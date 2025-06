U Beogradu će sutra, na Vidovdan, biti održana dva skupa. Jedan ispred Skupštine Srbije, koji je uredno i jedini zakonito prijavljen i zakazan za 16 sati.

Reč je o skupu, na kojem neće govoriti niko od političara.

Sa druge strane, prvi put u istoriji Srbije - organizatori nezakonitog i protivustavnog skupa za Vidovdan unapred pozivaju na nasilje.

Oni su skup najavili za 18 sati, ali taj skup nigde nije prijavijen.

Cilj blokadera za Vidovdan je ugrožavane života ljudi, napad na institucije i konačo - nasilno preuzimanje vlasti, a krajnji cilj uništavanje Srbije, kako bi se Srbi proglasili za genocidan narod i kako bi se priznala nazavisnost Kosova.

U ostvarivanju ovog cilja se ne biraju sredstva već se otvorenonajavijuje nasilje.

- Mi sve vreme poslednjih sedam meseci imamo većinu koja sve radi po zakonu, i imamo manjinu koja pokušava da podrije Srbiju. Prva blokada pre sedam meseci je bila nasilna, a oni građane pozivaju na krivična dela. Svi imaju pravo da iskažu svoje mišljenje ali nasilje nije način, a policija i sve državne institucije će sutra raditi u cilju sprečavanja nasilja- rekla je u Specijalnoj emisisji Zorana Mihajlović, političarka.

Od samog starta je u pitanju neka vrsta blokade.

- Koji put sve ovo gledamo. Ne postoji niko ko može da kaže da je sve ono što se dešavalo da je normalno. Šta je sa tužilaštvom, ljudi hoće da vide pravdu. Ljudi hoće da vide šta se dešava sa onima koji su ljude gađali kamenicama- dodala je Mihajlović.

Da li će država imati snage da spreči nasilje.

- Oni su tu upotrebili trik gde su rekli mi smo nadležni do 21 sat. To je bezobrazluk. Pitanje je kako da pošaljete policiju na taj drugi skup koji nije prijavljen. Direktor policije je poslao poruku da se niko ne igra jer će policija da reaguje i to je bitno kao i poruka VJT jer to do sad nismo imali rekao je Vladimir Đukanović, advokat.

- Država mora da uputi jasnu poruku da će oni koji porave haos ići u zatvor. Ne može više da se toleriše ovaj bezobrazluk. Od fakulteta su napravili svinjac i svi moraju da odgovaraju koji su to uradili. Ovde trebe da odgovaraju profesori i dekani koji posle svega ne bi trebali da odgovaraju i ne bi smeli više da rade- rekao je Đukanović.

- Žele da nas proglase za genocidan narod- dodao je on.

Na Vidovdan se prikazuje film o Škorpionima, a na sam Vidovdan se ne govori o stradanju naroda.

- Iz popisa finansijera vidi se koliko je to para da se dokaže genocid. Toliki milioni se investraju milioni da se dokaže da se desio jedan zločin. Trideset godina se sipaju pare da se dokaže da je bilo genocida- rekao je Nebojša Krstić, marketinški stručnjak.

- Uvek se kaže da su genocid izvršili Srbi, time se peru oni koji su ga stvarno izvršili.Ovo sutra je početak tog njihovog spektakla i zato kažu da mora da se ovo dešava do 12. jula jer tada treba da se desi kulminacija. O tome govori student koji tad nije roođen. Ovo je radni zadatak koji je dobijen od sponzora i finansijera krvave šake- dodao je Krstić.

- Zašto su baš izabrali 28.? to je da pokažu koliko su bahati i Krokodil festival organizuje pisac Arsenijević koji godinama nije napisao ni jednu knjigu,pa mora od nečeg da živi- rekao je predrag Azdejković, urednik magazina 'Optimist'.

- Sve vreme se upire prst u Srbiju. Sa jedne strane kad ih pogledate imate ikonografiju i sa druge strane imamo poruke od Nataše Kandić. Koga vi varate. Oni hoće svima da se podvuku pod kožu i ja polako vidim da su ljudi sve više u fazonu ovi studenti nas lažu- rekao je Azdejković.

- Mi smo svedoci prethodnih godina da je u Srebrenici bio zločin, a ne genocid. Šta se dešava sa jednim delom građana Srbije koji tvrde da je to genocid- dodala je Mihajlović.

- Hrvati priželjkuju da nema Vučića, Srbija nema predsednika koji se svako malo izvinjava, ovo je neki drugi predsednik. Kao što to ne može da se desi u Zagrebu, oni su nacionalistički ostrašćeni. Možemo li mi kao društvo da podvučemo neke crvene linije. Mora da postoji neka institucija koja će da proveri, jer ovde govorimo o deci od 3 do 10 godina koja će biti na toj radionici koju organizuju- dodala je ona.

