UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! SPECIJALNA EMISIJA POVODOM NEREDA U BEOGRADU! Brnabić: Srbija je svirala kraj! Dosta je bilo maltretiranja (FOTO)

Beograd je danas ispunjen građanima iz svih krajeva zemlje, koji su stigli da daju podršku ideji jake i stabilne Srbije pod vođstvom predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Sa druge strane blokaderi posle 21 sat započeli su sa nasiljem i krivičnim delima.

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić istakla je da je i sam predsednik Srbije juče najavio šta će se dešavati večeras.

- Ti ljudi nemaju šta d arade osim ovoga. Ovo se večeras završava. to je dobra vest - navela je potom. On je sve vreme na svom radnom mestu, nije se povukao. Ovo kako su oni završili svoj skup je nešto najjezivije što sma ja čula i videla u svom životu - dodala je Brnabić.

- Pozivali su na bratoubilački rat, na nasilje... Ovo su krivična dela, i na nadležnima je da rade - rekla je potom.

Kako je dodala, njima je sasvim jasno da ne postoji način da oni ponovo "napumpaju".

- To su nasilnici, terorističke grupe i njihova borba nema ništa sa vladavinom prava... Njihova borba je sve suprotno tome, puko nasilje - dodala je.

- Vučić se bori za to da se nama na čelo ne stavi taj žig genocida. To je ono gde su ljudi prozreli nasilje, ciljeve, te ljude iz inostranstva... Cilj je destabilizacija - navela je Brnabić.

Oni znaju da je sve propalo, da je gotovo, njima ništa drugo nije preostalo, dodala je predsednica Narodne skupštine.

- Ja krivim tajkunske medije i proffesore, dekane, rektora... Pričao je na skupu za koji je znao da će s ezavršiti ovakvom porukom. To je poziv na rat. Krivim ih jer su mlade ljude dezavuisali i prevarili. Dobili smo bandu koja misli da je jača od države. A država ke bila tolerantna - rekla je Brnabić.

- Svi su frustrirani i besni, okreću se jedni protiv drugih - dodala je ona.

Brnabić je dodala, da je od trenutka kada je izdata naredba, tadakrenulo nasilje.

- Vučić je rekao da će država pobediti, demokratski poredak... Nemojte da pokušavate, to nije način. Imate političke ciljeve, alito nema veze sa tim - navela je Brnabić.

- Nakon ove tuge koju svaka osoba u Srbiji oseća, ovo uništavanje javne imovine. Paljenje, lomljenje, uvek pitanja, odakle vam pravo? Ovo je imovima svih građana Srbije... I oni to rade... Oni su policiju gađali konzervama tune. To je njih neko gađao time... To je hrana - dodala je Brnabić.

Radoslav Milojičić Kena istakao je da blokaderi nemaju ljubavi ni za sebe, a kamoli za Srbiju.

Predrag Rajić je, govoreći o situaciji na ulicama Beograda kaže da na ulicama više nema elementa razuma.

- Ovo je haos - rekao je on.

Nebojša Kristić je potom imao potanje za Martu Kos.

- Pitao bih je da li je ovo nasilje koje sprovode ovi ljudi ono što želi Evropska unija? - dodao je Kristić.

Ovo je postao kancer društva, ovo kamilicom ne može da se reši, ovo je i dalje kamilica, dodao je Krstić.

- Ovo je pokušaj bratoubilaštva - dodao je potom.

Punu podršku dajem policiji, oni rade svoj posao, naveo je Krstić.

- Dobio sam informaciju da je policija očistila Kneza Miloša, da su ih potisnuli i rasterali - dodao je Rajić.

