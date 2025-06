Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić stigao je u posetu šestočlanu porodicu Rankov iz Novog Kneževca. Porodica Rankov je posredstvom Programa podrške mladima za kupovinu prvog stana rešila svoje stambeno pitanje.

Domaćin je predsedniku pokazao kuću, a Vučić se interesovao koliko godina će otplaćivati i kolika je prosečna kamata.

- Lepo je mesto gde je kuća, lep je komšiluk, i vole vas ljudi u komšiluku. I imate četiri anđela - rekao je predsednik kroz smeh.

Predsednik kaže da je ovo za njega najveća sreća, i da je posebno srećan što se skućila ovako velika porodica. Dodao je da je doneo poklon za useljenje koji će posle predati.

Porodica Rankov se zahvalila predsedniku na poseti i na svemu što je uradio za narod Srbije, kao i za njihovu porodicu.

- Da nije bilo ove odluke države, mi ne bi mogli da se skućimo -rekli su.

- Imate četiri anđela vidim. Dobro, ovo je mnogo lep kraj, lepo ste se skućili -rekao je Vučić.

Istakao je da je najveće interesovanje za ovaj kredit u Beogradu, tačnije kod mladih ljudi koji iz drugih krajeva dolaze u prestonicu da studiraju i rade.

- Beograd i Novi Sad najviše, pa onda Niš i Kragujevac. Najveće interesovanje je za 33 do 35. Čak 1440 ugovora je potpisano, a 1836 je u proceduri. Preko 5500 je izrazilo interes i prikupljaju dokumentaciju. Ja molim ljude da požure i da skupe sve, mi već pripremamo novac za narednu godinu. Osam banaka je ušlo u taj program, ne mogu sve banke da daju tako povoljne kredite, mi kao država to moramo da subvencionišemo -rekao je predsednik.

Gordana je postala rekorder 2023. godine, rodila je četvoro dece u jednom danu, kazao je Vučić novinarima.

- Biće lakši život u novoj kući. Dugo smo bili podstanari, ovo nam puno znači - rekla je domaćica.

Vučić je istakao da porodica dobija od države sve što je potrebno, ali i da su njihovi troškovi veliki, i da država mora dodatno da pomogne, posebno što jedno dete ima zdravstvene probleme.

- Koliko god da računate, a to su neverovatno velika ulaganja koja će država morati da pruži, ali kada pogledate četiri anđela, nema toga što vredi toliko. Uvek sam bio za kapitalizam, da koliko zaradiš, toliko i potrošiš. Da funkcionišemo kao u Americi, sve čisto kao suza. I imali smo izvršne postupke gde su izvršitelji dobili ulogu, u vreme bivšeg blokaderskog režima, smatrajući da je to normalno. Međutim, ja bih da promenimo Ustav u narednom periodu, u kome bismo garantovali da izvršenje možete da provodite na svemu osim na porodičnoj kući ili stanu, da ne možete da izbacujete decu iz kuće. Ako to sprovedemo, mislim da bi siromašniji ljudi bili srećni, da bismo im sačuvali sigurnost za njih i njihove porodice. To bi bila velika velika promena - naglasio je Vučić.

Kaže da je veoma važno da ne moraju više roditelji biti jemci za kredit, već i treća lica.

- Pozivam sve mlade ljude da uzmu kredit za svoje stanove kako bi se ranije osamostalili i kako bi isplaćivali nešto svoje, a ne kako bi plaćali drugima i to skupo. Mi smo uvek spremni da pomognemo, a to što da rezultat je dovoljno samo smanji negativni prirodni priraštaj. Neće ljudi u gradovima, soliter je mesto gde neće ljudi da imaju više od dvoje dece. Što smo bogatiji, ljudi žele manje dece. Moraćemo da insistiramo na nekim drugim vrednostima da podstaknemo ljude. Tamo gde smo najbogatiji natalitet je najmanji. Stari Grad, Vračar, Savski venac. Tako da nije do novca, sve smo preduzeli, i sve mere koje smo davali. Za vantelesnu smo dali neograničen broj. Ali valjda dobar i lagodan život dovodi do toga da mnogo više brinemo o sebi, a manje o potomstvu. Ne postoje mere u svetu koje lako daju rezultat. Onda bi svi to radili. Ja sam sa Katalin Novak pričao o tome, ona je pokrenula to u Mađarskoj, uspeli su nešto, ali ne dovoljno. Mi danas imamo veći natalitet nego Albanija, ali i dalje je loše. 2,18 je potrebno za prostu reprodukciju, a mi smo ispod 2 -rekao je Vučić.

Predsednik Vučić ističe da je baš zato srećan kada vidi ovako velike i lepe porodice.

- Svaka je lepa na svoj način, ali kada je puna kuća i kada se čuje smeh i radost, onda vam je puno srce.

