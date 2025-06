UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Predsednik Vučić iz Abu Dabija: Šeik Mohamed je lično došao po mene u hotel, ukazao je veliku čast našoj zemlji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u radnoj poseti u Abu Dabiju od utorka 17. juna gde je sa prvim čovekom Ujedinjenih Arapskih Emirata razgovarao o važnim temama, a jedna od njih je i Ekspo 2027.

Vučić je rekao da je susret sa šeikom Mohamedom bin Zajedom veoma značajan i da je mnogo toga naučio.

- On je jedini čovek u svetu koji je razgovarao sa svim najvažnijim ljudima, od predsednika Amerike, Rusije, vezano za krizu u regionu, Bliskog istoka. Govorili smo o geopolitičkoj situaciji. Razmenili smo mišljenja i dogovorili važne stvari za budućnost u našoj bilateralnoj saradnji. Nadam se da će uskoro prestati sukob na Bliskom istoku. To bi bilo važno i za nas jer cene nafte su takve, da ako sve ostane isto, morali bi u petak da povećamo značajno cene naftnih derivata, nadam se da će se nešto dogoditi u narednih 48 sati i da ćemo uspeti da sačuvamo stabilnost i u našoj zemlji - kazao je Vučić.

Vučić je rekao da imamo saradnju u mnogim oblastima.

- Što se tiče naše bilateralne sradnje, imamo široku saradnju u različitim oblastima, poput Beograda na vodi i drugim sferama života. Danas smo pokrenuli i saradnju u oblasti veštačke inteligencije. Moramo vojnički da snažimo da bi mogli da očuvamo mir i stabilnost, ne ugrožavajući nikoga, ali da odvratimo svakog ko bi pomislio da bi Srbija mogla da bude lak plen u današnjem svetu nestabilnosti i nepoznanice šta nas čeka. Razgovarali smo o potencijalnoj vojno-tehničkoj saradnji. I ranije smo imali dobru saradnju, sada verujem da je podižemo na viši nivo. Nadam se da ćemo biti poznati partner i našim domaćinima. Sredinom septembra bi trebalo, petak ili subota, 12. ili 13, ili 19, 20. imati veliku vojnu paradu u Srbiji, to će biti nešto što ljudi u regionu nisu mogli da vide. Pokazaćemo ono što građani nisu mogli da vide i ono što smo nabavili i uveli u naoružanje vojske Srbije - naglasio je Vučić.

Vučić je rekao da su razgovarali o ekonomskim projektima.

- Imamo bezbroj različitih aranžmana koji su povoljni po Srbiju. Verujem da će nam uvek i ubuduće biti od velike podrške i pomoći. Upoznao sam ga sa situacijom u našoj zemlji, regionu, situaciju na KiM i drugim ptianjima i verujem da je razumeo i shvatio poziciju Srbije. Imali smo zvanični deo, gde su bile delegacije, koji je trajao kratko, najviše smo obavili razgovore u četiri oka. Posebno sam srećan, prvi put je došao u hotel po svog gosta lično, ušao u hotel, lično me vozio u svom automobilu do svoje palate, vratio me svojim kolima do hotela, to je ogormna čast za Srbiju, nije čast samo za mene kao predsednika. Možete da budete ponosni, hvala na gostoprimstvu. Mnogo toga sam čuo i naučio, nadam se da ćemo imati mir, jer ovako cene nafte odoše u nebo - kazao je Vučić.

Pitanja novinara

EXPO

- Razgovarali smo i o tome, Emirati će biti istaknuti predstavnik na EXPO i želeće da prikažu svoju zemlju na najbolji način. Siguran sam da su svojim savetima do sada pomagali i pomagaće. Ukazali su nam kako i na koji način da vodimo računa. Molio sam da nam pomognu, ako ne možemo Diznilend da platimo, da nam pomognu u dovođenju tematskih parkova i to je za nas od velikog značaja. Ne samo tu, imaćemo podršku u drugim stvarima - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, razgovarali su i o energetici, a večeras će sa šeikovim saradnicima nastaviti te razgovore.

- Time što ćemo da gradimo, uz sve probleme, i Bistricu i Đerdap, solare, vetro parkove, i one koji će da ostavljaju struju u Srbiji. Možemo da razgovaramo i o njihovom iskustvu sa nuklearnom elektranom. Mislim da to sa Korejcima rade i želimo posebno da razgovaramo sa tim iskustvom i značiće nam za električnu energiju. Pokrivamo oko 83, do 85 odsto, sopstvene potrošnje ali ćemo za 10 godina pokrivati do 60 odsto. Imate pojedine zemlje koje su bile i neto i bruto izvoznici energije i danas zavise od uvoza - izjavio je Vučić.

Autor: Pink.rs