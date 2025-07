OTVORENA NOVA DEONICA 'MILOŠA VELIKOG' Vučić: Nastavićemo sa velikim projektima! Vlast se osvaja na izborima, pobediće normalna i pristojna Srbija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja auto-puta E-763 "Miloš Veliki“, deonica Preljina–Požega.

11:42

Obraćanje predsednika Vučića

Za govornicu je potom izašao predsednik Vučić, koji je pozdravio kineske prijatelje, okupljene građane i zvaničnike.

- Dragi narode pre svega. Daljine su, ma kako nedogledne, ipak putevi. Da li je ovde Ivo Andrić mislio na neke nedogledne predele, ili istinske krajolike, mi to ne znamo. Ali znam da su bivše staze i bogaze postale najmoderniji auto-putevi u našoj Srbiji. Neka naša lepa mesta izgledala su daleko, a sada je Srbija jaka država koja će se još više modernizovati - kazao je on.

Jače je delo, nego beseda, citirao je Vučić narodnu izgreku.

- Ovo je naše delo! Završena je deonica od Preljine do Požege. Sestre i braćo, kada smo krenuli da gradimo Srbiju, ljudi su mislili da je to kratak posao, ali da budem iskren, sumnjam da se iko nadao da ćemo završiti auto-put do Požege, znajući koliko je Jelica teška planina - kazao je on.

Nećemo se zaustaviti i nastavićemo da radimo, uprkos onima koji ne misle da je dobro da se Srbija gradi, kazao je Vučić.

- U istoriju uvek ulaze oni koji su nešto učinili ili izgradili. Teodor Ruzvelt je rekao: "Znam sve kritičare i one koji dobacuju i pametuju. Ali slava pripada onima koji rade, koji su u ringu, i koji nastavljaju da rade uprkos kritikama. Onima koji donose rezultate". Želim pre svega da se zahvalim mom prijatelju, i on zna, prijatelju i bratu Si Đinpingu. On je 2016, kada su Amerikanci vratili Železaru, a mi grcali u problemima, on je tada rešio problem. I danas kada gube pare, oni čuvaju 5000 zaposlenih u Smederevu, i beskrajno sam im zahvalan za to - istakao je predsednik.

Vučić je dodao da je danas poseban dan.

- Neki u Srbiji ne razumeju. Ja nisam nikada živeo za dan duže na vlasti, ni za tašnu ni za mašnu, već za napredak Srbije, za rezultat. Zato sam danas dragi prijatelji posebno ponosan. Sutra u podne ćemo za ovih 12 godina i zvanično moći da kažemo da smo izgradili više puteva nego u prethodnih 67 godina. Bez vas ništa ne bismo mogli da uradimo, bez vaše snage, energije, bez vaše želje da čuvate državu - kaže on.

Predsednik ističe da su oni koji su napali našu zemlju imali ogroman novac, pomoć stranaca i medijsku podršku.

- Ali jednu stvar nisu razumeli. Srbin u jednom trenutku oseti da mu ruše državu, a Srbin ne da na svoju kuću, na svoj prag, i zato neće uspeti. To je ono što oni nisu razumeli. I pitali su se kako je moguće da smo toliko žilavi, da se odupiremo toj sili. Pa uspeli smo zahvalujući vama, divnim građanima Srbije koji su sve shvatili. I na svakom koraku su krenuli da pružaju otpor - kazao je Vučić.

On je dodao da je ono što se desilo u Novom Sadu sinoć paradigma svega.

- Neke siledžije su prevrtale kontejnere i bacali đubre. A onda su radnici komunalnog preduzeća došli da počiste za njima. Za siledžijama i huliganima. A ovi su im se podsmevali. Za mene su ti radnici, ta dvojica - Dejan Šakić i Kristijan Knežević, junaci našeg doba. Pravi radnici, pravi heroji. Ne može da ih pobedi lažna elita koja misli da je iznad običnog radnika. Radnik i seljak su izgradili ovu zemlju. Oni misle da stranim parama i njihovim medijima mogu da osvoje vlast. Vlast se osvaja na izborima, i ja sada kažem, pobediće normalna i pristojna Srbija. Nećemo stati, nastavićemo da gradimo i radimo - rekao je on.

