Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja auto-puta E-763 "Miloš Veliki“, deonica Preljina–Požega.

10:40

Obilazak tunela "Munjino brdo"

Predsednik se potom pozdravio sa radnicima i predstavnicima kompanija koje su izvodile radove kod tunela Munjino brdo.

- Jedino nisam kroz taj tunel prošao. Idemo da vidimo kontrolni centar, i da vidimo šta su doneli ljudi iz lokalnih opština. Onda idemo u tunel. Neki su mi se zahvalili što sam vratio "Miloša" u Požegu, a ja sam neizmerno srećan. Oslobodili smo sada Ovčarsko-kablarsku klisuru, sada će dole moći da se napravi svetsko čudo. Drobnjak i ja ćemo da idemo u kafanu, a Ana Brnabić pošto voli te vidikovce nek ide - rekao je on kroz smeh.

To su fantastične stvari, za mlade ljude, za instagrame - idealno, kazao je predsednik govoreći o vidikovcu na Ovčarsko-kablarskoj klisuri.

- Govorili su mi ranije, "Ajde Vučiću, nije Tito dao nikada, to je bio četnički kraj..." A eto mi ga izgradismo! Sada će ljudi na sabor u Guči mnogo lakše dolaziti - rekao je Vučić.

Predsednik ističe da mu je saopšteno da je blokiran Ekspo, a onda je poručio:

- Trajala im je blokada četiri minuta, slikali se, i uspeli su u životu. Eto. Najviše volim kada se hvale kako dolaze na blokade putevima i prugama koje smo mi napravili - kazao je on.

Vučić je obišao štandove opština gde su izneti poznati lokalni proizvodi. On se zadržao na štandu firme Inmold, gde je pričao sa vlasnikom.

- Ovo je jedan od najvrednijih ljudi koje sam upoznao. On spava u svojoj fabrici, uvek je među radnicima. Ovo je marljivost koja je podigla vašu firmu! Mislili ste da sam vas zaboravio - kazao je Vučić u razgovoru sa vlasnikom.

Vlasnik firme ga je obavestio da je dualno obrazovanje mnogo pomoglo, i da se 70 odsto mladih zadrži u firmi.

10:13

Vožnja otvorenim autobusom po novoj deonici

Predsednik Vučić sa grupom zvaničnika i novinara obići će novu deonicu otvorenim autobusom.

- Vidiš li Darko, novinari ti samo stave mikrofon i očekuju da ti pričaš, i ne pitaju ništa - rekao je Vučić ministru Glišiću.

Sada kada vidim kontejner uvek se pitam da li je neko bacao smeće ili nije, kazao je on kroz smeh.

- Ili da neko ne iskoči iz njega - rekao je Darko Glišić, a Vučić mu je poručio: "Darko, postaješ sve ekstremniji".

Predsednik kaže da se sinoć dogodio incident na jugu Srbije gde su neki ljudi blokirali, pa su sprečavali ljude da ulaze u kafiće.

- To su stvari koje moramo da izbegnemo, ljudi trpe siledžijstvo, a moramo da trpimo. Danas je veliki dan za Srbiju, važan dan za našu zemlju. Vama je to možda uobičajen dan, a za mene je ovo šest godina svakodnevnog rada, dobijanja izveštaja... Ovo je najteža deonica koju smo ikada izgradili u Srbiji - naglasio je on.

Predsednik kaže da su mnogi juče pokušavali da blokiraju auto-put, kao što je u 19. veku bilo ljudi koji su se bunili protiv uvođenja javne rasvete.

- Neizmerno sam srećan, ovo je satisfakcija za godine i godine napornog rada. Ako ništa, uradio sam nešto što niko ne može da izbriše. Izgradili smo više auto-puteva i brzih saobraćajnica nego u prethodnih 70 godina. Pogledajte kako ovo divno izgleda - rekao je predsednik.

Spoticali su nas i šibali, ali uspeli smo, naglasio je Vučić.

- I to smo uspeli zajedno, sa građanima Srbije. Iako su neki pokušavali da nas zaustave, i spolja i iznutra. Mi smo danas krenuli u zvanične pregovore za izgradnju puta do Duge poljane, preko Arilja i Ivanjice, ići ćemo na Kušiće i Kladnice. Mnogo to košta, ali tražimo kreativne načine za finansiranje, time ćemo podići ceo taj kraj. I ljudi već traže nastavak do Zlakuse, a onda do izlaza na Zlatibor - kazao je Vučić.

- Kada je neko toliko jadan i mrzi svoju zemlju. Kada se ne raduje našim uspesima, navijaju protiv naše reprezentacije, ja nemam stvarno šta da kažem. Evo pitajte Sašku Sofronijević, ona to radi 40 godina. Niko od ovih što je kritikuju ne mogu ni pripravnici da joj budu, najstručnija žena, sagledala i uradila sve. A kažu da je nebezbedno pomeranje za 0,1 mm. Pogledajte kako izgleda ovo, nestvarno, prelepa nam je priroda - rekao je predsednik.

