obraćanja istakao da onakav pritisak na glasače od strane blokadera foteljaša i opozicije nikada nije viđen.

- Čestitam građanima ove dve lokalne samouprave na odluci, na ostvarenom biračkom pravu, na glasanju u nedemogratskim uslovima i ambijentu, ambijentu koji nikad do sada nismo videli u Srbiji, ni devedesetih, nismo imali ono što smo juče imali. Okupacija, uzurpacija, onemogućavanje građanima da ostvare ustavno pravo. To je bio vrhunac onoga što se dešavalo. U toku kampanje nismo imali pravo kao drugi učesnici da se okupljamo, da ne budemo izloženi napadima, progonima, da se onemogućava redovan izborni rad, da ne smemo da idemo u kampanju od vrata do vrata. Napadnuti su od strane onih koji su vodili blokaderske liste. Najgrublje kršenje izborne tišine, nezabeleženo u Srbiji, nikada se nije dešavalo ovo što su oni radili. Čista politika i propaganda u momentu kada je predviđeno da ne smeju da preduzimaju takve aktivnosti. Postoji ozbiljna dokumentacija, verujem da će posmatrači obavestiti sve i opštinske izborne komisije, RIK i ODHIR, da vide svi šta se dešavalo od strane onih koji provode blokade i teror -rekao je Vučević.

Vučević dodaje da je ovo velika pobeda za SNS uzevši u obzir uslove u kojima se vodila kampanja.

- Čestitam našoj stranci i listi na velikoj pobedi u gotovo nemogućim uslovima. Za SNS ovo je sjajan rezultat i mislim da smo ostavrili velike pobede u uslovima kakvi nikada nisu postojali. Postojale su svakakve opstrukcije, zastrašivanje i napadi. Velika pobeda je u gradu Zaječaru gde je lista Ne damo Srbiju Aleksandar Vučić osvojila 14.199 glasova odnosno 47,12 odsto od ukupnog broja glasova, što je 27 mandata od 50, znači apsolutna većina. Druga lista "Promene u koje verujemo" je dobila 34,22 odsto, "Ujedinjeni za spas Zaječara" 4 mandata i to su jedine tri liste koje su prošle cenzus. Ovo je za nas veliki razultat na ogromnu izlaznost, 63,64 odsto. Mi smo dobili 4000 glasova više nego što smo imali na lokalnim izborima 2021. godine -rekao je Vučević i dodao:

- Što se tiče Kosjerića, tesna, ali slatka i čista pobeda naše liste. Svih 29 zapisnika potpisanih od svih koji su učestvovali u izborima. Ona je sa ne velikom razlikom, ali to je demokratija. Rezultati, gde je izlaznost nestvarno visoka bila 7490 građana je glasalo, 84,19 odsto. Lista koalicija "Ne damo Srbiju" je dobila 50, 01 odsto. Ujedinjeni za Kosjerić 49,32 odsto. Mi smo naš rezultat sa izbora 2023. godine popravili za 700 glasova. Čestitam građanima Kosjerića na upornosti da ostvare svoje ustavno pravo. Ne mogu da kažem u fer atmosferi. Policija je bila maksimalno tolerantna. Za nas je izborna volja svetinja. Mi nismo ni naučeni da radimo drugačije, niti želuimo da se ponašamo kao neki koji su proglasili pobedu nakon 20 odsto izbrojanih glasova, a oni potpisali sve zapisnike -rekao je Vučević i dodao:

- Što se tiče Zaječara čista pobeda, velika razlika, ponosan sam na sve aktiviste, nismo nikog vređali, napadali, nismo išli na tuđe stranačke prostorije. Velika pobeda i očekujem da vidim kako će ODIHR reagovati, svih onih koji prate izborne procese. Očekujem i da se procesuiraju svi oni koji treba. U ovakvoj atmosferi nećemo da idemo na izbore ni u Negotinu ni u Mionici, ne ponovilo se. Ovo je zaista neoprostivo i neodrživo. Izdržali smo junački, hvala građanima na strpljenju. Izvući ćemo pouke unutar stranke iz ovih izbora. Naši ljudi koji će biti odgovorni u tim opštinama, velika odgovornost u narod i sa narodom -rekao je Vučević.

O Vučićevom pozivu na dijalog

- Video sam objavu predsednika Vučića, on je državnik, predsedenik Srbije, svih građana i onih koji su ga birali i onih koji su glasali i zbog toga je i njegova odgovornost i legitimitet najveći. Nakon burnih događaja pokušava i trudi se da smiri tenzije i vrati u polje društvenog dijaloga. Što se tiče SNS mi nemamo tu obavezu da budemo na poziciji na kojoj mora da bude predsednik države ali mi podržavamo njegov predlog. Na najnormalniji način smo dočekali rezultate. Podržavamo ono što je predsednik rekao, daj Bože da se sve vrati u normalan društveni dijalog i kolosek -rekao je Vučević.

O jučerašnjem nasilju

- Mislim da pratim od prvih izbora sve, još kao gimnazijalac, ovo nikad nisam video, ovo što smo videli juče ali i prethodnih dana. Nema pada nadstrešnice, nema priče koja se zloupotrebljava, imali ste najavu onoga što nam se dešavalo juče. Imali smo napade na naše kol centre u junu, napade na štabove, aktivniste, ovo je samo kulminacija svega što smo videli na prethodnim izborima. Građane sprečavaju da glasaju, imali ste bajkere koji turiraju ispred biračkih mesta, psuju ljude koji ulaze da glasaju, iammo neke ratne veterane... Neverovatne stvari. Oni koji su proklinjali Srbe u Krajini, negativno pričali o Srbima na KiM, juče su sa zadovoljstvom stavljali balvane na puteve. Očekujem da oni koji su kršili zakon, odgovaraju. Ono što je juče policija istrpela, to nigde u svetu nema. Imate tačno kako su blokirali biračka mesta. Dobro je da imamo pobrojano sve što se dešavalo, pa ćemo sačiniti izveštaj i obavestiti javnost -rekao je Vučević.