Vučić je rekao da su sinoć neki ljudi u Vranju blokirali blokadere u kafani, pa ih i fizički napali.

- Molim ljude da to ne rade, a ja vidim bes koji kulja i kipti u Srbiji protiv blokadera. Uzdržite se, molim vas kao Boga, imamo policiju i državu, zavešće država red. Moramo svakoga da sačuvamo, pa i njih, i da se ujedinimo - naglasio je predsednik.

Na povike jedne žene da blokaderi treba da idu da rade nešto, on kaže da je gospođa sve u pravu.

- Dobila je veći aplauz od mene, i u pravu je. Samo za kraj da kažem, koliko sam ponosan na vas. Na vas divne građane, narod Srbije. Koji ste uvek znali kako i u najvećem trenutku da svojoj zemlji pružite podršku. Hvala vam za ljubav i za sve ove godine. Ja ću se još malo vremena boriti za vas, i hvala vam što ste po ovoj vrućini došli da prisustvujete ovoj ceremoniji. Srbija ne sme i neće da stane. Srbiju niko i nikada pobediti neće - uzviknuo je Vučić.

11:22

Obraćanje okupljenim građanima

Na izlasku iz tunela Vučića je dočekao veliki broj građana, koji su mu skandirali "Aco Srbine". Potom se sa razglasa čulo "Užičko kolo".

Prvo se obratio Vang Li Đun, predstavnik firme CRBC.

- Velika mi je čast da sa svima vama prisustvujem otvaranju ove deonice. U ime kompanije pre svega se zahvaljujem predsedniku Vučiću na dugotrajnoj podršci, kao i nadležnim ministarstvima i ambasadi NR Kine. I naravno, celom timu graditelja na njihovom trudu i borbi - rekao je Li Đun.

Ovaj auto-put je žila kucavica Srbije, a ova deonica je njen ključan deo.

- Već sada je jasno da će se izgradnjom ovog puta kroz veoma težak teren olakšati putovanje i kretanje građanima Srbije. Angažovali smo najbolje eksperte. Sada su postavljeni čvrsti temelji za završetak izgradnje celog auto-puta - rekao je predstavnik kompanije CRBC.

I za našu kompaniju ovo je veličanstven trenutak.

- Pre 15 godina smo uz uverenje predsednika došli u Srbiju. Prva smo kineska kompanija koja je u Evropi gradila puteve i mostove. Aktivno ćemo raditi na realizaciji drugih infrastrukturnih projekata. Trenutno u Srbiji radimo na čak 9 projekata, uključujući i projekat "Čista Srbija" - rekao je Li Đun, i dodao:

- Predsednik Vučić je jednom rekao da Kina i Srbija zajedno mogu da pobede sve teškoće. Danas smo još jedanput to dokazali. Velika udaljenost ne umanjuje čelično prijateljstvo - rekao je predstavnik CRBC.

Sledeći se obratio ambasador NR Kine Li Ming.

- Danas je veoma važan i poseban dan. Čestitam svima puštanje u saobraćaj ove deonice. Iskreno se zahvaljujem predsedniku Vučiću i kineskim i srpskim graditeljima - rekao je ambasador.

On je istakao važnost ove deonice za povezanost centralne Evrope sa Jadranskim morem.

- Pokreće ekonomski razvoj i jača kvalitet života ljudi. Srbija pod vođstvom predsednika Vučića je na pravom putu - putu rasta! Hvala vam predsedniče - rekao je Li Ming na srpskom.

On je dodao da je izgradnja ove deonice bila teška zbog veoma izazovnog terena.

- Uspešan završetak ovog projekta je rezultat znanja domaćih stručnjaka. Ovaj put će postati put sreće i put prijateljstva Srbije i Kine - kazao je ambasador.

11:15

Vožnja kroz tunel "Munjino brdo"

Otvoreni autobus je krenuo kroz tunel "Munjino brdo", trenutno najduži tunel u Srbiji.

