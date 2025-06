UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Vučić se obraća nakon dodele ugovora o radu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas ceremoniji uručenja ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o Žarku Koraću rekao da je istina da ne sme da izađe na predsedničke izbore, jer to po zakonu ne sme.

- Ja poštujem Ustav, tako da ne mogu da izađem na izbore. Taj ne može ni da igra tu utakmicu, tako da je nešto pomešao taj čovek. Neću da nipodaštavam Vidovdan, on je važan i značajan. Razumem da želi da nipodaštava... Što se tiče Murata, on je vodio vojsku, bio sultan, vojskovođa, a jedino mi se čini da je tu Jovo baić pobrkao osnovnu stvar. Nije valjd aumislio da je on Obilić. Ja vidim samo one koji bi bili na drugoj strani. I po svim njihovim programskim opredeljenjima. Bakić i njegove alegorije i metafore su jadne, ne bih ih više komentarisao - rekao je Vučić.

Đorđe Vukadinović nikada nije radio istraživanja, on samo sedne i izmisli, rekao je predsednik.

- Avaki put će da izmišlja, oni to ne rade. Ja prihvatam, ja imam sve jedinice, oni sve petice. Tako je do svaka tri meseca pre izbora, a onda 15. dana pred izbore SNS se digne. Pa im je kao čudno. Nije ništa čudno nego je samo lagao sve vreme. Ti ljudi misle da kada nešto slažu, čjudi imaju više elana, a nije tako - rekao je predsednik.

Ja sam juče rekao, i ministarstvo odbrane je shvatilo moju naredbum, ali tu ima još ustanovaa koje to moraju da potpišu, rekao je Vučić.

- od sinoć sam izložen velikim pritiscima i iz spolja i izmutra. Svi bi da lome kičmu Aleksandru Vučiću. Sada su krenuli pritisci da se puštaju ugovorene pošiljke, i pošto sam rekao da ne može, rečeno mi je da će u julu da bude blokada po fabrikama municije. I sada, u narednom periodu, samo uz odluku Saveta za nacionalnu bezbednost nekoj zemmlji možemo da prodajemo oružje. Sa Kiprom ostaje priča oni nama helikoptere, oni nama Nore. Napravićemo belu, sivu i crnu listu - dodao je predsednik.

Isti oni koji su me do juče napadali će da kažu da sam sad ja kriv jer nema plata, dodao je Cučić govoreći o svojoj odluci da oružje neće da se prodaje u narednom periodu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas ugovore o radu najboljim studentima i svršenim srednjoškolcima.

Ova Jungova misao najbolje definiše vašu profesiju. Vi imate ljudsko razumevanje, dodir i podršku. Vi vraćate snagu i nadu pacijentu. Pacijent se ne leči samo skalpelom i lekovima, rekao je predsednik Aleksandar Vučić na samom početku obraćanja.

- Poštovani gospodine ministre, dragi mladi ljudi, lekari, sestre... Lekar je neko ko svojim prisustvom vraća snagu pacijentu, on se ne leči samo lekovima, već pažnjom i poverenje. Vaša borba, vaša potreba da ne pristajete na to da budete prosečni, već da budete najbolji. Takvi ćete uvek morati da budete u ćivotu. Neće biti kako, jednostavno, biće teških trenutaka iz objektivnih razloga. Na vama će da bude teret. Nekoliko puta sam govorio o odgpvornosti koju sam osećao kada sam primio stipendiju, a vi ste dobili mogućnost da odmah radite - naveo je Vučić.

Predsednik dodaje da ovi mladi ljudi rade jedan od najtežih poslova.

- Ali u tome je i lepota vašeg posla. Svakog dana kada pomognete bilo detetu bilo starcu, osetićete veliku dozu zadovoljstva. Zato vas pozivam da uvek budete takvi, najbolji, najmarljiviji i najposvećeniji - rekao je Vučić.

Država Srbija veruje u vas, u vaš rad i marljivost, kazao je on.

- Želim vam i da imate malo manje posla, a mi ćemo se postarati da vam primanja rastu, da možete da planirate porodice i život u svojoj Srbiji. Hvala vam najviše, čestitam vam i živela Srbija - zaključio je predsednik.

- Hvala najlepše, živela Srbija! - rekao je predsednik na samom kraju obraćanja.

- Radom i posvećenošću možemo da naoredujemo. Hvala predsedniku, ninistartsvu, porodici i kolegama na podršci - dodao je Đorđe Ćojbašić.

- Poštovanu oredsedniče, kolege zdravstveni radnici. Velika mi je čast što imam priliku da započnem svoju profesionalnu karijeru, Srećna sam što mogu da se usavršavam u svojoj zemlji, da dam svoj doprinos zdravstvenom sistemu. Posebno sam srećna što mogu da rastem i napredujem... Ovo nije samo korak ka mom razvoju, već potvrda da mladi ljudi mogu da napreduju i da budu nagrađeni. Hvala što ste prepoznali moj trud i potencijal - rekla je Marija Milanović.

Vučić uručuje ugovore najboljima

Predsednik Vučić je uručio ugovore Filipu Miloševiću, Merjam Selmanović, Nemanji Maletinu, Ani Balenović, Milijani Gačević, Ani Ivić, Aleksi Radovanoviću.

Prof. dr Aleksandar Mitić, dekan medicinskog fakulteta u Nišu istakao je da mu je čast, da u ime medicinskih fakulteta ima priliku da govori na ovoj važnoj svečanosti.

- Na samom početku, želim da uputim posebnu zahvalnost predsedniku Aleksandru Vučiću na njegovoj podršci. Ova inicijativa, da s enajboljima odmah omogući rad širom zemlje, predstava snažnu poruku da Srbija predstavlja veliku podršku svima njima. U trenutku kada se na fakultetima dešavaju poznata dešavanja, danas šaljemo poruku nade, i ulaganje u budućnost - rekao je dekan.

- U takvom vremenu, pokazali ste hrabrost, verno znanje, a to nije bilo lako. Vi ste svetionici naše budućnosti, snaga zdravlja i primer generacijama koje dolaze. Danas prisustvujemo ne samo završetku obrazovnog puta, već početak jedne radne misije - dodao je Mitić.

Zdravstveni sistem je zajednica ljudi koji su spremni da brinu, uče i unose novo znanje, energiju i promene u struci, naveo je potom.

Autor: D.B.