Kaže da ne želi da gubi energiju na budalaštine i laži, i dodaje da sve što radi radi javno.

- Ja im odgovaram na sva pitanja, a toliko sam srećan da tu sreću niko ne može da mi oduzme. 609. km smo uradili u moje vreme, a nadam se da će biti i 1000. Ovo je sada tunel Laz, imamo dve cevi u njemu. Kao da smo u Švajcarskoj. Sve je i osvetljeno i uređeno - istakao je on.

Predsednik je naglasio da su tuneli, posebno Munjino brdo, pravili najveće probleme tokom izgradnje. Na najave Boška Obradovića da će blokirati ovaj put, on je rekao sledeće:

- U svakoj zemlji imate ljude koji ne vole svoju zemlju. To su ljudi koji su protestovali protiv fabrike Teklas u Vladičinom Hanu. A ta fabrika nam daje život. Preko 1100 zaposlenih imaju, bukvalno nam drže Vladičin Han. Ali kako da to objasnite ljudima koji ništa ne znaju, ne razumeju državu i na kraju mrze svoju zemlju. Neće blokirati, kao što nisu blokirali u danima i nedeljama ništa što su najavljivali. To je tužna priča sa tužnim krajem naših tužnih i neuspešnih političara. Tako će i ostati - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da smo u Novom Sadu videli da su blokaderi bacali smeće i prevrtali kontejnere, a zatim se smejali radnicima gradske čistoće.

- Saznao sam imena tih radnika. To su Dejan Sakić i Kristijan Knežević. Oni su im se smejali i podsmevali, bacaju đubre po putevima ekolozi. To je slika za istoriju, slika koja pokazuje da ne možete da pobedite marljive ljude, ma koliko želite da se vi elita podsmevate nekome. A taj Kristijan Knežević je heroj, kao i Dejan. To su ljudi koji rade za budućnost Srbije, za normalnu zemlju. Ponosan sam na njih - naglasio je Vučić.

Predsednik ističe da su sa blokaderskih medija pravdali napade na policajce, koji su trpeli nasilje svaki dan.

- A onda postavljaju kontejnere i gađaju ih kamenicama. Nijedna policija nije trpela kao naša! A ovi razni stručnjaci za ljudska prava svi učestvuju u obojenoj revoluciji. Ono čega se ja plašim, to se juče dogodilo na jugu Srbije. Juče su iz tri različita autobusa u Beogradu ljudi izašli i sklanjali kontejnere i blokadere. To moramo da zaustavimo, i zato policija mora da bude na terenu. Oni su iznureni, ali će postići svoje zadatke. Ti imbecili i kreteni se hvale time da razvlače policiju. Dođu takva vremena, ali se srećom brzo i završe. Kada sav talog i mulj ispliva. To nam se događalo 2000, to nam se događa sada, ali smo te lekcije naučili. Njima na dnevnom nivou pada podrška! Ja dobijam ozbiljna istraživanja, bes naroda je sve veći - rekao je Vučić.

On kaže da su Hrvati eksperti za demokratiju, odgovarajući na njihove kritike.

- I 1941. su nam držali lekciju. I cela Evropa ćuti. Najveći koncert na svetu, podrška ustaškim i neonacističkim "vrednostima" - poručio je predsednik, pomenuvši koncert Marka Perkovića Tompsona.

Kaže da je potez Srđana Milivojevića, koji prijavljuje srpske policajce EU, podseća na potkazivače iz vremena Drugog svetskog rata.

- Koliko li su jadni. Denunciraju najbolje policajce zato što rade svoj posao. Mene baš briga šta će o meni da kažu, da mi pište, zvižde, duvaju u vuvuzele. Pa da sat vremena duvaš u vuvuzelu ne možeš da ostaneš normalan. Ajde probajte. Neradnici koji mrze Srbiju ne mogu da nas pobede, i zato ćemo svaki put pobeđivati sve ubedljivije - naglašava predsednik.

Sutra u 12 časova se sutra zvanično otvara ova deonica, kazao je on, i dodao da će mnogo ljudi doći samo da se provoza i vrati za Beograd.

- Sada smo stigli do Munjinog brda. Posle ćemo proći kroz tunel. Šta kažete, sada su blokirali Ekspo. Čestitam im na tome, dugo će to da traje - rekao je on kroz smeh.

Predsednik se oglasio pred samo otvaranje deonice

- Danas je važan dan za Srbiju, za mene veliki dan, jedan od najvažnijih. Otvaramo novu deonicu auto-puta do Požege, 20 novih kilometara auto-puta. Hvala vam građani Srbije, to smo zajedno uradili. Uradili smo iako su nas šibali, saplitali i kamenovali svakoga dana. Uradili smo uprkos njima i nastavićemo da radimo i gradimo, - istakao je predsednik neposredno pred otvaranje deonice.

Autor: D.B.