- Ovo su nam tuneli preko tri kilometra. Preduzete su sve bezbednosne mere. A kao što sam rekao, ono oko zaustavljanja Ekspa je slikanje i bežanija, kao i uvek, veliki su junaci - rekao je on.

Na tvrdnje opozicionih političara i blokadera da je vozilo Hitne pomoći parkirano tu zbog straha od nesreća ili rušenja, predsednik je poručio:

- Time obezbeđujemo ljude da mogu da intervenišu. Da uvek mogu da intervenišu. I u Monblanu imate hitnu pomoć i vatrogasce uvek. Sram ih bilo, bednici jedni. Pogledajte ovo, izgleda kao Monblan - kazao je Vučić.

Najponosniji sam na puteve i pruge, kazao je on.

- Sve i da su blokaderi pobedili pre par meseci, kada idu preko Brankovog mosta, i sa leve i sa desne strane morali bi da gledaju šta sam ja uradio, uprkos njima. A ja nemam da gledam šta su oni uradili. Nisu ni lamelu na liftu zamenili - rekao je predsednik.

Siledžije moraju da se nauče pameti da ne tuku žene, a posebno na proteste dolaze oni koji tuku žene.

- A sutra kada otvorimo auto-put, biće prvi koji će preći preko ove deonice. Kao što dolaze u Beograd na vodi i Galeriju. Lepo da sam ja za sve njih to izgradio, a oni neka nastave da kibicuju i pljuskaju. Poruka je ljudima da se raduju, ovo su promene lica Srbije - istakao je on.

11:06

Poseta operativnom centru

Predsednik Vučić je potom došao u operativni centar iz koje će se 24 sata vršiti nadzor ove deonice.

- Šta god da se desi, vi možete odmah da reagujete, jel tako - pitao je on, na šta je dobio potvrdan odgovor.

Vučić kaže da je ranije bio veliki broj saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom na putu Požega-Čačak, i da su teške nezgode maltene eliminisane novim putevima i najsavremenijim tehnologijama.

Predsedniku je pokazan i agregat koji u slučaju nestanka struje održava osvetljenje u tunelima satima.

- Urađeno je sve najbolje, po svetskim standardima! Sada idemo u Munjino brdo - kazao je on.

10:40

Obilazak tunela "Munjino brdo"

Predsednik se potom pozdravio sa radnicima i predstavnicima kompanija koje su izvodile radove kod tunela Munjino brdo.

- Jedino nisam kroz taj tunel prošao. Idemo da vidimo kontrolni centar, i da vidimo šta su doneli ljudi iz lokalnih opština. Onda idemo u tunel. Neki su mi se zahvalili što sam vratio "Miloša" u Požegu, a ja sam neizmerno srećan. Oslobodili smo sada Ovčarsko-kablarsku klisuru, sada će dole moći da se napravi svetsko čudo. Drobnjak i ja ćemo da idemo u kafanu, a Ana Brnabić pošto voli te vidikovce nek ide - rekao je on kroz smeh.

To su fantastične stvari, za mlade ljude, za instagrame - idealno, kazao je predsednik govoreći o vidikovcu na Ovčarsko-kablarskoj klisuri.

- Govorili su mi ranije, "Ajde Vučiću, nije Tito dao nikada, to je bio četnički kraj..." A eto mi ga izgradismo! Sada će ljudi na sabor u Guči mnogo lakše dolaziti - rekao je Vučić.

Predsednik ističe da mu je saopšteno da je blokiran Ekspo, a onda je poručio:

- Trajala im je blokada četiri minuta, slikali se, i uspeli su u životu. Eto. Najviše volim kada se hvale kako dolaze na blokade putevima i prugama koje smo mi napravili - kazao je on.

Vučić je obišao štandove opština gde su izneti poznati lokalni proizvodi. On se zadržao na štandu firme Inmold, gde je pričao sa vlasnikom.

- Ovo je jedan od najvrednijih ljudi koje sam upoznao. On spava u svojoj fabrici, uvek je među radnicima. Ovo je marljivost koja je podigla vašu firmu! Mislili ste da sam vas zaboravio - kazao je Vučić u razgovoru sa vlasnikom.