- Ja ne mislim da hrvatska služba to organizuje iz svoje pameti već to radi za neke veće- rekao je Krstić i dodao:

- Vi vidite da je to jedan sinhrona akcija. Vi vidite i one bicikliste da su to sve bili Kurtijevi lobisti. Da li je to slučajno. Nije, svi su oni iz iste fioke - rekao je Krstić.

- Dobar deo tih žrtava koji su popisani tamo su živi, ondi su negde u Londonu- dodao je Krstić.

- Istorija nas uči da nam Hrvati retko kad misle dobro. Oni pokušavaju da Srbiju spuste tamo gde bi oni želeli da je vide - rekao je Azdejković.

Đukanović je rekao da bi oni želeli da promene i kako kaže, tvrdi da će jednim delom pokušati da kažu kako je Gavrilo Princip terorista. Dodaje da će postati narativ da je Knez Lazar bio potpuno lud i blesav. Kako kaže, oni žele da to promene i da govore o kosovskom mitu i da kažu da je besmisleno verovati u tako nešto i na taj način vaspitavati decu.

- Greška sadašnje vlasti jeste što je školstvo stavljeno po strani i nije se obraćala pažnja na to - rekao je Đukanović.

Kako kaže, vlast će morati potpuno da promeni koncepciju obrazovanja. Dodaje da se na fakultetima dešava da se povraća po zastavi, čak neki žele i da promene zastavu.

Đukanović je rekao da je jako važno naglasiti da su datumi oko Srebrenice jako bitni. 11. jula se nije dogodilo ništa, čak nije bilo ni borbi, a oni su uzeli taj datum jer su oni na taj datum godinu dana ranije upadali u srpska sela.

- Oni su uvek birali naše praznike, i upadali su i ubijali Srbe. To jeste bila genocidna namera. Jedinice Nasera Orlića nisu birali, ubijali su i žene i decu i sve redom. A kada je jedinica Republike Srpske ušla u Srebrenicu, žene i deca su odvedeni na teritoriju sa muslimanskim snagama. Desio se zločin sa njihovim vojnicima i najveći deo stradalih muslimana je bio tokom proboja vojničkog, jer su oni krenuli da se probiju do Tuzle. To su bile bitke, borbe, gde je puno ljudi nastradalo u stroju i borbi - rekao je Đukanović.

MIhajlović je rekla da je ogroman novac uložen u to da se Srbi proglase za genocidan narod. Dodaje da su i ovi ljudi koji na ulici pokušavaju da smene vlast, imaju isto to za cilj.

- U svemu tome kišobran u svemu tome jeste sve vreme nasilje. Strašna je zloupotreba dece. Mi zaista i tu se potpuno slažem, da je Đukanović potpuno u pravu, jer smo naše obrazovanje dali drugima da ga vode i nismo vodili računa šta se dešava u školama - rekla je Mihajlović.

Pregrad Azdejković, predsednik Gej lezbejskog info centra, rekao je da sve što se dešavalo u prethodnom periodu učinilo je štetu celom društvu.

Kako kaže, oni čine štetu, uništavaju društvenu imovinu i čine ekonomski problem za državu. Dodaje da su se sada okrenuli i žele da uništavaju prostorije političke stranke, dodaje da je to jedini način na koji oni misle da mogu da se obračunaju sa SNS-om.

- Oni iz svojih fotelja šalju poruku da neko treba da ide i da pravi nasilje, a oni će da ih podržavaju. Oni šalju poruku da posle 21h ne odgovaraju za ono što će se dogoditi. Oni konstantno šalju poruke otvorenog nasilja - rekao je Azdejković.

Krstić je rekao da je portparol studentski naveo da oni nisu nadležni za ono što će se dogoditi posle 21 čas. Dodaje da je sutrašnji protest prvi od kako postoji demokratija u Srbiji u kome se otvoreno najavljuje nelegalni, protivzakoniti skup na kome će se dešavati nasilje.

- Nikada nije bilo najavljeno nasilje kao što je za sutar najavljeno. To je nešto što nje novitet koji imamo sada. Policija je preventivno delovala i pohapsila neke ljude i oduzela palice, šlemove i biber sprejove. Ja vidim ovde najavu nasilnog delovanja na različite institucije - rekao je Krstić.

Saša Borojević je rekao da onog momenta kada je krenulo da se stišava i da počinju da padaju tenzije, krenuo je rat prema nevladinom sektoru, i da se gase računi i transakcije, da bi tek tada krenula ozbiljna ekspanzija.

- Ovo što sada imamo i te kako ima veze sa ovim brojem ljudi, koji nije mali - rekao je Borojević.

Autor: Jovana Nerić