Nakon posete porodici Rankov, Vučić se obrati medijima

Vučić kaže da je porodica Rankov kroz stambene kredite za mlade rešila problem, i da je država pomogla da se mali deo prevremeno otplati.

- Pozivam sve mlade ljude još jednom da to iskoriste. Nema države na svetu koja daje takve uslove. Videćemo i sledeće godine još 5500, ali moramo da završimo sada, da spremimo budžet u septembru. Kao što sam rekao, planiramo da uvedemo izmenu u radu izvršitelja, da više ne mogu da oduzimaju porodične kuće. Naši siromašniji građani su bili izloženi nečemu, ne krivicom izvršitelja, ti ljudi rade svoj posao. Ali to ne može biti porodična kuća ili stan, to moramo da zaštitimo. Verujem da će ljudi biti zadovoljni time što predlažemo - rekao je predsednik.

O pritiscima na sudstvo, koje je između ostalih vršio i napadač na novinarku Draganu Ćendić, Vučić kaže da je jasno ko tu vrši pritisak.

- Dođu ispred suda, pa onda bude ajde presudi kako mi mislimo da treba, ili ćeš biti pretučen. Pa ko tu vrši pritisak. Uopšte nisam kritikovao nikoga za odluku zbog Kosjerića. Nego kako si mogao majčin sine da pustiš zlikovce koji su tukli majku dvoje dece, samo zato što je radila svoj posao i reč im nije rekla. Kako si to mogao da uradiš - zapitao je predsednik.

Kaže da se ne žali za ponavljanje glasanja na jednom biračkom mestu u Kosjeriću, i da se rezultat neće promeniti.

- Ali ovaj drugi slučaj, majčin sine, ti si ogledalo države. Nije to samo predsednik niti predsednik Vlade, već i sudija i tužilac. Država se zalaže za zaštitu žena, a ti promovišeš batinanje žena. Joj koliko je tih, nabeđenih i mnogo mudrih se pojavilo revolucionara da dobiju mikrofon, majko rođena. Koliko će vremena biti da se stvari vrate u normalu - zapitao je on.

Zahtev Dragana Šolaka da se zabrani rad SNS, Vučić kaže da nije zabranjena nijedna blokaderska stranka koja je isporučivala Miloševića, niti one koje nisu uradile ništa kada je Priština proglasila nezavisnost.

- Nismo zabranili ni stranke koje su provodile ekonomski genocid nad našim narodom i 500.000 ljudi ostavili bez posla. Sproveli sve kriminalne privatizacije. Neće biti ni takvih slučajeva ni u budućnosti. Ali to govori o očaju blokadera, najgorih u našoj zemlju, koji su već uništavali našu zemlju. Kada nemate ideju niti plan onda morate da zabranjujete i tučete. Otkriću vam jednu tajnu. Od pre mesec dana vidim prozor kako da SNS dobije izbore u Beogradu. Mnogo vremena mi je trebalo da vidim ugao kako da dobijemo te izbore. Godinu dana nisam mogao da vidim lako taj ugao, a sada mi se otvaraju prozori, prvi put to vidim, kako ćemo da dobijemo i te izbore. Ja neću biti predsednik, u skladu sa Ustavom, neće biti takvih ustavnih promena, ali prvi put su mi pružili priliku da razmišljam o političkom uglu kako da se to reši za dve godine - kazao je on.

Šolak traži zabranu, a njega na kraju zabraniše na mestu direktora, istakao je Vučić.

- Do juče nas ubeđivali da on nema veze sa novinarstvom, a sada nam kažu da će propasti slobodni mediji u Srbiji. Ona Maja Sever, kako se zove... Belosvetski kriminalac, a sada je postao sunce slobode - istakao je Vučić.

Predsednik je rekao da se mnogi prave glupi, iako nisu toliko glupi, i da nije optužio studente da su izručili Miloševića, već blokadere.

- Od Alimpića koji im je sinoć držao časove, tada je bio gradonačelnik ili zamenik gradonačelnika. Zamislite stručnjaka, nijedne izbore nije pobedio, i tako dalje, pa ih on obučava kako oni nas da pobede na izborima. I Pajtić bio na vlasti, i Zelenović, svi bili. Sve im ista ideologija, ogoljena antisrpska ideologija. To nije pitanje Miloševića, već isporučivanja predsednika Srbije nekoj drugoj zemlji. I ja lepo kažem blokaderi, a oni kažu optužio studente. Kako ih nije sramota da lažu. Za mene su blokaderi svi. To su i profesori delimično, delimično predstavnici određenih stranaka. Dakle moja izjava je tačna. Današnji blokaderi isporučili su Miloševića, doprineli raspadu SCG, i ćutali kada su nam palili manastire i kada je Priština proglasila nezavisnost. I ništa nisu preduzeli da se takva situacija promeni - naglasio je on.

Autor: Iva Besarabić