Vlasnik firme ga je obavestio da je dualno obrazovanje mnogo pomoglo, i da se 70 odsto mladih zadrži u firmi.

Na štandu udruženja žena "Kablarke" Vučić je probao kolače, kiflice i popio organski sok od jagode.Tokom obilaska štanda dragačevskih proizvođača rakije, predsednik je kroz smeh pitao: "Jel Drobnjak probao, on nam je ambasador za rakije".

10:13

Vožnja otvorenim autobusom po novoj deonici

Predsednik Vučić sa grupom zvaničnika i novinara obići će novu deonicu otvorenim autobusom.

- Vidiš li Darko, novinari ti samo stave mikrofon i očekuju da ti pričaš, i ne pitaju ništa - rekao je Vučić ministru Glišiću.

Sada kada vidim kontejner uvek se pitam da li je neko bacao smeće ili nije, kazao je on kroz smeh.

- Ili da neko ne iskoči iz njega - rekao je Darko Glišić, a Vučić mu je poručio: "Darko, postaješ sve ekstremniji".

Predsednik kaže da se sinoć dogodio incident na jugu Srbije gde su neki ljudi blokirali, pa su sprečavali ljude da ulaze u kafiće.

- To su stvari koje moramo da izbegnemo, ljudi trpe siledžijstvo, a moramo da trpimo. Danas je veliki dan za Srbiju, važan dan za našu zemlju. Vama je to možda uobičajen dan, a za mene je ovo šest godina svakodnevnog rada, dobijanja izveštaja... Ovo je najteža deonica koju smo ikada izgradili u Srbiji - naglasio je on.

Predsednik kaže da su mnogi juče pokušavali da blokiraju auto-put, kao što je u 19. veku bilo ljudi koji su se bunili protiv uvođenja javne rasvete.

- Neizmerno sam srećan, ovo je satisfakcija za godine i godine napornog rada. Ako ništa, uradio sam nešto što niko ne može da izbriše. Izgradili smo više auto-puteva i brzih saobraćajnica nego u prethodnih 70 godina. Pogledajte kako ovo divno izgleda - rekao je predsednik.

Spoticali su nas i šibali, ali uspeli smo, naglasio je Vučić.

- I to smo uspeli zajedno, sa građanima Srbije. Iako su neki pokušavali da nas zaustave, i spolja i iznutra. Mi smo danas krenuli u zvanične pregovore za izgradnju puta do Duge poljane, preko Arilja i Ivanjice, ići ćemo na Kušiće i Kladnice. Mnogo to košta, ali tražimo kreativne načine za finansiranje, time ćemo podići ceo taj kraj. I ljudi već traže nastavak do Zlakuse, a onda do izlaza na Zlatibor - kazao je Vučić.

- Kada je neko toliko jadan i mrzi svoju zemlju. Kada se ne raduje našim uspesima, navijaju protiv naše reprezentacije, ja nemam stvarno šta da kažem. Evo pitajte Sašku Sofronijević, ona to radi 40 godina. Niko od ovih što je kritikuju ne mogu ni pripravnici da joj budu, najstručnija žena, sagledala i uradila sve. A kažu da je nebezbedno pomeranje za 0,1 mm. Pogledajte kako izgleda ovo, nestvarno, prelepa nam je priroda - rekao je predsednik.

Kaže da ne želi da gubi energiju na budalaštine i laži, i dodaje da sve što radi radi javno.

- Ja im odgovaram na sva pitanja, a toliko sam srećan da tu sreću niko ne može da mi oduzme. 609. km smo uradili u moje vreme, a nadam se da će biti i 1000. Ovo je sada tunel Laz, imamo dve cevi u njemu. Kao da smo u Švajcarskoj. Sve je i osvetljeno i uređeno - istakao je on.

