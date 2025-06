'NAJVEĆI ČIN IZDAJNIČKE POLITIKE I JASNA PORUKA' Vučević: Među blokaderima nema patriotizma, to je očito (VIDEO)

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević poslao je poruku onima koji iz kako kažu patriotskih razloga idu na proteste, ocenjujući njihov čin kao izraz izdajničke politike.

- Zamislite da vređate Srbina iz Republike Srpske ili BiH…- napisao je Miloš Vučević na svom instagram nalogu i dodao:

- To je najveći čin njihove izdajničke politike a takođe je i jasna poruka onima koji protestuju iz tobože “patriotskih razloga”.

- Među blokaderima nema patriotizma, to je očito- piše u objavi Miloša Vučevića.

- Ovo što me nervira kad vidim da vređaju naše i vas između ostalog zato što su poreklom iz nekih drugih krajeva. Ljudi to je najbolji čin njihove izdajničke politike zamislite vi da vređate Srbina iz Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine. Kako to možete da radite, a mašete nam srpskim zastavama i tobože ste patriote. Sram vas bre bilo. Sve izdajnik do izdajnika i takva bi bila politika. Posebno šaljem poruku onima koji iz tobože patriotskih razloga idu na proteste. Prevariće vas, najgore će vas prevariti. Kada bi se dočepali vlasti revolucionari vladali bi anarho - levi liberali vas bi počistili i zabranili. Priznali bi Kosovo istog trenutka, uveli sankcije Ruskoj Federaciji istog trenutka i odrekli se Republike Srpske istog trenutka. Vi bi onda imali utisak da ste prevareni i zloupotrebljeni. Nemojte da verujete ovima koji se prave trikovima i lažima i obmanama i uništavaju državu sedam meseci- rekao je Vučević.

Autor: Jovana Nerić