VUČIĆ: Dve velike posete u septembru, idem u NR Kinu i Japan, srešću se s carem! Velika stvar za dovođenje stranih investitora!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas govoreći za Javni servis da će svi koji su činili krivična dela odgovarati za svoje postupke.

- Pucano je na prostorije SNS u Vrnjačkoj Banji a lice je Ivan Mladenović, reč je o učesniku svih protesta, lice koje se slikalo sa svim liderima protesta, priveden je i odgovaraće za sva učinjena dela, ovo su očajnički potezi onih koji to ne mogu da prihvate i uradiće još neko siledžijsko delo na Vidovdan, rekao je danas predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

- Vreme za odgovornost dolazi i to je najbolja vest za građane Srbije, rekao je predsednik naglasivši da će odgovarati svi koji su urušavali institucije u državi poput univerziteta ali i samog javnog servisa - RTS.

Kad je reč o pucaču iz Vrnjačke Banje, predsednik je rekao da blokaderi spremaju još siledžijskih dela i to baš na Vidovdan kada treba da pokažemo slogu i da saborujemo. Dodao je i da veruje da će se danas doći i do snimaka a ne samo fotografija šta se dešavalo po Vrnjačkoj Banji kad je pucao, koliko je to bilo jezivo.

- Recite mi da li bi bila prva i glavna vest kod vas da je neko iz SNS pucao na prostorije blokadera, sramota je ovo što radite a kad ste bili blokirani svi smo bili uz vas, rekao je Vučić dodavši da je sramota da se učestvuje u rušenju zemlje.

Pojasnio je građanima i da studenti nisu u blokadi jer niko njih nije blokirao nego su oni blokaderi koji blokiraju život u Srbiji i ne daju deci koja hoće da uče - da uče.

- Budućnost je na drugima, onima koji danas imaju desetke, devetke, nije budućnost Radomir Lazović koji studira 30 godina, a nisam budućnost ni ja

- Kako je obojena revolucija propadala, tako je naša ekonomija počela da raste, rekao je dodavši da je prvi put sada zadovoljan PDV-om.

- Zemlja raste, zemlja napreduje, pokušaće blokaderi da naprave još neko siledžijstvo a ja ću pokušati da vratim investitore u zemlju, da na našu zemlju gledaju kao nekad, dodao je predsednik.

O Alimentacionom fondu, stambenim kreditima, EXPU i Juseinu Boltu

Predsednik se osvrnuo i na tri veoma važne teme - promociji EXPO 2027 - spektakularnoj, kako je rekao, jer je danas u Srbiji Jusein Bolt, najveći atletičar današnjice, što je velika stvar za zemlju.

Druge dve su dva veoma važna zakona koja su usvojena u Skupštini protekle nedelje a to je Zakon o Alimentacionom fondu i jeftinim stambenim kreditima za koje vlada veliko interesovanje.

- Danas putujem u Emirate, ali čim se vratim posetiću neke od mladih koji su uzeli stambene kredite u njihovim stanovima, rekao je Vučić.