Predsednik je naglasio da su tuneli, posebno Munjino brdo, pravili najveće probleme tokom izgradnje. Na najave Boška Obradovića da će blokirati ovaj put, on je rekao sledeće:

- U svakoj zemlji imate ljude koji ne vole svoju zemlju. To su ljudi koji su protestovali protiv fabrike Teklas u Vladičinom Hanu. A ta fabrika nam daje život. Preko 1100 zaposlenih imaju, bukvalno nam drže Vladičin Han. Ali kako da to objasnite ljudima koji ništa ne znaju, ne razumeju državu i na kraju mrze svoju zemlju. Neće blokirati, kao što nisu blokirali u danima i nedeljama ništa što su najavljivali. To je tužna priča sa tužnim krajem naših tužnih i neuspešnih političara. Tako će i ostati - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da smo u Novom Sadu videli da su blokaderi bacali smeće i prevrtali kontejnere, a zatim se smejali radnicima gradske čistoće.

- Saznao sam imena tih radnika. To su Dejan Sakić i Kristijan Knežević. Oni su im se smejali i podsmevali, bacaju đubre po putevima ekolozi. To je slika za istoriju, slika koja pokazuje da ne možete da pobedite marljive ljude, ma koliko želite da se vi elita podsmevate nekome. A taj Kristijan Knežević je heroj, kao i Dejan. To su ljudi koji rade za budućnost Srbije, za normalnu zemlju. Ponosan sam na njih - naglasio je Vučić.

Predsednik ističe da su sa blokaderskih medija pravdali napade na policajce, koji su trpeli nasilje svaki dan.

- A onda postavljaju kontejnere i gađaju ih kamenicama. Nijedna policija nije trpela kao naša! A ovi razni stručnjaci za ljudska prava svi učestvuju u obojenoj revoluciji. Ono čega se ja plašim, to se juče dogodilo na jugu Srbije. Juče su iz tri različita autobusa u Beogradu ljudi izašli i sklanjali kontejnere i blokadere. To moramo da zaustavimo, i zato policija mora da bude na terenu. Oni su iznureni, ali će postići svoje zadatke. Ti imbecili i kreteni se hvale time da razvlače policiju. Dođu takva vremena, ali se srećom brzo i završe. Kada sav talog i mulj ispliva. To nam se događalo 2000, to nam se događa sada, ali smo te lekcije naučili. Njima na dnevnom nivou pada podrška! Ja dobijam ozbiljna istraživanja, bes naroda je sve veći - rekao je Vučić.

On kaže da su Hrvati eksperti za demokratiju, odgovarajući na njihove kritike.

- I 1941. su nam držali lekciju. I cela Evropa ćuti. Najveći koncert na svetu, podrška ustaškim i neonacističkim "vrednostima" - poručio je predsednik, pomenuvši koncert Marka Perkovića Tompsona.

Kaže da je potez Srđana Milivojevića, koji prijavljuje srpske policajce EU, podseća na potkazivače iz vremena Drugog svetskog rata.

- Koliko li su jadni. Denunciraju najbolje policajce zato što rade svoj posao. Mene baš briga šta će o meni da kažu, da mi pište, zvižde, duvaju u vuvuzele. Pa da sat vremena duvaš u vuvuzelu ne možeš da ostaneš normalan. Ajde probajte. Neradnici koji mrze Srbiju ne mogu da nas pobede, i zato ćemo svaki put pobeđivati sve ubedljivije - naglašava predsednik.

Sutra u 12 časova se sutra zvanično otvara ova deonica, kazao je on, i dodao da će mnogo ljudi doći samo da se provoza i vrati za Beograd.

- Sada smo stigli do Munjinog brda. Posle ćemo proći kroz tunel. Šta kažete, sada su blokirali Ekspo. Čestitam im na tome, dugo će to da traje - rekao je on kroz smeh.

Predsednik se oglasio pred samo otvaranje deonice

- Danas je važan dan za Srbiju, za mene veliki dan, jedan od najvažnijih. Otvaramo novu deonicu auto-puta do Požege, 20 novih kilometara auto-puta. Hvala vam građani Srbije, to smo zajedno uradili. Uradili smo iako su nas šibali, saplitali i kamenovali svakoga dana. Uradili smo uprkos njima i nastavićemo da radimo i gradimo, - istakao je predsednik neposredno pred otvaranje deonice.

